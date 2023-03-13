Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии: «Ожидал, что будет Анри. Немецкие игроки «Реала» сказали, что Доменико – очень хороший тренер»
Эдена Азара удивило назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.
Бывший тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду в феврале этого года. Он подписал контракт до окончания Евро-2024.
«Я был удивлен. Я ожидал, что будет Тьерри Анри. Я понимаю подход к отбору, желание закрыть главу [Роберто] Мартинеса и двигаться дальше.
Лично я его [Тедеско] не знаю. Я говорил с 2-3 немецкими игроками «Реала», которые сказали мне, что он очень хороший тренер. У него все еще есть Азар в команде (речь о младшем брате Эдена Торгане Азаре – Sports.ru), так что он может добиться успеха», – сказал полузащитник «Реала».
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