Хиль Мансано отменил гол «Атлетика» «Барсе» на 87-й после ВАР. Муниаин сыграл рукой в борьбе за мяч

Теги Барселона Атлетик Ла Лига судьи Икер Муниаин Хесус Хиль Мансано видеоповторы Иньяки Уильямс Френки де Йонг Футбол

Гол «Атлетика» «Барселоне» отменили после ВАР из-за игры рукой.

На 87-й минуте форвард Иньяки Уильямс сравнял счет в матче, убежав к воротам с центра поля.

Однако судья Хесус Хиль Мансано отменил взятие ворот после просмотра повтора, посчитав, что Икер Муниаин, начавший голевую атаку, сыграл рукой, выпрыгнув за мячом в борьбе с Френки де Йонгом.

«Барселона» выиграла со счетом 1:0.

Фото: кадры из трансляции

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
нелюбитель футбола
Ответ A Zh
Барса видно сегодня заплатила судье, то-то Хиль Мансано не пытался игрокам желтую всучить и даже отменил гол. А вы еще говорите, что Барселона не платит судьям. Вот же платит, платит, чтобы оценивали нормально!
Как раз всё наоборот .. Если бы судьи брали от Барсы, то после всех событий судьи от греха подальше всё свистели бы не в пользу Барсы... А коль гол отменили, причём спокойно отменили - значит им нечего бояться и они ничего не брали... А Барса не давала...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Ответ Real Madrid l
Рука была, жаль, но это чистый фол
Увы, согласен.
Не будем барсукам приписывать лишнее - у них матчей, где они реально на судьях ехали, выше крыши, зачем придумывать еще там, где нет?
Мы выше этого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маратбек Абакиров
Ответ gPk
Я даже не спорю ,потому что знаю что данные эпизоды которые показываются на маленьком экране - не показывают на больших.Мне даже спорить не нужно с тобой
дак как скажешь чел! ты можешь что угодно говорит)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
Ответ Маратбек Абакиров
ты нормальный? я тебе еще раз пишу, что я сам лично смотрю каждый месяц один раз на Камп ноу! везде в матчах Испанских стадионов это придумано и сделано. ты просишь ради спора?
Я даже не спорю ,потому что знаю что данные эпизоды которые показываются на маленьком экране - не показывают на больших.Мне даже спорить не нужно с тобой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маратбек Абакиров
Ответ gPk
Точно!!!!Во время спорного эпизода они всей тренерской командой заходят в твиттер и читают комментарии..Ну пока время есть во время принятия бесполезного решения!!!!
не ты неадекватный. таких я обычно просто игнорю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маратбек Абакиров
Ответ gPk
Да я понял про вас..Игроки и тренерский персонал просто тупые людишки которые вместо того чтобы смотреть на большой экран постоянно стремятся смотреть именно маленький экранчик с огромного расстояния где ничего не видно толком.Но раз вы так сказали ,то я обязательно поверю вам на слово(нет)
ты нормальный? я тебе еще раз пишу, что я сам лично смотрю каждый месяц один раз на Камп ноу! везде в матчах Испанских стадионов это придумано и сделано. ты просишь ради спора?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
Ответ Маратбек Абакиров
ах да, тренеры могут и свои программы аналитики применят к игре, так же другие вещи делать не только смотреть! но ты это давай придумывай ))
Точно!!!!Во время спорного эпизода они всей тренерской командой заходят в твиттер и читают комментарии..Ну пока время есть во время принятия бесполезного решения!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
Ответ Маратбек Абакиров
мда. ты хоть раз бывал на испанских стадионах в играх Ла лиги? я вот каждые месяц смотрю! телек специально предназначен для удобства и что бы никто судье не мешал, а) общаться, б) просить повтора перемотки итд. это простая формальность! все что видит судья показывается на экране. что бы люди тупые не стали просто так на говно изводить!
Да я понял про вас..Игроки и тренерский персонал просто тупые людишки которые вместо того чтобы смотреть на большой экран постоянно стремятся смотреть именно маленький экранчик с огромного расстояния где ничего не видно толком.Но раз вы так сказали ,то я обязательно поверю вам на слово(нет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маратбек Абакиров
Ответ gPk
Ах ,да.Ну и тренеры зачастую смотрят подобные эпизоды через планшеты/телефоны ,но у вас разумеется показывает вот такие вот эпизоды на большом экране стадиона..Видимо данная акция только для вас бывает )
ах да, тренеры могут и свои программы аналитики применят к игре, так же другие вещи делать не только смотреть! но ты это давай придумывай ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маратбек Абакиров
