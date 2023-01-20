«Туркменистан – красивая, закрытая страна. Виза стоит 150 долларов, получить ее непросто – требовалось указать девичью фамилию матери». Крестинин о выездах в Азии

Тренер сборной Кыргызстана ответил на вопрос о самой экзотической поездке на футбольный матч.

– Самый экзотический ваш выезд?

– По дальности – Австралия. Долго добираться, но со спортивной и организационной точки зрения – топ. На клубном уровне – . Красивая, ухоженная, закрытая страна, въездная виза стоит порядка 150 долларов.

– Даже для жителей ?

– Конечно. Визу еще и получить довольно непросто, помню, требовалось указать девичью фамилию матери. Пришлось звонить родителям, уточнять.

– Правда, что азиатским клубам в континентальных кубках положены транспортные субсидии от АФК?

– Верно. Не все участники могут заработать сколько‑нибудь солидные премиальные, а расходы на перелеты существенные, конфедерация помогает.

– Что такое Мьянма, против которой вам довелось играть, в футбольном плане?

– Экзотическое место, большая влажность. По организации – никаких вопросов. На игру пришло тысяч 12-15 [зрителей]. С гостиницей, автобусом, питанием полный порядок.

– Из того, что вы рассказываете, можно сделать вывод: всюду жизнь. В Азии футболистов не кусают тарантулы, фанаты не забрасывают их камнями.

– Близко нет ничего подобного. Полноценная, цивильная и очень неплохая футбольная жизнь.

Заблуждаются те, кому мерещатся скорпионы и верблюды на футбольных полях. Куда бы мы ни прилетали со сборной, везде уровень и комфорт, – сказал Александр Крестинин.