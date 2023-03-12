Жоан Лапорта: «Барселона» стала жертвой всеобщей кампании по дискредитации. Клуб не виновен»

заверил в безосновательности обвинений, выдвинутых против «Барселоны».

Ранее прокуратура Барселоны подала в суд на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Кулес, можете быть спокойны. « » не виновна в том, в чем ее обвиняют, и стала жертвой всеобщей кампании по нанесению ущерба ее чести.

В этом нет ничего удивительного, мы будем защищать «Барселону» и докажем, что клуб невиновен. Многим придется исправлять свои ошибки», – написал президент «блауграны».

Тебас сообщил, что Ла Лига будет обвинителем по делу «Барсы» и Негрейры: «Мы бы сами выдвинули обвинения, если бы прокуратура этого не сделала»

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