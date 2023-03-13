Азар об уходе из сборной: «Я все решил задолго до ЧМ. Не могу представить, как, почти не играя в «Реале», играю за Бельгию, когда есть молодые игроки»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Тони Кроос Эден Азар Роберто Мартинес Футбол

Эден Азар принял решение уйти из сборной Бельгии еще до чемпионата мира.

После чемпионата мира в Катаре, на котором бельгийцы не смогли выйти из группы, Азар объявил о завершении международной карьеры.

«Я считаю, что это было необходимо. Я уже знал, что уйду после чемпионата мира. Мне немного грустно из-за того, как он прошел.

[После объявления об уходе из сборной] я почувствовал, что людям было грустно. В то время я был в Нью-Йорке с семьей. Я чуть не прослезился, больше всего из-за реакции партнеров по команде – это согрело мое сердце.

Семья уже знала [об этом решении]. Им было грустно, они отреагировали почти так же, как болельщики. Но потом они будут счастливы – теперь я смогу проводить больше времени с ними.

После последней игры я сказал некоторым товарищам по команде, тем, с кем я был там несколько лет, что я ухожу. Я ожидал, что они скажут: «Ну да, ты почти не играешь». Но нет, они были удивлены. Чемпионат мира не был решающим – я уже принял решение раньше. Просто пришло время остановиться.

Я начал думать об этом после Евро. В то время я много работал, получил травму и не смог сыграть против Италии. Это стало для меня ударом.

В Мадриде я [играю] с Тони Кроосом, который два года назад ушел из сборной Германии, и он сказал мне, что, когда другие игроки уезжают в сборные, он может проводить время со своими детьми.

А потом ушел тренер (Роберто Мартинес – Sports.ru), с которым у нас были очень хорошие отношения.

У нас есть молодые игроки. Я не мог представить, как почти не играю в «Реале», а потом приезжаю в сборную и играю, когда молодежь тоже заслуживает играть. Думаю, у нас есть очень хорошие игроки. Они покажут свой талант в течение следующих нескольких месяцев», – сказал бывший капитан сборной Бельгии.

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23 комментария

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Игорь Замаруев
Ответ charly_54
Должен конечно, но азар мог и в аренду уйти, Реал бы платил часть зп
Азара в Баварию летом в аренду, чтобы в сезоне 23/24 забил в четвертьфинале Реалу два мяча:))))
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charly_54
Ответ #SharkTeam
Бэйла так например в Китай не отпустили. Игрок о себе не должен думать?
Должен конечно, но азар мог и в аренду уйти, Реал бы платил часть зп
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#SharkTeam
Ответ charly_54
Можно перейти в другой клуб, естественно на меньшую зарплату
Бэйла так например в Китай не отпустили. Игрок о себе не должен думать?
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Val Smith
Ответ charly_54
Можно перейти в другой клуб, естественно на меньшую зарплату
Можно даже в аренду. Реал был готов разницу компенсировать.
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Dexter Dallas
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Смех смехом, но такой талантище был, сразу вспоминается как Кака тоже в Реал перешел- и всё,забвение... эх)
кака потом возвращался. он просто попал не в свою команду. азар же получил жирный контракт и тупо забил. именно что забил. не пытается даже сделать вид, что хоче/может уйти в аренду и тд. а просто говорит, что его семье нравится в Мадриде. даже бейл как бы не строил из себя гольфиста и показательно не пренебрегал реалом, он забивал важные голы и даже сгонял в ттх в аренду. это же полено как я сказал выше просто говорит, что его семье нравится в Мадриде.
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Budabuda
Ответ charly_54
Можно перейти в другой клуб, естественно на меньшую зарплату
ну тогда его семье снова станет грустно
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ dreamstep
Ага, сидя в отпуске в лучшей бургерной Нью-Йорка )
Смех смехом, но такой талантище был, сразу вспоминается как Кака тоже в Реал перешел- и всё,забвение... эх)
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dreamstep
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Вспоминается момент из Зомбиленда,когда Вуди Харрельсон утирает слёзы баксами.
Ага, сидя в отпуске в лучшей бургерной Нью-Йорка )
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charly_54
Ответ Дмитрий Иванов
Не зашла. С Реалом у человека контракт. Вы бы были тем глупцом что разорвал контракт и отказался бы от зарплаты ?
Можно перейти в другой клуб, естественно на меньшую зарплату
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Мансур Абдрахимов
Честно
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bel01
Он не нужен был уже на этом ЧМ.
Бельгия с ним играла вдесятером в самые ответственные моменты.
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Ярик01
Бейл: "вот тут не понял "
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Jadie James
Не пробовал наоборот - заиграть в Мадриде и заслуженно продолжить выступления в сборной, макэден?
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Velirpa
останется в легендах Реала, как алжирский сын Зидана, и последователь Крооса, хотя ему до него далеко)
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Jan Paskel
Бургер Кинг открыли рядом с домом?
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Иван Иванов
Кевин Де Брюйне в этот момент: Уффффффф.......
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Владислав Козьминский
риго ты чего так смеёшься Коутиньо купили за 135 лимонов чтобы выйграть лч) только что-то не получилось)
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Дмитрий Иванов
Ответ charly_54
Но из Реала ты уходить не хочешь, хотя там тоже не играешь))) хитро)))
Не зашла. С Реалом у человека контракт. Вы бы были тем глупцом что разорвал контракт и отказался бы от зарплаты ?
+21
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инок
Соперники Реала только и мечтают о том, как бы дать Азару сыграть в свое удовольствие...
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Direct free kick
Роберто Мартинес слетел на том, что поверил в это недоразумение
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-1
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Velirpa
какой же бесславный этот Азар.
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charly_54
Но из Реала ты уходить не хочешь, хотя там тоже не играешь))) хитро)))
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Кан и Баллак сидят в баре
Вспоминается момент из Зомбиленда,когда Вуди Харрельсон утирает слёзы баксами.
+22
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