Экс-судья Бурруль о незасчитанном голе в ворота «Барсы»: «Касание Муниаина рукой не явное, чтобы отменять гол. ВАР не должен был вмешиваться»

Экс-арбитр Ла Лиги не считает отмену гола « » в ворота «Барсы» правильной.

Судья Хесус Хиль Мансано отменил гол Иньяки Уильямса на 87-й минуте матча после консультации с ВАР. Рефери решил, что нарушил правила в начале атаки, когда задел мяч рукой в верховой борьбе с .

«В этом моменте есть касание руки Муниаина, но оно не явное и не очевидное, чтобы отменять гол. Де Йонг также боролся за мяч с выставленной ногой.

Это момент для арбитра, и я считаю, что ВАР не должен был вмешиваться», – сказал .

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