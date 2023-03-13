«Барса» и «Реал» без вмешательства ВАР имели бы равное количество очков после 25 туров Ла Лиги

«Барселона» и « » имели бы равное количество очков в Ла Лиге без вмешательства ВАР.

В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла « » со счетом 1:0. На 87-й минуте главный арбитр Хиль Мансано с помощью ВАР отменил гол Иньяки Уильямса из-за игры рукой Икера Муниаина в борьбе за мяч.

«Барселона» после 25 туров лидирует в таблице, опережая « » на 9 очков – 65 против 56. Очное противостояние команд пройдет 19 марта в рамках 26-го тура .

Как сообщает аналитик Педро Мартин, за счет решений, принятых с помощью системы ВАР, « » заработала 4 очка. « », в свою очередь, потерял 5 очков. Без изменения решений с помощью ВАР после 25 туров « » и «Реал» набрали бы в по 61 очку.

Журналист Родриго Браво, ведущий популярный статистический твиттер, полагает, что без ВАР у «Барсы» и «Реала» было бы по 60 очков.

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