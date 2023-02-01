Кириченко не считает, что сборная России сильнее Ирана: «Даже чуть слабее. А «Зенит» мог бы быть одним из фаворитов азиатской ЛЧ»

не считает, что сборная России сильнее азиатских команд.

– Смотрели азиатскую Лигу чемпионов и прочие международные турниры этого региона?

– Только один матч, когда просматривали иранского игрока. Понятно, что это не уровень европейской Лиги чемпионов.

– Что можно сказать о перспективах участия российских клубов в этих соревнованиях?

– С футбольной точки зрения еще могут быть соблазны, но с логистической – это невероятно сложно. « » мог если не доминировать, то быть одним из фаворитов.

– Если говорить о сборной России, то после матчей с Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном как-то не очень верится в ее светлое будущее на азиатской части света?

– , , Южная Корея сегодня определенно не слабее нашей нынешней сборной.

– Российская национальная команда не сильнее иранской, которая не блистала на чемпионате мира?

– Определенно нет, даже чуть слабее. В лучшем составе, полагаю, тоже, – сказал тренер «Сочи».