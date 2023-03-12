Директор ВВС извинился перед зрителями после отстранения Линекера за критику правительства. Вчера ведущие сорвали как минимум 4 программы

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер телевидение BBC Алекс Скотт Политика Футбол

Гендиректор BBC извинился перед зрителями после отстранения Гари Линекера.

Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов. Вскоре телекомпания отстранила Линекера от работы ведущим программы Match of the Day до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

Все ведущие и эксперты шоу Match of the Day поддержали Линекера и отказались работать на программе. В результате в субботу вечером она вышла без каких-либо комментариев в виде видео с нарезкой лучших моментов матчей АПЛ и продлилась 20 минут.

Отказом от выхода на работу Линекера поддержали и ведущие других программ ВВС. Из-за этого вчера каналу пришлось транслировать повторы некоторых передач и выпускать подкасты в прямой эфир, чтобы заполнить паузы в программе.

Шоу Football Focus должно была выйти в эфир в полдень, но затем передачу перенесли, так как за полтора часа до ее начала ведущая Алекс Скотт написала в твиттере, что ей «не кажется правильным выход программы в эфир сегодня». Выход программы Final Score отменили, когда ведущий Джейсон Мохаммад сообщил ВВС, что отказывается выходить в эфир. Утреннее шоу Radio 5 Live Fighting Talk было отменено из-за бойкота персонала. По словам ведущего Колина Мюррея, решение было принято всей командой и им самим.

«Сложный день. Мы усердно работаем, чтобы разрешить ситуацию. Возвращение Гари в эфир станет успехом для меня. Вместе мы дадим аудитории освещение спорта на мировом уровне, которое мы не смогли предоставить сегодня. Извините», – сказал гендиректор BBC Тим Дэйви.

Также Дэйви заявил, что «совершенно не собирается» покидать свой пост, но признал, что «сейчас сложное время для канала».

Оппозиционные партии заявили, что ВВС в вопросе об отстранении Линекера поддался давлению со стороны правительства и министров, но Дэйви опроверг это и сказал, что «потворства» какой-либо политической партии не было.

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27 комментариев

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Kolch
Ответ Cruel Snake
У нас такое в принципе невозможно. Если будет какое нибудь отстранение, не то что-бы никто с ним не пойдёт, даже просто словами не поддержит. Только молча и крепко в свой стул вцепится
Ну да, когда еще на ЧМ-2018 отстранили Васю и Слуцкого, никто не вступился. На Матче вообще корпоративный гадюшник - за 20 лучших в профессии комментаторов, покинувших канал, никто не устраивал демаршей и бойкотов, ипотека сама себя не погасит
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Кто составил коспекты Лобановского?
"Директор BBC" это что это за человек такой? Кендра Сандерленд?
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Александр Гуняков
Ответ Ебздрогыч
У нас бы за такое всех уволили, а Линекера признали иноагентом и привлекли бы к ответственности за дискредитацию. Почувствуйте разницу
Начнём с того, что большая часть коллектива просто молча продолжила бы свою работу.
+2
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Бене Гессерит
Ответ encaro_one
"Абсолютно правильный", то есть ты с текстом и проблемой успел ознакомиться, что "абсолютно" стал закон? ))
Он по заголовкам спортса со всем знаком уже лучше британцев
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arspurs9
Ответ Ебздрогыч
У нас бы за такое всех уволили, а Линекера признали иноагентом и привлекли бы к ответственности за дискредитацию. Почувствуйте разницу
У нас бы никого не уволили, так же отстранили бы. Другое дело, что на Матче у нас сидят такие персонажи, которые в принципе нос против ветра не повернут. А если кто то рискнет, остальные сделают вид что не заметили.
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Rezuan Bidzhiev
Ответ Jadie James
Свободные от ипотеке люди
😂😂😂
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arspurs9
Ответ Nikolay Chibisov
В здоровом обществе в нормальной стране должно быть именно так.
Приводить Британию как пример здоровой страны и общества - пример не самого умного человека)

