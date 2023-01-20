«Туркменистан – красивая, закрытая страна. Виза стоит 150 долларов, получить ее непросто – требовалось указать девичью фамилию матери». Крестинин о выездах в Азии

Теги Сборная Кыргызстана по футболу Азиатская футбольная конфедерация Сборная Туркменистана по футболу Матч ТВ Александр Крестинин Футбол

Тренер сборной Кыргызстана ответил на вопрос о самой экзотической поездке на футбольный матч.

– Самый экзотический ваш выезд?

– По дальности – Австралия. Долго добираться, но со спортивной и организационной точки зрения – топ. На клубном уровне – Туркменистан. Красивая, ухоженная, закрытая страна, въездная виза стоит порядка 150 долларов.

– Даже для жителей Киргизии?

– Конечно. Визу еще и получить довольно непросто, помню, требовалось указать девичью фамилию матери. Пришлось звонить родителям, уточнять.

– Правда, что азиатским клубам в континентальных кубках положены транспортные субсидии от АФК?

– Верно. Не все участники могут заработать сколько‑нибудь солидные премиальные, а расходы на перелеты существенные, конфедерация помогает.

– Что такое Мьянма, против которой вам довелось играть, в футбольном плане?

– Экзотическое место, большая влажность. По организации – никаких вопросов. На игру пришло тысяч 12-15 [зрителей]. С гостиницей, автобусом, питанием полный порядок.

– Из того, что вы рассказываете, можно сделать вывод: всюду жизнь. В Азии футболистов не кусают тарантулы, фанаты не забрасывают их камнями.

– Близко нет ничего подобного. Полноценная, цивильная и очень неплохая футбольная жизнь.

Заблуждаются те, кому мерещатся скорпионы и верблюды на футбольных полях. Куда бы мы ни прилетали со сборной, везде уровень и комфорт, – сказал Александр Крестинин.

13 комментариев

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Batyr Sultanov
Yeah🇹🇲 🙂 отчизна край родимый мой
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Blaumerc
Спортс, а можно по больше статей и новостей про Туркменистан. Друг спрашивает.
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Честный контроль
Я бы вернулся в эту красивую республику бывшего СССР
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Maksat Hasanow
Ответ Baky jorayev
Хот где-то говорили про нашу страну 🙄
Я думал что я один тут 😁. Оказывается нас много
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Blaumerc
Ответ Tanabay
И я тоже 🤔
И я тоже...
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Назар Игорь
Ответ Nerazzurri-88
Он не знает девичью фамилии матери? Он одноклеточный?
Да, для меня это тоже непонятно. Каждый нормальный человек знает своих предков хотя бы в третьем поколении - родители, бабушки -дедушки, прабабушки-прадедушки.
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Tanabay
Ответ RUSLAN USMANKULYYEW
я сам в шоке
И я тоже 🤔
+5
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ВладимирНеПутин
Ответ Джиза
Футболист. Хотя даже среди футболистов первый раз слышу о человеке, который девичью фамилии матери не знает.
Тренер
+2
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Джиза
Ответ Nerazzurri-88
Он не знает девичью фамилии матери? Он одноклеточный?
Футболист. Хотя даже среди футболистов первый раз слышу о человеке, который девичью фамилии матери не знает.
+8
0
+8
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RUSLAN USMANKULYYEW
Ответ Baky jorayev
Хот где-то говорили про нашу страну 🙄
я сам в шоке
+6
0
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Nerazzurri-88
Он не знает девичью фамилии матери? Он одноклеточный?
+19
-3
+16
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Baky jorayev
Хот где-то говорили про нашу страну 🙄
+13
-2
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Кайрат Саламатов
Крестинин топ🔥
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