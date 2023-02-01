Кириченко не считает, что сборная России сильнее Ирана: «Даже чуть слабее. А «Зенит» мог бы быть одним из фаворитов азиатской ЛЧ»

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Дмитрий Кириченко не считает, что сборная России сильнее азиатских команд.

– Смотрели азиатскую Лигу чемпионов и прочие международные турниры этого региона?

– Только один матч, когда просматривали иранского игрока. Понятно, что это не уровень европейской Лиги чемпионов.

– Что можно сказать о перспективах участия российских клубов в этих соревнованиях?

– С футбольной точки зрения еще могут быть соблазны, но с логистической – это невероятно сложно. «Зенит» мог если не доминировать, то быть одним из фаворитов.

– Если говорить о сборной России, то после матчей с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном как-то не очень верится в ее светлое будущее на азиатской части света?

Япония, Иран, Южная Корея сегодня определенно не слабее нашей нынешней сборной.

– Российская национальная команда не сильнее иранской, которая не блистала на чемпионате мира?

– Определенно нет, даже чуть слабее. В лучшем составе, полагаю, тоже, – сказал тренер «Сочи».

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8 комментариев

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Игорь Замаруев
Ответ MURA
Что правда то правда. Япония, Южная Корея не на голову, а минимум на двеголовы уже обошли российскую сборную.
При меньших вложениях в футбол уже обошли наших лимитчиков
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Бухгалтер2021
сильнее..
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Curry30
Ответ MURA
Как будто нас там ждут. Они даже о существовании Зенита не знают
да ради бога, ты думаешь мне на это не наплевать, знает там кто-то или нет? не ждут - и отлично, не считаю что мы на этом теряем, учитывая то, в какую шляпу превратился наш чемпионат и футбол в стране в целом, не то что на стадион идти нет никакого смысла, даже просто смотреть по тв не стану, если даже денег будут предлагать))
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MURA
Ответ Curry30
кому нужна эта азиатская лч и Зенит в ее фаворитах? я, например, не то что каких-то плюсов, даже престижности играть в этой помойке - не вижу.
Как будто нас там ждут.
Они даже о существовании Зенита не знают
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Дядя ТУРА
Россия сильнее Аргентины и Франции однозначно
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MURA
Что правда то правда.
Япония, Южная Корея не на голову, а минимум на двеголовы уже обошли российскую сборную.
+1
0
+1
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Curry30
кому нужна эта азиатская лч и Зенит в ее фаворитах? я, например, не то что каких-то плюсов, даже престижности играть в этой помойке - не вижу.
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-1
-1
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А.Э.РАСИМ
Примерно одного уровня.
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