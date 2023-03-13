удивило назначение главным тренером сборной .

Бывший тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду в феврале этого года. Он подписал контракт до окончания Евро-2024.

«Я был удивлен. Я ожидал, что будет . Я понимаю подход к отбору, желание закрыть главу [Роберто] Мартинеса и двигаться дальше.

Лично я его [Тедеско] не знаю. Я говорил с 2-3 немецкими игроками «Реала», которые сказали мне, что он очень хороший тренер. У него все еще есть Азар в команде (речь о младшем брате Эдена Торгане Азаре – Sports.ru), так что он может добиться успеха», – сказал полузащитник « ».

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