Да и забавно слышать фразу «так должно быть» по отношению к стране, где ведущего отстранили за высказывание)
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воробей джек
Ответ DonaldBrashear 2.0
какой-то парадокс получается, честно говоря. 1. С одной стороны, закон о нелегальных мигрантах - абсолютно правильный, давно нужен был. На стороне парламента, не Линекера. 2. Но и Линекер имеет право на свободу слова, и если ему не нравится закон, то пусть и критикует. И ведущие молодцы, что поддержали. Тут Линекер и ведущие правы, BBC (и если было давление от парламента) - не правы. а значит, надо Линекера вернуть, и закон принять. И все норм будет.
Свобода Слова дороже всех законопроектов.
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encaro_one
Ответ DonaldBrashear 2.0
какой-то парадокс получается, честно говоря. 1. С одной стороны, закон о нелегальных мигрантах - абсолютно правильный, давно нужен был. На стороне парламента, не Линекера. 2. Но и Линекер имеет право на свободу слова, и если ему не нравится закон, то пусть и критикует. И ведущие молодцы, что поддержали. Тут Линекер и ведущие правы, BBC (и если было давление от парламента) - не правы. а значит, надо Линекера вернуть, и закон принять. И все норм будет.
"Абсолютно правильный", то есть ты с текстом и проблемой успел ознакомиться, что "абсолютно" стал закон? ))
+5
-2
+3
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Vitto
Ответ DonaldBrashear 2.0
какой-то парадокс получается, честно говоря. 1. С одной стороны, закон о нелегальных мигрантах - абсолютно правильный, давно нужен был. На стороне парламента, не Линекера. 2. Но и Линекер имеет право на свободу слова, и если ему не нравится закон, то пусть и критикует. И ведущие молодцы, что поддержали. Тут Линекер и ведущие правы, BBC (и если было давление от парламента) - не правы. а значит, надо Линекера вернуть, и закон принять. И все норм будет.
Закон принять, Линекера уволить, а к Линекеру подселить два десятка мигрантов.
+8
-1
+7
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Febos_
ну это изначально казалось лицемерием со стороны bbc , типа когда Линекер и другие осуждали политику других стран на любые темы то всё было норм, а когда Линекер начал говорить про своих то всё, тут уже свобода слова не работает, это ДРУГОЕ, тут другие правила и нужно соблюдать правила работодателя( никто даже не знает есть ли такие правила, но всё равно защищают bbc ) лооооол , а вот про другие страны можно поливать и говорить всё что угодно))
+3
-1
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Рафик Маркес
Вот вам пример трудовой этики и коллективизма. У нас к сожалению такого мало в коллективах. Если одного травят, то некоторые радуются этому, не понимая что следующими могут стать они и уже их никто не поддержит

Только коллективно можно воздействовать на работодателя
+3
-1
+2
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DonaldBrashear 2.0
какой-то парадокс получается, честно говоря.

1. С одной стороны, закон о нелегальных мигрантах - абсолютно правильный, давно нужен был. На стороне парламента, не Линекера.

2. Но и Линекер имеет право на свободу слова, и если ему не нравится закон, то пусть и критикует. И ведущие молодцы, что поддержали. Тут Линекер и ведущие правы, BBC (и если было давление от парламента) - не правы.

а значит, надо Линекера вернуть, и закон принять. И все норм будет.
+11
-3
+8
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encaro_one
Ответ v.belorussky
А что плохого в законопроекте о нелегальных мигрантах?
А кто его читал из местных комментирующих и зачем? )
+1
-2
-1
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gerudes
Передаю привет «секте свидетели гибелей демократии» и мамкиным «вотэбаутистам» из ветки с новостью, где Линекера отстранили.

Систему характеризует не ошибка, а реакция на ошибку.
+3
-5
-2
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Jadie James
Свободные от ипотеке люди
+17
-1
+16
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Ебздрогыч
У нас бы за такое всех уволили, а Линекера признали иноагентом и привлекли бы к ответственности за дискредитацию. Почувствуйте разницу
+31
-6
+25
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Cruel Snake
У нас такое в принципе невозможно. Если будет какое нибудь отстранение, не то что-бы никто с ним не пойдёт, даже просто словами не поддержит. Только молча и крепко в свой стул вцепится
+4
-2
+2
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Los Galácticos
Ответ v.belorussky
А что плохого в законопроекте о нелегальных мигрантах?
Боятся что с Африки некрасивые доберутся к аристократам на их полуостров и устроят там настоящий BLM.
+2
-1
+1
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Severfan
не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнётся под нас
0
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0
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deadjoker
Комментаторы молодцы, поддержали коллегу по цеху.
+4
-2
+2
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Nikolay Chibisov
В здоровом обществе в нормальной стране должно быть именно так.
+42
-10
+32
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encaro_one
ББС государственный канал.
Уткин отстраненный от эфира за комментарий о неприличном слове "навальный", произнесенное не им, а другим комментатором: "не понял" ))
+13
-4
+9
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OldRedWhite
Если ты ЛГБТ , БЛМ или нелегальный мигрант -
то свят по определению и законы не должный тебя касаться!
+3
-4
-1
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v.belorussky
А что плохого в законопроекте о нелегальных мигрантах?
+3
-4
-1
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