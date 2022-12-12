Стивен Дефур: «Азара много несправедливо критиковали. Возможно, такого игрока у Бельгии не будет ближайшие 30 лет»

объяснил решение завершить карьеру в сборной Бельгии.

«Он получил много несправедливой критики в свой адрес, хотя, возможно, мы не найдем в Бельгии подобного игрока в ближайшие 30 лет.

Я думаю, что он принял такое решение, чтобы получить больше душевного и физического покоя. Он будет больше отдыхать во время международных перерывов. Это важно для продолжения его карьеры.

Модрич в отличной форме, а Азар просто давно не был таким. Более того, я не думаю, что он когда-нибудь снова станет Эденом Азаром образца 2018 года. На ЧМ-2018 он был одним из трех лучших игроков мира.

У него была серьезная травма, и впоследствии он продолжал бороться с ее последствиями. Это тоже очень тяжело психологически.

Он ничего так не хочет, как доставлять всем радость, и сам знает, что это не всегда хорошо. С таким давлением со стороны испанской и бельгийской прессы очень трудно справиться. Он просто человек, и иногда ему становится слишком [тяжело]», – сказал бывший полузащитник сборной .

Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии после вылета на групповом этапе .

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