Защитник «Атлетика» Баленсиага об отмене гола «Барселоне»: «Мяч попал в плечо, кажется. Нельзя отнимать гол в такой игре, мы заслужили ничью»

считает, что гол «Барселоне» отменен несправедливо.

В 25-м туре « » одержала победу над « » (1:0). На 87-й минуте Иньяки Уильямс сравнял счет, однако арбитр Хиль Мансано после проверки эпизода с помощью ВАР отменил гол, поскольку в начале голевой атаки Икер Муниаин сыграл рукой в борьбе за мяч.

«Мне все еще кажется, что [мяч попал] в плечо. Нельзя отбирать у нас гол в такой игре. Из-за этого действия мы недосчитались очка».

О том, справедлив ли результат

«Нам не хватило точности. Мы создали много моментов, хорошо их реализовывали. Тер Стеген был очень воодушевлен. Наши удары доставляли проблемы их обороне.

Мы наиграли на ничью. Мы лишились этого очка из-за решения, которое кажется мне несправедливым. Обидно, что мы не набрали очки при такой игре», – сказал защитник «Атлетика» в интервью DAZN.

Экс-судья Бурруль о незасчитанном голе в ворота «Барсы»: «Касание Муниаина рукой не явное, чтобы отменять гол. ВАР не должен был вмешиваться»

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