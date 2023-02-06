«Реал» и «Боруссия» считают, что Беллингем ближе к переходу в АПЛ. «Мадрид» не может конкурировать финансово

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы деньги Джуд Беллингем Футбол

«Реал» и «Боруссия» считают, что сейчас Джуд Беллингем ближе к переходу в клуб из АПЛ.

Как сообщает The Athletiс, сейчас и в «Реале», и в «Боруссии» считают, что наиболее вариантом продолжения карьеры 19-летнего полузащитника станет клуб из Англии.

«Реал» уже несколько месяцев работает над трансфером Беллингема, а скаут Хуни Калафат налаживает отношения с игроком и его семьей.

Однако «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» очень настойчивы в намерении подписать Джуда, и «Реал» постепенно свыкается с тем фактом, что ничего не сможет противопоставить финансовой мощи английских клубов.

Зимой «Челси» взорвал рынок, потратив более 320 млн евро, и это, как ожидается, лишь укрепит позицию «Боруссии» в переговорах по Беллингему. Ожидается, что за него нужно будет заплатить около 120 млн евро.

В сумме клубы Ла Лиги зимой потратили около 28 млн евро – меньше, чем 10 из 20 клубов АПЛ. В связи с этим намерение «Реала» создать Суперлигу Европы лишь укрепилось – в клубе считают, что трансферы топ-уровня сейчас могут осуществлять лишь клубы-государства или команды, которые поддерживаются заграничными инвесторами.

«Реал» продолжит бороться за Беллингема, однако в клубе реалистично смотрят на те деньги, что они могут предложить. Зарплата и сумма трансфера, на которые способен «Реал», гораздо ниже тех сумм, что предложат команды из АПЛ.

В этом сезоне на счету англичанина 10 голов и 5 результативных передач в 25 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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42 комментария

