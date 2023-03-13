Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии: «Ожидал, что будет Анри. Немецкие игроки «Реала» сказали, что Доменико – очень хороший тренер»

Теги Тьерри Анри Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Эден Азар Торган Азар Доменико Тедеско Футбол

Эдена Азара удивило назначение Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

Бывший тренер «Спартака» возглавил бельгийскую команду в феврале этого года. Он подписал контракт до окончания Евро-2024. 

«Я был удивлен. Я ожидал, что будет Тьерри Анри. Я понимаю подход к отбору, желание закрыть главу [Роберто] Мартинеса и двигаться дальше.

Лично я его [Тедеско] не знаю. Я говорил с 2-3 немецкими игроками «Реала», которые сказали мне, что он очень хороший тренер. У него все еще есть Азар в команде (речь о младшем брате Эдена Торгане Азаре – Sports.ru), так что он может добиться успеха», – сказал полузащитник «Реала». 

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26 комментариев

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max bogomazov
Конечно он провалиться в сборной Бельгии. Одна схема и все больше ничего не может предложить,а да любит истерично бегать на бровке тем самым бесить всех
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deadjoker
Тедеско хоть тренер в отличие от Анри
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добрый грек
А меня уже 3 год как удивляет игра Азара
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k_42
Эден ждал Царя! Но жизнь несправедлива.
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Spartakus1984
Половина бывших звезд футбола как тренеры не очень,Тедеско грамотнее многих.Какой Анри?Кто его вообще пихает?))
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Иван Алейников
Ответ udiekemen
Типо был бы Анри сыграл бы он
Уже младший брат лучше выглядит
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Dexter Dallas
Зачем об этом его спрашивать? Он же забил на футбол и чилит. На расслабоне и тд. Как он там говорит. Моей семье нравится в Мадриде, когда его спрашивают о том, что может либо он начнёт играть за реал либо свалит из него?
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Demyan Grachev
Тедеско реально топ
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#SharkTeam
Ответ раскаявшийся жиробас
Просто Тедеско действительно тренер, а Анри - истеричка
В реальном мире Тедеско тренер получше Анри. В мире мостового все не как у людей
+6
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#SharkTeam
Ответ iPete102
Скорую Мостовому, срочно!
Вот бы Азара спросили про этого царька
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Тимофей Кушнир
Ждём комментарии Мостового, что немецкие игроки Реала просто в футболе не разбираются, раз считают Тедеско хорошим тренером
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раскаявшийся жиробас
Просто Тедеско действительно тренер, а Анри - истеричка
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nobrainnopain
Скачет у бровки не хуже Бубки, будете довольны)
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udiekemen
Ответ Саша Белый
Кто и когда сыграл бы иначе?
Типо был бы Анри сыграл бы он
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Gonzoo
Сравнили тоже. Где немецкие игроки , а где Анзор Кавазашвили, вот чье мнение нужно слушать!
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Саша Белый
Ответ udiekemen
Был бы Анри сыграл бы иначе?) Не думаю
Кто и когда сыграл бы иначе?
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encaro_one
Ответ Cearvm
Кроос, Рюдигер и австриец Алаба, скорее всего.
аншлюснул Азар
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Ростов-на-Дону
Да, это удивительно.
0
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Arman FCSM
Ответ Cruel Snake
Но в «Реале» немец только Кросс, а ещё Рюдигер. 3 кто?
Der Burger König
+3
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Destro7451
Ответ iPete102
Скорую Мостовому, срочно!
я могу ему помочь, я доктора Хауса смотрел.
а то приедут эти, с бумажками...
+32
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Cearvm
Ответ Cruel Snake
Но в «Реале» немец только Кросс, а ещё Рюдигер. 3 кто?
Кроос, Рюдигер и австриец Алаба, скорее всего.
+5
-1
+4
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Arman FCSM
Ответ Cruel Snake
Но в «Реале» немец только Кросс, а ещё Рюдигер. 3 кто?
Рюдигер: 🗿🗿🗿
+2
-6
-4
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Cruel Snake
Но в «Реале» немец только Кросс, а ещё Рюдигер. 3 кто?
+6
-3
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udiekemen
Был бы Анри сыграл бы иначе?) Не думаю
+7
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therealgreenman
А есть ли разница при каком тренере «я не хочу, не могу и не буду» играть?
0
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