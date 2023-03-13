Защитник «Атлетика» Баленсиага об отмене гола «Барселоне»: «Мяч попал в плечо, кажется. Нельзя отнимать гол в такой игре, мы заслужили ничью»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига судьи Микель Баленсиага Икер Муниаин Хесус Хиль Мансано видеоповторы Иньяки Уильямс Футбол

Микель Баленсиага считает, что гол Иньяки Уильямса «Барселоне» отменен несправедливо.

В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Атлетиком» (1:0). На 87-й минуте Иньяки Уильямс сравнял счет, однако арбитр Хиль Мансано после проверки эпизода с помощью ВАР отменил гол, поскольку в начале голевой атаки Икер Муниаин сыграл рукой в борьбе за мяч.

«Мне все еще кажется, что [мяч попал] в плечо. Нельзя отбирать у нас гол в такой игре. Из-за этого действия мы недосчитались очка».

О том, справедлив ли результат

«Нам не хватило точности. Мы создали много моментов, хорошо их реализовывали. Тер Стеген был очень воодушевлен. Наши удары доставляли проблемы их обороне.

Мы наиграли на ничью. Мы лишились этого очка из-за решения, которое кажется мне несправедливым. Обидно, что мы не набрали очки при такой игре», – сказал защитник «Атлетика» в интервью DAZN.

Экс-судья Бурруль о незасчитанном голе в ворота «Барсы»: «Касание Муниаина рукой не явное, чтобы отменять гол. ВАР не должен был вмешиваться»

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15 комментариев

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Burel
Ответ Tristan...
Покажите повтор этому господину...
своим "кажется" он сам всё подтвердил
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Артем Широбоков
я даже знаю чьего очка они не досчитались
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Футбол_это_жизнь
Муниан принял мяч как волейболист начав атаку своей команды. 100% фол и правильно отменили
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Футбол_это_жизнь
Атлетик сегодня смотрелся намного лучше чем в первом матче когда летели 4-0
Но объяснить их постоянные страдания и нытье в матчах против Барсы никак не могу. Особенно этот бородатый Гарсия! Как только его поменяли все это исчезло!
+1
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MESSIya
Кажется... https://twitter.com/postunited/status/1635037049475715072?s=19
+2
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кто-то
Теперь в футболе предплечье - это плечо
+2
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нытики реала
что значит не справедливо? Муньяин сыграл рукой, это нарушение правил, где он там плечо увидел?
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Bob Ganiev
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Ему кажется, а судья смотрел повтор и там отчётливо видно что там мяч попал в руку после 10 которого был забит мяч. Чё они ноют, абсолютно справедливо отмененный мяч
там вся скамейка и санмамес был против просмотра вар. уровень мышления масс - блм.
+5
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bel01
Чистая игра запястьем, без которой гол бы не состоялся.
Достали уже со своим нытьём.
Надо было в пустые попадать хотя бы один раз из двух попыток на последней минуте, и не было бы поражения.
+5
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Bob Ganiev
- плечо КАЖЕТСЯ.
- нельзя отнимать гол в такой игре
что я сейчас прочитал?
+9
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Леван Сиукаев
ничью заслужили,спору нет, но про плечо,это ты зря
+6
-1
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Ramal Quliyev
Может и вы заслужили ничью, но гол не засчитан по правилам…
+16
-1
+15
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fellx
Пока ничего нн доказано, такое будет продолжаться)
+1
-5
-4
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Mukhammadzhan Akhmedov
Ему кажется, а судья смотрел повтор и там отчётливо видно что там мяч попал в руку после 10 которого был забит мяч. Чё они ноют, абсолютно справедливо отмененный мяч
+27
-4
+23
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Tristan...
Покажите повтор этому господину...
+31
-2
+29
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