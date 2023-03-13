Экс-судья Бурруль о незасчитанном голе в ворота «Барсы»: «Касание Муниаина рукой не явное, чтобы отменять гол. ВАР не должен был вмешиваться»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига судьи Альфонсо Перес Бурруль Икер Муниаин Хесус Хиль Мансано видеоповторы Френки де Йонг Футбол

Экс-арбитр Ла Лиги не считает отмену гола «Атлетика» в ворота «Барсы» правильной.

Судья Хесус Хиль Мансано отменил гол Иньяки Уильямса на 87-й минуте матча после консультации с ВАР. Рефери решил, что Икер Муниаин нарушил правила в начале атаки, когда задел мяч рукой в верховой борьбе с Френки де Йонгом.

«В этом моменте есть касание руки Муниаина, но оно не явное и не очевидное, чтобы отменять гол. Де Йонг также боролся за мяч с выставленной ногой.

Это момент для арбитра, и я считаю, что ВАР не должен был вмешиваться», – сказал Альфонсо Перес Бурруль.

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89 комментариев

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Bayern-fan
Ответ D3SP7C1TO
В смысле явное/не явное? Сейчас любая игра рукой в голевой атаке - это нарушение, разве нет?
любая игра в атаке, а в этой ситуации Муниаин оборонялся, была атака Барсы
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Dag Dad
Ответ Ando Tsarukyan
Например трусы по дищовке покупала для команды да? Ну например надо чек сохранить? Да юр лицу да? И например налоги за это плотить да? двуличные.
Она платила за информацию, хотела узнать покупал судей реал или нет
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Футбол_это_жизнь
Автор новости какой то Миша. Какой то Миша нашел коммент какого то Буруля. И получилась какая то новость!
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Ando Tsarukyan
Ответ Dag Dad
А за что ? Ничего нет у прокуратуры против барсы .Барса могла например у него покупать помидоры. Молитесь чтобы до вас не дошли
Например трусы по дищовке покупала для команды да? Ну например надо чек сохранить? Да юр лицу да? И например налоги за это плотить да? двуличные.
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jnvljn
На фото ОТЧЕТЛИВО видно, что мяч сначала в предплечье попадает, а только потом в плечо. Какие могут быть вопросы?
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нелюбитель футбола
Там не просто рука была... Там рукой Муниаин начал атаку... Поэтому гол отменили правильно...
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Alexander Sragovich
Ответ gPk
https://www.sport-express.ru/football/abroad/news/neumyshlennaya-igra-rukoy-v-razvitii-ataki-bolshe-ne-budet-schitatsya-narusheniem-1764171/ Еще раз говорю.Это правило изменилось
Это 21 год....сейчас свистят всё....кроме руки Вальверде. Хотя я противник такого расклада.
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Arkadios Avgitidis
а явное ,это как? в волейбол играть?
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AurelioDeLaurentis
Ответ Футбол_это_жизнь
Де Йонг боролся за мяч с выставленной ногой! Тут все стало понятно)
😆👍
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Begenç Seýtiýew
Нуу давайте тогда в центре поля в гандбол играть а?
+1
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Павел Свириденко
Ответ gPk
https://www.sport-express.ru/football/abroad/news/neumyshlennaya-igra-rukoy-v-razvitii-ataki-bolshe-ne-budet-schitatsya-narusheniem-1764171/ Еще раз говорю.Это правило изменилось
расскажи тогда почему в матче Интер-Барса гол Барсы отменили из-за того что мяч чиркнул руку Фати и даже траекторию движения не поменял?
ничего не поменяли - любое касание руки в голевой атаке = отмена гола
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Kaloyan Yalamov
Ответ Barca
Нн какой-то, ещё экс-судья!
Судья который выпивает только на экс ))
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Ando Tsarukyan
Ответ D3SP7C1TO
В смысле явное/не явное? Сейчас любая игра рукой в голевой атаке - это нарушение, разве нет?
Нет .прочитай правила
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AurelioDeLaurentis
Ответ wodziegg
Вот я просто вбиваю на спортсе Бурруль, прости господи, и такие про него статьи: "Мастер-класс для Эвребе" "Неясный Перес", "Экс-судья Бурруль считает, что в ворота «Реала» не нужно было назначать пенальти: «Мяч попал сначала в грудь, а затем в руку Асенсио. Она не вытянута»", "Экс-арбитр Бурруль об отмене гола «Реала» из-за фола Бензема: «Мяч даже не летел туда. Не было ни грубости, ни влияния на игровую ситуацию»". Думаю это очень компетентный человек
его второе имя "шестерка Переса"
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Dag Dad
Ответ Wild91688
А что это если не подкуп,Барсе надо было лично каждой судье платить,когда покупают выбирают одного и желательно вышестоящего
Если барса покупала судей, они давно Лаоса купили .
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Wild91688
Ответ Dag Dad
Но не за подкуп судей.
А что это если не подкуп,Барсе надо было лично каждой судье платить,когда покупают выбирают одного и желательно вышестоящего
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Sentenario
Де Йонг своей выставленной ногой, преграждал путь Муниаина к мячу не явной рукой. Де Йонга конечно удалить, гол засчитать. comprende?
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psa.1207
Не явное касание — это как немножко беременна?
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Аркадий Аркадич
Так уплочено же. Как тут не вмешаться. Помойка коррупционная, а не клуб.
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Wild91688
Судья на ВАР тот ещё барсук,Гонсалес Гонсалес
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Dag Dad
Ответ Wild91688
Всмысле ничего нет,уже сказано что барса платила высшему чиновнику судейского корпуса
Но не за подкуп судей.
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wodziegg
Ответ Wild91688
Это надо чтоб барса ему тоже платила
перес всегда даёт больше, не получится
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Dag Dad
Ответ Wild91688
Всмысле ничего нет,уже сказано что барса платила высшему чиновнику судейского корпуса
А за что ? Ничего нет у прокуратуры против барсы .Барса могла например у него покупать помидоры. Молитесь чтобы до вас не дошли
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wodziegg
Ответ Mikas7
то есть он либеральный судья и даёт играт ,и зачем вспоминать везде ваш Реал?понимаю фанаты но все же
везде ваш реал, потому что он топит за него в каждом своём высказывании
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Wild91688
Ответ wodziegg
Как буруля отучить болеть за мадрид, так откровенно, лучше скажи
Это надо чтоб барса ему тоже платила
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