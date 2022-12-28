Евгений Ловчев: «Какое «азиаты слабее»? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать. У Австралии и Южной Кореи игроки в сильных командах Европы, а у нас Кокорин на Кипре»

отметил низкий уровень сборной России, говоря о переходе в АФК.

«Конечно, играть надо! Люди говорят: «А с кем играть?» Не забывайте, что сборные Германии и Испании вылетели от . Пока мы все там разговаривали, японцы привезли к себе заметных футболистов. Футбол у них вырос. Тот же Хонда, который играл у нас, довольно квалифицированный спортсмен.

Когда мы говорим, что АФК нам не годится, побойтесь Бога... Сегодня наша сборная и российские футболисты довольно слабые. Нам надо где-то играть и набираться опыта.

Какое «азиаты слабее»? Мы с Киргизией и ничего не можем показать.

выступала на ЧМ и выглядела довольно прилично. тоже. Из всех этих стран игроки выступают в Европе в довольно сильных командах.

А где наши? Кокорин, который начинал с Италии, а сейчас – на Кипре... Не нам сегодня выпендриваться, что мы такие сильные и куда-то попадаем к слабым командам», – заявил экс-защитник «Спартака».

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