Азар об уходе из сборной: «Я все решил задолго до ЧМ. Не могу представить, как, почти не играя в «Реале», играю за Бельгию, когда есть молодые игроки»

принял решение уйти из сборной еще до чемпионата мира.

После чемпионата мира в Катаре, на котором бельгийцы не смогли выйти из группы, Азар объявил о завершении международной карьеры.

«Я считаю, что это было необходимо. Я уже знал, что уйду после чемпионата мира. Мне немного грустно из-за того, как он прошел.

[После объявления об уходе из сборной] я почувствовал, что людям было грустно. В то время я был в Нью-Йорке с семьей. Я чуть не прослезился, больше всего из-за реакции партнеров по команде – это согрело мое сердце.

Семья уже знала [об этом решении]. Им было грустно, они отреагировали почти так же, как болельщики. Но потом они будут счастливы – теперь я смогу проводить больше времени с ними.

После последней игры я сказал некоторым товарищам по команде, тем, с кем я был там несколько лет, что я ухожу. Я ожидал, что они скажут: «Ну да, ты почти не играешь». Но нет, они были удивлены. Чемпионат мира не был решающим – я уже принял решение раньше. Просто пришло время остановиться.

Я начал думать об этом после Евро. В то время я много работал, получил травму и не смог сыграть против Италии. Это стало для меня ударом.

В Мадриде я [играю] с , который два года назад ушел из сборной Германии, и он сказал мне, что, когда другие игроки уезжают в сборные, он может проводить время со своими детьми.

А потом ушел тренер ( – Sports.ru), с которым у нас были очень хорошие отношения.

У нас есть молодые игроки. Я не мог представить, как почти не играю в « », а потом приезжаю в сборную и играю, когда молодежь тоже заслуживает играть. Думаю, у нас есть очень хорошие игроки. Они покажут свой талант в течение следующих нескольких месяцев», – сказал бывший капитан сборной Бельгии.

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