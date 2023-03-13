Хиль Мансано отменил гол «Атлетика» «Барсе» на 87-й после ВАР. Муниаин сыграл рукой в борьбе за мяч

Гол « » «Барселоне» отменили после ВАР из-за игры рукой.

На 87-й минуте форвард сравнял счет в матче, убежав к воротам с центра поля.

Однако судья Хесус Хиль Мансано отменил взятие ворот после просмотра повтора, посчитав, что , начавший голевую атаку, сыграл рукой, выпрыгнув за мячом в борьбе с Френки де .

« » выиграла со счетом 1:0.

Фото: кадры из трансляции

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