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Dimonty
Ответ M93
Ну допустим Сити борется за него всерьёз. Но насчёт Ливерпуля логики не вижу. Клуб в упадке и очевидно не то что мимо Лиги чемпионов, а мимо еврокубков в принципе. По моему любой игрок идя на повышение, хочет играть в Лиге чемпионов.
В АПЛ слишком велика конкуренция за топ-4: кроме стандартной big six ещё и Ньюкасл всерьёз претендует на ЛЧ.
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Пенс
Ответ Nuraly Amirov
Реал не давал 160 за Азара, он примерно 115-130 отдал, которые за Роналду получил. За Мбаппе максимум сотню предлагали, остальные слухи не подтвердились. Барса со своей щедростью теперь на рычагах сидит. В Испании сейчас тупо нечем расшатывать рынок
я думал такие уже вымерли, но видимо этого никогда не случится) Попробуй загуглить что-ли. И журналист об этом писавший очень и очень авторитетный по бельгийцам.
Ну, и Мбаппе за сотку) Спасибо, посмеялся )
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ts_vlad
Ответ Пенс
почти никого эт школьника за 70 и полено чучуменю за сотку? всем бы так не покупать.
Тчуамени стоил 80 (за Каземиро получили 75), школьник 35 + бонусы.
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Burel
Ответ GuruFutbola
Зачем им Беллингем, есть же топарь себальос 🤣🤣🤣
ахаха, пару дней назад вопили, что Себальос круче Педри и Гави 😂😂 а теперь нужны трансферы срочно
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Arthurino
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет вот эта идея Суперлиги. Реал не может конкурировать с клубами АПЛ и поэтому надо создавать другой турнир. А не проще самим уж тогда перебраться в АПЛ, которая уже давно стала Суперлигой ? Да и совсем недавно Реал спокойно отваливал 160 за Азара. В 2021 Перес был готов выплатить 180 за Мбаппе, а сейчас прибедняются. Барселона же вообще ещё недавно каждое ТО выкидывала по 120 за Коутиньо, Гризманна, Дембеле и выплачивала Месси какие-то запредельные суммы. Даже сейчас, когда клуб в кризисе умудряются закупать всяких Ферранов и Рафиней. Но все равно надо создавать Суперлигу из-за проклятой АПЛ, которая рассшатала рынок!
Реал был готов платить за Мбаппе только, когда тот был еще игроком Монако. Никто его за 180 брать не собирался, его бесплатно ждали в прошлом году. Перед Азаром Реал тоже долгое время не покупал дорогостоящих игроков, после этого трансфера Перес стал осторожнее+реконструкция стадиона+пандемия, из которой Реал вышел в плюсе одним из всего лишь нескольких клубов в Европе. Вопрос в другом, у Реала есть отличная молодежь, которая ежегодно утекает по всей Европе и успешно выступает на самых разных уровнях от Ашрафа до условного Хоселу, который один из лучших бомбардиров Ла Лиги. Но Анчи не доверяет им и это создает проблемы здесь и сейчас, а могло бы очень сильно помочь в столь сложный период. А Суперлига это вообще про другое, она нужна для конкуренции с УЕФА, а не для конкуренции с АПЛ, богатые клубы из Англии тоже были приглашены в турнир
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Dimonty
Ответ Slavanya
Ну с рынком реально надо что-то делать, потому что АПЛ это беспредел и Реалу, Барсе и Юве сейчас надо пережить этот момент и дожать идею Супер Лиги, иначе труба
Уже видели в апреле 21-го, как дожали. Так дожали, что осталось в проекте всего три клуба 😂
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Jan Vorontsov
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
АПЛ и есть суперлига, нравится это кому-то или нет))
АПЛ - это только Англия, даже не весь остров, и если всей остальной Европе это не нравится, то рано или поздно она дозреет как-то это изменить.
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шампион
Реал очень удачно взял молодых игроков - Винисиус, Родриго, Камавинга, Тчуамени. Если бы Мбаппе и Беллингем пришли, это была бы идеальная команда. Но один тухнет в фермерской лиге, а другой собирается в аморфные мешки Апл. Бабос решает.
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Nuraly Amirov
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет вот эта идея Суперлиги. Реал не может конкурировать с клубами АПЛ и поэтому надо создавать другой турнир. А не проще самим уж тогда перебраться в АПЛ, которая уже давно стала Суперлигой ? Да и совсем недавно Реал спокойно отваливал 160 за Азара. В 2021 Перес был готов выплатить 180 за Мбаппе, а сейчас прибедняются. Барселона же вообще ещё недавно каждое ТО выкидывала по 120 за Коутиньо, Гризманна, Дембеле и выплачивала Месси какие-то запредельные суммы. Даже сейчас, когда клуб в кризисе умудряются закупать всяких Ферранов и Рафиней. Но все равно надо создавать Суперлигу из-за проклятой АПЛ, которая рассшатала рынок!
Реал не давал 160 за Азара, он примерно 115-130 отдал, которые за Роналду получил. За Мбаппе максимум сотню предлагали, остальные слухи не подтвердились. Барса со своей щедростью теперь на рычагах сидит. В Испании сейчас тупо нечем расшатывать рынок
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Савва Мамонтов
Мнение самого футболиста уже как видимо никому ни интересна?! Рабство какое-то золотое! По мне игрок должен расставлять приоритеты где хочет играть а агент вести переговоры. Так что писать такую хрень считаю некомпетентность журналиста.
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M93
Ну допустим Сити борется за него всерьёз. Но насчёт Ливерпуля логики не вижу. Клуб в упадке и очевидно не то что мимо Лиги чемпионов, а мимо еврокубков в принципе. По моему любой игрок идя на повышение, хочет играть в Лиге чемпионов.
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Nuraly Amirov
Ответ Vogres
Такими темпами, Ла Лиге скоро останется покупать только южноамериканцев, которым по менталитету близка Испания. Остальные уже не едут.
Это всё еще огромный рынок) удивляет то, что даже Реал не может конкурировать АПЛ, на континенте остается разве что ПСЖ, да и те не в топ чемпионате
