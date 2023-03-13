«Барса» и «Реал» без вмешательства ВАР имели бы равное количество очков после 25 туров Ла Лиги

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано видеоповторы Футбол

«Барселона» и «Реал» имели бы равное количество очков в Ла Лиге без вмешательства ВАР.

В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 1:0. На 87-й минуте главный арбитр Хиль Мансано с помощью ВАР отменил гол Иньяки Уильямса из-за игры рукой Икера Муниаина в борьбе за мяч.

«Барселона» после 25 туров лидирует в таблице, опережая «Реал» на 9 очков – 65 против 56. Очное противостояние команд пройдет 19 марта в рамках 26-го тура Ла Лиги.

Как сообщает аналитик Педро Мартин, за счет решений, принятых с помощью системы ВАР, «Барселона» заработала 4 очка. «Реал», в свою очередь, потерял 5 очков. Без изменения решений с помощью ВАР после 25 туров «Барселона» и «Реал» набрали бы в Ла Лиге по 61 очку.

Журналист Родриго Браво, ведущий популярный статистический твиттер, полагает, что без ВАР у «Барсы» и «Реала» было бы по 60 очков.

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44 комментария

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Дмитрий Формусатий
Ответ gPk
Мне на динамику вообще плевать.Мне главное что игрок во время передачи находится в офсайде ,cледовательно правила игры.Дальше что?
А там все 15 голов забиты именно с офсайда ? Или другие нарушения присутствуют ?
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nobrainnopain
Ответ Pedri
Барселона в этом сезоне 2 пенальти пробил но не забыл одну пенальти Левандовски не смог забыть а другой Ферран а для Реалу 11 пенальти после 25 тур!!!
Теперь и я «одну пенальти» не смогу забыть
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Дмитрий Формусатий
Ответ wodziegg
Да-да, классическая отмазка, каждый день слушаю, прям верюююю... Однако когда говорят про Франко и футбол, почти всегда имеют в виду его лояльность к «Реалу». В середине и конце 1940-х «Атлетико» притормозил, его подвинули «Валенсия» и «Барселона», и Франко переключился на другой столичный клуб. Генералиссимус изменил вкусам в 1950-е, когда «Реал» расцвел после невзрачных 20 лет и невероятно громко шумел в Испании и Европе. Этого бы не случилось без покупки Альфредо ди Стефано, который также соблазнил «Барселону» и даже успел сыграть за нее в паре товарняков. "По одной версии (ее любят соперники «Реала»), футболист подписал контракт сразу с двумя клубами, но в итоге остался в Мадриде из-за давления Франко на каталонцев. Якобы президенту «Барселоны» Энрику Марти Каррето намекнули: его текстильную компанию ждут особо тщательные налоговые проверки, если он продолжит вести трансфер. По другой (ее любят болельщики «Реала»), испанская федерация футбола заключила странное: форвард будет выступать за клубы поочередно. «Барселону» это неприятно удивило, и она рассталась с правами на игрока за 4 миллиона песет. Факт один: ди Стефано безупречно вписался в «Реал». С 1954-го по 1969-й клуб 12 раз выиграл чемпионат и 6 – Кубок европейских чемпионов. Ди Стефано дважды признавали лучшим футболистом Европы, его безгранично любили фанаты. Примерно так же отчаянно Франко обожал победы «Реала»: он считал, что трофеи в Кубке европейских чемпионов серьезно поправляют имидж его режима в Европе. Ведь как можно не уважать власть страны, когда там играет столь эффектная команда?"
В тг канале LSR очень и очень детально написано про режим Франко, разбили в прах все мифы о том что он был лоялен к Реалу.

