Жоан Лапорта: «Барселона» стала жертвой всеобщей кампании по дискредитации. Клуб не виновен»

Теги Барселона Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта заверил в безосновательности обвинений, выдвинутых против «Барселоны».

Ранее прокуратура Барселоны подала в суд на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. 

«Кулес, можете быть спокойны. «Барселона» не виновна в том, в чем ее обвиняют, и стала жертвой всеобщей кампании по нанесению ущерба ее чести.

В этом нет ничего удивительного, мы будем защищать «Барселону» и докажем, что клуб невиновен. Многим придется исправлять свои ошибки», – написал президент «блауграны».

Тебас сообщил, что Ла Лига будет обвинителем по делу «Барсы» и Негрейры: «Мы бы сами выдвинули обвинения, если бы прокуратура этого не сделала»

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24 комментария

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Яхай-Бле
Ответ Bazilic
Реалу следует подать жалобу за многочисленные изнасилования со стороны Барселоны
пока что Мадрид больше насиловал каталонцев. И титулами и очными играми. 14-5 например.
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ыеем
Это все придумал Черчилль в 18-м году(с)😁👍🔥🔥🔥
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Dexter Dallas
Ответ Barca
А ты два и два сложить не можешь? Ювентус, Барса являются клубам-создателями Суперлиги. УЕФА не выгодно, чтобы проект Суперлиги был реализован, так как они потеряют большое количество денег А теперь додумывай
А реал чего не трогают? вообще-то по всем сообщениям руководили ею аньели и перес. а лапорта в шнырях ходил.
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Раиль Гайнетдинов
Рафик не виновен
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ljolik888
На Спортсе все у же за Лапорту решили . Тут даже суда не надо .
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krealpmoney
Ответ Barca
А ты два и два сложить не можешь? Ювентус, Барса являются клубам-создателями Суперлиги. УЕФА не выгодно, чтобы проект Суперлиги был реализован, так как они потеряют большое количество денег А теперь додумывай
да и вообще, УЕФА Барселону даже из еврокубков пинками выгоняет уже два года подряд
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AnMe
Ответ Parce
Может хватить винить болельщикам обоих клубам друг друга, ну серьезно, за столько лет не надоело? Это уже попросту мерзко
К большому сожалению до них это не дойдёт :/
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Игорь Новиков
Ответ Barca
А ты два и два сложить не можешь? Ювентус, Барса являются клубам-создателями Суперлиги. УЕФА не выгодно, чтобы проект Суперлиги был реализован, так как они потеряют большое количество денег А теперь додумывай
Платили Негрейре с 2001-го - это тоже многоходовка от УЕФА? Заранее посадили Барсу на крючок? Смешно.

Вы все готовы оправдать Суперлигой, даже 20-летние косяки.
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vassaenko
Рафик саусем неуиновний)))
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Goofts
Клуб согласен в защиту своих законных прав присутствовать на суде, когда судья откроет процесс для всех сторон(с) цитата Переса
Видимо Лапорта ещё не открыл карты
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Lavinka
Рафик неуиноуен .
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Barca
Ответ Bazilic
Реалу следует подать жалобу за многочисленные изнасилования со стороны Барселоны
Единственное, что могут предъявить Барсе)
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V S
Ответ Саша Казанов
-15 очков
Можно и побольше.VS.
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Barca
Ответ red hikkikomori
Всеобщей кампании? Так это мировой заговор получается? Рептилоиды? Мировое правительство? Анунаки?
А ты два и два сложить не можешь?
Ювентус, Барса являются клубам-создателями Суперлиги. УЕФА не выгодно, чтобы проект Суперлиги был реализован, так как они потеряют большое количество денег
А теперь додумывай
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Красный чай
Ждём от каталонского парламента статью о дескредитации фк Барселоны сроком до 15 лет.
+1
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Bazilic
Реалу следует подать жалобу за многочисленные изнасилования со стороны Барселоны
+7
-5
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red hikkikomori
Всеобщей кампании? Так это мировой заговор получается? Рептилоиды? Мировое правительство? Анунаки?
+11
-9
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Barca
Ответ Саша Казанов
-15 очков
Обойдешься 🤫
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-7
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Саша Казанов
-15 очков
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Parce
Ответ Mr-Apelsin Friend
Если выяснится что Реал к этому причастен, то стоит присоединится к коалиции против суперлиги
Может хватить винить болельщикам обоих клубам друг друга, ну серьезно, за столько лет не надоело? Это уже попросту мерзко
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Подкат Мальдини
Ответ Pelerin
Рафик
Абсолютно
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Barca
Мы и так соблюдаем спокойствие)
Доказательств, как оказалось, у прокуратуры нет)
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Mr-Apelsin Friend
Если выяснится что Реал к этому причастен, то стоит присоединится к коалиции против суперлиги
+2
-4
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Pelerin
Рафик
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