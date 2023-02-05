Габриэль Агбонлахор: «Беллингем выберет «Сити» или «Реал», если «Ливерпуль» не попадет в топ-4. Джуд даже не станет дважды смотреть в эту сторону»

сомневается в шансах « » подписать хавбека .

«Беллингема связывают с переходом в «Ливерпуль», фанаты «Ливерпуля» хотят видеть его в команде, но он даже не станет дважды смотреть в сторону мерсисайдцев.

Он выберет « », « » или другую команду, если «Ливерпуль» не попадет в топ-4. Этот переход будет невозможен», – сказал экс-форвард «Астон Виллы».