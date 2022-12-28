Евгений Ловчев: «Какое «азиаты слабее»? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать. У Австралии и Южной Кореи игроки в сильных командах Европы, а у нас Кокорин на Кипре»

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Евгений Ловчев отметил низкий уровень сборной России, говоря о переходе в АФК.

«Конечно, играть надо! Люди говорят: «А с кем играть?» Не забывайте, что сборные Германии и Испании вылетели от Японии. Пока мы все там разговаривали, японцы привезли к себе заметных футболистов. Футбол у них вырос. Тот же Хонда, который играл у нас, довольно квалифицированный спортсмен.

Когда мы говорим, что АФК нам не годится, побойтесь Бога... Сегодня наша сборная и российские футболисты довольно слабые. Нам надо где-то играть и набираться опыта.

Какое «азиаты слабее»? Мы с Киргизией и Таджикистаном ничего не можем показать.

Австралия выступала на ЧМ и выглядела довольно прилично. Южная Корея тоже. Из всех этих стран игроки выступают в Европе в довольно сильных командах.

А где наши? Кокорин, который начинал с Италии, а сейчас – на Кипре... Не нам сегодня выпендриваться, что мы такие сильные и куда-то попадаем к слабым командам», – заявил экс-защитник «Спартака».

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12 комментариев

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Mark Safaniev
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Ответ mr.snooker
ну тогда чет долго встает с колен Раися🤡😂 все ей мешают догнать хотя бы Португалию по уровню жизни или не кекать хотя бы на улице как 30%+ недорогих раисян
Кто такая Раися? Твоя жена чтоли?
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LLiriKK
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Волну про «слабее» разгоняют истерично-шизоидные либералы, которые готовы молится, не отдавая себе ни в чем прочем отчета, на всё западное. Их и на «спортсе» в избытке. Они ещё бы год-два-пять с радостью постояли в коленно-локтевой позиции - зато, перед «ЕВРОПОЙ!!!», - которая, не стесняясь, наплевала именно им в первую очередь в лица, как в случае с тем же «Дождём». Необучаемые, однако, всё равно будут просить добавки и верещать, что надо ещё «чуть-чуть подождать», а Азия, мол, не наш уровень. Видимо, Тареми в чём-то хуже Смолова, а Мин Чжэ на несколько порядков отстает от Джикии.
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RomkiN
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Ответ mr.snooker
ну тогда чет долго встает с колен Раися🤡😂 все ей мешают догнать хотя бы Португалию по уровню жизни или не кекать хотя бы на улице как 30%+ недорогих раисян
продолжай наблюдение
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Alex Zet
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Ответ mr.snooker
Раися 30 лет играла в Европе, и? много наиграли? Много топ игроков вырастили? За шанс уйти в Азию нужно на коленях ещё будет молить, так как это естественная поза для скрепоносцев🤡😂
таких как ты будем судить и отправлять на двадцатку на каторгу
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Evil_Alastar
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Какой же этот дед смешной.
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mr.snooker
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Ответ RomkiN
Открою тебе секрет, вовсе необязательно стоять на коленях, чтобы чего-то добиться
ну тогда чет долго встает с колен Раися🤡😂 все ей мешают догнать хотя бы Португалию по уровню жизни или не кекать хотя бы на улице как 30%+ недорогих раисян
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Mark Safaniev
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Ответ RomkiN
Открою тебе секрет, вовсе необязательно стоять на коленях, чтобы чего-то добиться
Борцы за справедливость привыкли на коленах стоять, несмотря на то что это мало в чем помогает )))
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RomkiN
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Ответ mr.snooker
Раися 30 лет играла в Европе, и? много наиграли? Много топ игроков вырастили? За шанс уйти в Азию нужно на коленях ещё будет молить, так как это естественная поза для скрепоносцев🤡😂
Открою тебе секрет, вовсе необязательно стоять на коленях, чтобы чего-то добиться
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kenny_182
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Беспризорные
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Mark Safaniev
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Ответ Los Galácticos
Скрепы зашатались
Чувак, у тебя одни скрепы мерещится )
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mr.snooker
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Раися 30 лет играла в Европе, и? много наиграли? Много топ игроков вырастили? За шанс уйти в Азию нужно на коленях ещё будет молить, так как это естественная поза для скрепоносцев🤡😂
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Los Galácticos
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Скрепы зашатались
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