Но вас уже не переубедить кажется :)
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Tristan...
Одна забитая пенка есть. Ещё в игре с Валенсией одну Ферран не забил. Вроде, ещё одну Левандовски в каком то туре не забил. На этом пробитые пенки закончились. Но были ещё 5-6 100% пенок, которые не дали Барсе пробить...
только в ЛЕ Лева Манчестеру забил, в чемпионате не забивали.
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gPk
Ответ Дмитрий Формусатий
Ты эти голы в динамике видел ? Или по картинкам ориентируешься ?
Мне на динамику вообще плевать.Мне главное что игрок во время передачи находится в офсайде ,cледовательно правила игры.Дальше что?
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Маратбек Абакиров
Ответ Дмитрий Формусатий
И к слову, за первые 14 лет правления Франко, Мадрид ни разу не брал ЛаЛигу, получается не очень то он и болел за Реал ))
ключевые слова первые 14 лет...
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Dag Dad
Ответ Tristan...
Одна забитая пенка есть. Ещё в игре с Валенсией одну Ферран не забил. Вроде, ещё одну Левандовски в каком то туре не забил. На этом пробитые пенки закончились. Но были ещё 5-6 100% пенок, которые не дали Барсе пробить...
Я тебе про то что они не забили пенку в этом сезоне лл . Если была скажи в каком матче .
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wodziegg
Ответ Дмитрий Формусатий
Если бы ты хоть чуточку читал про режим Франко, знал бы что он никакое влияние не имел на Мадрид. Первые 14 лет правления его - у Реала 0 ЧИ. Норм чел ?
"Франко не любил футбол, но грамотно использовал его в своих целях. Например, с его подачи по телевидению крутили матчи примеры, когда страна подрагивала из-за волнений, и почти всегда это были игры одной команды. «Реал» – наш лучший посол», – фраза, которую приписывают Франко. Милые отношения клуба и правителя жутко бесили «Атлетико»: его фанаты заряжали на дерби «el equipo del gobierno, la vergüenza del país» – «любимая команда правительства – позор страны»."
Всё, иди учи историю своего клуба
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Дмитрий Формусатий
Ответ wodziegg
Сезон ещё не закончен и даже с 11 пенальти они на 9 очков позади. Чё там по франко? Нормальный был чел?
Если бы ты хоть чуточку читал про режим Франко, знал бы что он никакое влияние не имел на Мадрид. Первые 14 лет правления его - у Реала 0 ЧИ. Норм чел ?
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wodziegg
Ответ Дмитрий Формусатий
И к слову, за первые 14 лет правления Франко, Мадрид ни разу не брал ЛаЛигу, получается не очень то он и болел за Реал ))
Да-да, классическая отмазка, каждый день слушаю, прям верюююю...
Однако когда говорят про Франко и футбол, почти всегда имеют в виду его лояльность к «Реалу». В середине и конце 1940-х «Атлетико» притормозил, его подвинули «Валенсия» и «Барселона», и Франко переключился на другой столичный клуб. Генералиссимус изменил вкусам в 1950-е, когда «Реал» расцвел после невзрачных 20 лет и невероятно громко шумел в Испании и Европе. Этого бы не случилось без покупки Альфредо ди Стефано, который также соблазнил «Барселону» и даже успел сыграть за нее в паре товарняков.

"По одной версии (ее любят соперники «Реала»), футболист подписал контракт сразу с двумя клубами, но в итоге остался в Мадриде из-за давления Франко на каталонцев. Якобы президенту «Барселоны» Энрику Марти Каррето намекнули: его текстильную компанию ждут особо тщательные налоговые проверки, если он продолжит вести трансфер. По другой (ее любят болельщики «Реала»), испанская федерация футбола заключила странное: форвард будет выступать за клубы поочередно. «Барселону» это неприятно удивило, и она рассталась с правами на игрока за 4 миллиона песет.