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vzi
Ответ Vogres
Такими темпами, Ла Лиге скоро останется покупать только южноамериканцев, которым по менталитету близка Испания. Остальные уже не едут.
Так и есть и будет: Винисиус, Родриго, Вальверде, Эндрик…
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p74msyjzwh
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет вот эта идея Суперлиги. Реал не может конкурировать с клубами АПЛ и поэтому надо создавать другой турнир. А не проще самим уж тогда перебраться в АПЛ, которая уже давно стала Суперлигой ? Да и совсем недавно Реал спокойно отваливал 160 за Азара. В 2021 Перес был готов выплатить 180 за Мбаппе, а сейчас прибедняются. Барселона же вообще ещё недавно каждое ТО выкидывала по 120 за Коутиньо, Гризманна, Дембеле и выплачивала Месси какие-то запредельные суммы. Даже сейчас, когда клуб в кризисе умудряются закупать всяких Ферранов и Рафиней. Но все равно надо создавать Суперлигу из-за проклятой АПЛ, которая рассшатала рынок!
А что забавного то?
То что условный середняк апл зарабатывает на телепродажах больше победителя Лч?
В Англии система выстроена + пришли арабы и америкосы с большими деньгами.
Забавного мало. Если так продолжится, то Ла лига превратится в подобие Сирии А, и будем смотреть как Бавария будет насиловать англосаксов в одну харю
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Акира_1
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
никакая суперлига не спасет тройку-основателей - они все равно не смогут конкурировать финансово с английскими грандами.
С Боэли и другие английские гранды не могут конкуририровать так-то)
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Игорь Новиков
Перес опять упустит звезду (как с Мбаппе) и снова никого не купит? Может, пора не за звездами гоняться, а основательно обновить состав игроками приличного уровня?
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QWertY
МЮ бы подсуетиться. Тройка Беллингем-Каз-Бруно выглядит монструозной. По факту в АПЛ на рынке у МЮ только один конкурент -Сити
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Vikeif
Вот результат инвестиций миллиардеров и нефти. Реал, с самой большой чистой прибылью среди клубов, не может с кем то конкурировать финансово…
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Ruslan3132
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет вот эта идея Суперлиги. Реал не может конкурировать с клубами АПЛ и поэтому надо создавать другой турнир. А не проще самим уж тогда перебраться в АПЛ, которая уже давно стала Суперлигой ? Да и совсем недавно Реал спокойно отваливал 160 за Азара. В 2021 Перес был готов выплатить 180 за Мбаппе, а сейчас прибедняются. Барселона же вообще ещё недавно каждое ТО выкидывала по 120 за Коутиньо, Гризманна, Дембеле и выплачивала Месси какие-то запредельные суммы. Даже сейчас, когда клуб в кризисе умудряются закупать всяких Ферранов и Рафиней. Но все равно надо создавать Суперлигу из-за проклятой АПЛ, которая рассшатала рынок!
160 за Азара? Параллельная реальность у тебя какая то
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Slavanya
Ну с рынком реально надо что-то делать, потому что АПЛ это беспредел и Реалу, Барсе и Юве сейчас надо пережить этот момент и дожать идею Супер Лиги, иначе труба
АПЛ и есть суперлига, нравится это кому-то или нет))
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Пенс
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет вот эта идея Суперлиги. Реал не может конкурировать с клубами АПЛ и поэтому надо создавать другой турнир. А не проще самим уж тогда перебраться в АПЛ, которая уже давно стала Суперлигой ? Да и совсем недавно Реал спокойно отваливал 160 за Азара. В 2021 Перес был готов выплатить 180 за Мбаппе, а сейчас прибедняются. Барселона же вообще ещё недавно каждое ТО выкидывала по 120 за Коутиньо, Гризманна, Дембеле и выплачивала Месси какие-то запредельные суммы. Даже сейчас, когда клуб в кризисе умудряются закупать всяких Ферранов и Рафиней. Но все равно надо создавать Суперлигу из-за проклятой АПЛ, которая рассшатала рынок!
так-то с Мбаппе уже контракт подписан. Всё на мази. Именно так местные всех уверяли :)
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
никакая суперлига не спасет тройку-основателей - они все равно не смогут конкурировать финансово с английскими грандами.
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Сергей Лимонников
Ответ белошип
Если перейдёт в итоге в беги лигу буду только рад Реалу нужно брать топ игроков,а не островных брусков)
ахах)) как подгорает то сильно, открой скорее морозилку и запихай туда свой попец
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Пенс
Ответ Ophiomorph
Реал почти никого не покупает уже 2 года, а конкурировать финансово все равно не может. Или бред или всё очень плохо для испанского футбола.
почти никого эт школьника за 70 и полено чучуменю за сотку? всем бы так не покупать.
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Burel
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Забавляет вот эта идея Суперлиги. Реал не может конкурировать с клубами АПЛ и поэтому надо создавать другой турнир. А не проще самим уж тогда перебраться в АПЛ, которая уже давно стала Суперлигой ? Да и совсем недавно Реал спокойно отваливал 160 за Азара. В 2021 Перес был готов выплатить 180 за Мбаппе, а сейчас прибедняются. Барселона же вообще ещё недавно каждое ТО выкидывала по 120 за Коутиньо, Гризманна, Дембеле и выплачивала Месси какие-то запредельные суммы. Даже сейчас, когда клуб в кризисе умудряются закупать всяких Ферранов и Рафиней. Но все равно надо создавать Суперлигу из-за проклятой АПЛ, которая рассшатала рынок!
год назад глорики реала заявляли, что Мбаппе и Холланд уже гарантированно в составе меньше, чем клуба 😂
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