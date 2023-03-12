Жоан Лапорта: «Барселона» стала жертвой всеобщей кампании по дискредитации. Клуб не виновен»
Жоан Лапорта заверил в безосновательности обвинений, выдвинутых против «Барселоны».
Ранее прокуратура Барселоны подала в суд на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Кулес, можете быть спокойны. «Барселона» не виновна в том, в чем ее обвиняют, и стала жертвой всеобщей кампании по нанесению ущерба ее чести.
В этом нет ничего удивительного, мы будем защищать «Барселону» и докажем, что клуб невиновен. Многим придется исправлять свои ошибки», – написал президент «блауграны».
Тебас сообщил, что Ла Лига будет обвинителем по делу «Барсы» и Негрейры: «Мы бы сами выдвинули обвинения, если бы прокуратура этого не сделала»
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Видимо Лапорта ещё не открыл карты
Ювентус, Барса являются клубам-создателями Суперлиги. УЕФА не выгодно, чтобы проект Суперлиги был реализован, так как они потеряют большое количество денег
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Доказательств, как оказалось, у прокуратуры нет)