Факт один: ди Стефано безупречно вписался в «Реал». С 1954-го по 1969-й клуб 12 раз выиграл чемпионат и 6 – Кубок европейских чемпионов. Ди Стефано дважды признавали лучшим футболистом Европы, его безгранично любили фанаты. Примерно так же отчаянно Франко обожал победы «Реала»: он считал, что трофеи в Кубке европейских чемпионов серьезно поправляют имидж его режима в Европе. Ведь как можно не уважать власть страны, когда там играет столь эффектная команда?"
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Маратбек Абакиров
Ответ danik 258808
С вар Реал брал лч, бараса второй год в Ле пылит, точнее пылила )
метровые оффсайды против БАварки руки Марсело, это до эпохи вар если что...
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Дмитрий Формусатий
Ответ gPk
Как прокомментируешь 15 засчитанных голов Реала из офсайда в этом же сезоне 16/17 ? ibb.co/wMJm6nt
Ты эти голы в динамике видел ? Или по картинкам ориентируешься ?
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Tristan...
Ответ Dag Dad
Смешно что барса в этом сезоне в лл не одного не забила пенальти
Одна забитая пенка есть. Ещё в игре с Валенсией одну Ферран не забил. Вроде, ещё одну Левандовски в каком то туре не забил. На этом пробитые пенки закончились.
Но были ещё 5-6 100% пенок, которые не дали Барсе пробить...
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King_X
Ответ Kaloyan Yalamov
Маловато пенальти назначили вареалу )))
Судейки на ВАР тянут Барсу как могут, отменяя в ее воротах гол за голом
А то она даже второй гол забить не может в большинстве матчей, вот и приходится всем судейским корпусом удерживать эти несчастные 1-0
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wodziegg
Ответ Дмитрий Формусатий
Причем тут Франко.. Ты предъявляешь Реалу за 11 пенальти, я тебе в ответ спрашиваю за 17 пенальти Барсы в одном сезоне..
Сезон ещё не закончен и даже с 11 пенальти они на 9 очков позади. Чё там по франко? Нормальный был чел?
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Aleksandr Dubovik
Ответ danik 258808
С вар Реал брал лч, бараса второй год в Ле пылит, точнее пылила )
Ты разговариваешь с больным сектантом, не трать свое время, по хорошему , этого товарища вообще не должно тут быть.
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sheri_24
Что и требовалось доказать)
Но пограничные моменты продолжают трактовать в пользу Мадрида, особенно в ЛЧ
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Pedri
Барселона в этом сезоне 2 пенальти пробил но не забыл одну пенальти Левандовски не смог забыть а другой Ферран а для Реалу 11 пенальти после 25 тур!!!
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Дмитрий Формусатий
Ответ wodziegg
Как ты прокомментируешь правление франсиско франко с 31 января 1938 по 8 июня 1973?
И к слову, за первые 14 лет правления Франко, Мадрид ни разу не брал ЛаЛигу, получается не очень то он и болел за Реал ))
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danik 258808
Ответ rigobersong
Это говорит нам о том, что без ВАР риалу дарили около 10ти очков в сезоне, а с ВАР риал ползает на коленях:))
С вар Реал брал лч, бараса второй год в Ле пылит, точнее пылила )
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Дмитрий Формусатий
Ответ wodziegg
Как ты прокомментируешь правление франсиско франко с 31 января 1938 по 8 июня 1973?
Причем тут Франко..

Ты предъявляешь Реалу за 11 пенальти, я тебе в ответ спрашиваю за 17 пенальти Барсы в одном сезоне..
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gPk
Ответ Дмитрий Формусатий
Как ты прокомментируешь 17 пенальти Барсы в чемпионате в сезоне 16/17?
Как прокомментируешь 15 засчитанных голов Реала из офсайда в этом же сезоне 16/17 ?
ibb.co/wMJm6nt
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Дмитрий Формусатий
Ответ truboprovodchik2019
А как ты прокомментируешь где ты был 8 лет??
Жил и радовался успехам моей команды )
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f0rmoceft
Перес виноват, это все его происки
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Tristan...
Что и требовалось доказать... всю свою историю наш Реал только благодаря левым голам из офсайдов и левых пенок собрал столько трофеев... отмените ВАР... честный футбол нам не нужен...
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