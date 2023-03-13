«Барса» и «Реал» без вмешательства ВАР имели бы равное количество очков после 25 туров Ла Лиги
«Барселона» и «Реал» имели бы равное количество очков в Ла Лиге без вмешательства ВАР.
В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 1:0. На 87-й минуте главный арбитр Хиль Мансано с помощью ВАР отменил гол Иньяки Уильямса из-за игры рукой Икера Муниаина в борьбе за мяч.
«Барселона» после 25 туров лидирует в таблице, опережая «Реал» на 9 очков – 65 против 56. Очное противостояние команд пройдет 19 марта в рамках 26-го тура Ла Лиги.
Как сообщает аналитик Педро Мартин, за счет решений, принятых с помощью системы ВАР, «Барселона» заработала 4 очка. «Реал», в свою очередь, потерял 5 очков. Без изменения решений с помощью ВАР после 25 туров «Барселона» и «Реал» набрали бы в Ла Лиге по 61 очку.
Журналист Родриго Браво, ведущий популярный статистический твиттер, полагает, что без ВАР у «Барсы» и «Реала» было бы по 60 очков.
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Но вас уже не переубедить кажется :)
Всё, иди учи историю своего клуба
Однако когда говорят про Франко и футбол, почти всегда имеют в виду его лояльность к «Реалу». В середине и конце 1940-х «Атлетико» притормозил, его подвинули «Валенсия» и «Барселона», и Франко переключился на другой столичный клуб. Генералиссимус изменил вкусам в 1950-е, когда «Реал» расцвел после невзрачных 20 лет и невероятно громко шумел в Испании и Европе. Этого бы не случилось без покупки Альфредо ди Стефано, который также соблазнил «Барселону» и даже успел сыграть за нее в паре товарняков.
"По одной версии (ее любят соперники «Реала»), футболист подписал контракт сразу с двумя клубами, но в итоге остался в Мадриде из-за давления Франко на каталонцев. Якобы президенту «Барселоны» Энрику Марти Каррето намекнули: его текстильную компанию ждут особо тщательные налоговые проверки, если он продолжит вести трансфер. По другой (ее любят болельщики «Реала»), испанская федерация футбола заключила странное: форвард будет выступать за клубы поочередно. «Барселону» это неприятно удивило, и она рассталась с правами на игрока за 4 миллиона песет.
Факт один: ди Стефано безупречно вписался в «Реал». С 1954-го по 1969-й клуб 12 раз выиграл чемпионат и 6 – Кубок европейских чемпионов. Ди Стефано дважды признавали лучшим футболистом Европы, его безгранично любили фанаты. Примерно так же отчаянно Франко обожал победы «Реала»: он считал, что трофеи в Кубке европейских чемпионов серьезно поправляют имидж его режима в Европе. Ведь как можно не уважать власть страны, когда там играет столь эффектная команда?"
Но были ещё 5-6 100% пенок, которые не дали Барсе пробить...
А то она даже второй гол забить не может в большинстве матчей, вот и приходится всем судейским корпусом удерживать эти несчастные 1-0
Но пограничные моменты продолжают трактовать в пользу Мадрида, особенно в ЛЧ
Ты предъявляешь Реалу за 11 пенальти, я тебе в ответ спрашиваю за 17 пенальти Барсы в одном сезоне..
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