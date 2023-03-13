Хиль Мансано отменил гол «Атлетика» «Барсе» на 87-й после ВАР. Муниаин сыграл рукой в борьбе за мяч
Гол «Атлетика» «Барселоне» отменили после ВАР из-за игры рукой.
На 87-й минуте форвард Иньяки Уильямс сравнял счет в матче, убежав к воротам с центра поля.
Однако судья Хесус Хиль Мансано отменил взятие ворот после просмотра повтора, посчитав, что Икер Муниаин, начавший голевую атаку, сыграл рукой, выпрыгнув за мячом в борьбе с Френки де Йонгом.
«Барселона» выиграла со счетом 1:0.
Фото: кадры из трансляции
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Не будем барсукам приписывать лишнее - у них матчей, где они реально на судьях ехали, выше крыши, зачем придумывать еще там, где нет?
Мы выше этого.
Видимо, для врача в чате