Габриэль Агбонлахор: «Беллингем выберет «Сити» или «Реал», если «Ливерпуль» не попадет в топ-4. Джуд даже не станет дважды смотреть в эту сторону»

Теги Боруссия Дортмунд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Габриэль Агбонлахор Джуд Беллингем Футбол

Габриэль Агбонлахор сомневается в шансах «Ливерпуля» подписать хавбека Джуда Беллингема.

«Беллингема связывают с переходом в «Ливерпуль», фанаты «Ливерпуля» хотят видеть его в команде, но он даже не станет дважды смотреть в сторону мерсисайдцев.

Он выберет «Манчестер Сити», «Реал Мадрид» или другую команду, если «Ливерпуль» не попадет в топ-4. Этот переход будет невозможен», – сказал экс-форвард «Астон Виллы».

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11 комментариев

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Konstantin Meerov
очевидно, что не попадет
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Liverpool_YNWA
Абонлахор все не успокоиться :)))
+1
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fan brightona
Капитан очевидность
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umnik3
Ответ Under
что Реал сейчас?
Реал
+1
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+1
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umnik3
Ответ VuNePonimaete
Мне вот как фанату все сложнее матчи Ла Лиги смотреть из-за того, что в половине матчей команды против Реала исключительно автобус ставят, так зачем британцу идти в такую лигу, когда можно в топовый родной чемпионат вернуться?
Автобус и свои забивают. Непруха.
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NottinghamForest79
чёрный жлобина
0
-1
-1
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Yri Yrov
Ответ #SharkTeam
По факту. Но щас олды с 2005 расскажут как игрокам не плевать на пыльные чашки, если ныне клуб середняк
А кто сказал что Ливерпуль середняк
+4
-1
+3
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VuNePonimaete
Мне вот как фанату все сложнее матчи Ла Лиги смотреть из-за того, что в половине матчей команды против Реала исключительно автобус ставят, так зачем британцу идти в такую лигу, когда можно в топовый родной чемпионат вернуться?
+8
-1
+7
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Under
Ответ Karl0709
Да Реал сейчас тоже ##### , так что остаётся старый добрый Сити 😁
что Реал сейчас?
+3
-1
+2
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#SharkTeam
По факту. Но щас олды с 2005 расскажут как игрокам не плевать на пыльные чашки, если ныне клуб середняк
+1
-4
-3
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Karl0709
Да Реал сейчас тоже ##### , так что остаётся старый добрый Сити 😁
+1
-3
-2
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