Ответ gPk
Да-да.Большой экран показывает ))))Именно поэтому абсолютно все игроки и главное судья идут именно к монитору ,а не смотрят подобный эпизод по большому экрану..Что еще скажите?)))
мда. ты хоть раз бывал на испанских стадионах в играх Ла лиги? я вот каждые месяц смотрю! телек специально предназначен для удобства и что бы никто судье не мешал, а) общаться, б) просить повтора перемотки итд. это простая формальность! все что видит судья показывается на экране. что бы люди тупые не стали просто так на говно изводить!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
Ответ Маратбек Абакиров
Большой экран на стадионе, который в прямом эфире все показывает, кну да нуда пошел я)))
Ах ,да.Ну и тренеры зачастую смотрят подобные эпизоды через планшеты/телефоны ,но у вас разумеется показывает вот такие вот эпизоды на большом экране стадиона..Видимо данная акция только для вас бывает )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
Ответ Маратбек Абакиров
Большой экран на стадионе, который в прямом эфире все показывает, кну да нуда пошел я)))
Да-да.Большой экран показывает ))))Именно поэтому абсолютно все игроки и главное судья идут именно к монитору ,а не смотрят подобный эпизод по большому экрану..Что еще скажите?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Farhod Abdulloev
Ответ Barca
Чистая рука 100000000000% Тут просто надо иметь глаза и не иметь предвзятое мнение
А когда улиямс из штрафной попал на стенку и там тоже был игра рукой а где был вар тот момент
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маратбек Абакиров
Ответ gPk
Да ничего тут легендарного нет.У них то нет подобных видеоповторов...В динамике такое увидеть нереально было.
Большой экран на стадионе, который в прямом эфире все показывает, кну да нуда пошел я)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fatei4
Ответ kazzibo
Спорить не о чем. Чистая рука
Нене, в мадриде найдут с чем поспорить - рука неявная, чучуть не считается и т п
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маратбек Абакиров
Ответ Real Madrid l
Рука была, жаль, но это чистый фол
люблю адекватных! счастья вам человек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маратбек Абакиров
Ответ Никита Покровский
у меня была ставка экспресс 14х одно из них тотал 1.5б в матче Барселоны, в итоге смотрю 1 1 радостный вижу выплачено, через 3 минуты проиграна, я бл@ть просто #уею последние деньги ставил
мораль, судью купили за последние деньги БАрселоны )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Ответ gPk
Походу Барселона и вправду судьям платит.Иначе не обьяснить как знаменитая легенда Реала не засчитывает гол Атлетико не смотря на руку Муньяина ,не удаляет Роберта за то ,что тот вышел на поле ,не удаляет сидячего на скамейке Альбу за то что тот чихнул.Впринципе уже с этими доказательствами можно и в суд идти
🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Ответ boyka
Не отменяет факта, как отвратительно Барселона играла во втором тайме.
Не хорошо, это факт, но и не так плохо. Контролировали игру, и только в последние минуты просели. По статистике во всех компонентах были лучше как не странно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Ответ андрей быцюк
рука была 100%, но отскок барсы все равно дичайший, минусуйте
Как болельщик Барселоны соглашаюсь, что играли отвратительно, зачем Хави каждый раз выпускает Фати у которого нету никакой мотивации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Покровский
у меня была ставка экспресс 14х одно из них тотал 1.5б в матче Барселоны, в итоге смотрю 1 1 радостный вижу выплачено, через 3 минуты проиграна, я бл@ть просто #уею последние деньги ставил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Итачи Учиха
Это ещё Педри и Дембеле не было. Так-то могли авоську накидать этим дурачкам с бумажками
Рафинья >
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goofts
Ответ N1ghtwolf
Чистая рука. Всё на 1000% справедливо.
Автор статьи не загрузил более явную фото, где была почти кисть игрока.
Видимо, для врача в чате
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gPk
Ответ FanRocstar
Комментарий удален пользователем
Тяжело вам наверное в мире живется раз чистого сарказма не понимаете)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Sragovich
Ответ Arman Markosyan 25
Хиль Мансано принял решение в пользу Барсы. Я видел всё
Ха хаааа, наверное ему только сейчас перевели деньги 😂 Но он закрывал глаза на много нарушений против игроков Барсы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий