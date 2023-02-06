«Реал» и «Боруссия» считают, что Беллингем ближе к переходу в АПЛ. «Мадрид» не может конкурировать финансово
«Реал» и «Боруссия» считают, что сейчас Джуд Беллингем ближе к переходу в клуб из АПЛ.
Как сообщает The Athletiс, сейчас и в «Реале», и в «Боруссии» считают, что наиболее вариантом продолжения карьеры 19-летнего полузащитника станет клуб из Англии.
«Реал» уже несколько месяцев работает над трансфером Беллингема, а скаут Хуни Калафат налаживает отношения с игроком и его семьей.
Однако «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» очень настойчивы в намерении подписать Джуда, и «Реал» постепенно свыкается с тем фактом, что ничего не сможет противопоставить финансовой мощи английских клубов.
Зимой «Челси» взорвал рынок, потратив более 320 млн евро, и это, как ожидается, лишь укрепит позицию «Боруссии» в переговорах по Беллингему. Ожидается, что за него нужно будет заплатить около 120 млн евро.
В сумме клубы Ла Лиги зимой потратили около 28 млн евро – меньше, чем 10 из 20 клубов АПЛ. В связи с этим намерение «Реала» создать Суперлигу Европы лишь укрепилось – в клубе считают, что трансферы топ-уровня сейчас могут осуществлять лишь клубы-государства или команды, которые поддерживаются заграничными инвесторами.
«Реал» продолжит бороться за Беллингема, однако в клубе реалистично смотрят на те деньги, что они могут предложить. Зарплата и сумма трансфера, на которые способен «Реал», гораздо ниже тех сумм, что предложат команды из АПЛ.
В этом сезоне на счету англичанина 10 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Ну, и Мбаппе за сотку) Спасибо, посмеялся )
То что условный середняк апл зарабатывает на телепродажах больше победителя Лч?
В Англии система выстроена + пришли арабы и америкосы с большими деньгами.
Забавного мало. Если так продолжится, то Ла лига превратится в подобие Сирии А, и будем смотреть как Бавария будет насиловать англосаксов в одну харю