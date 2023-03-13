Фанаты «Атлетика» скандировали «В Сегунду! В Сегунду!», насмехаясь над «Барсой» из-за дела о коррупции

Теги Барселона Атлетик Ла Лига болельщики Сан-Мамес Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Фанаты «Атлетика» насмехались над «Барселоной» из-за дела о коррупции.

В первом тайме матча 25-го тура Ла Лиги зрители на стадионе «Сан-Мамес» скандировали: «В Сегунду! В Сегунду!»

Это реакция болельщиков на коррупционный скандал, касающийся выплат «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. «Реал» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.

«Барсу» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по делу о судьях докажут. Наиболее вероятен штраф

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

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23 комментария

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Dima91Caps
Ответ The Evil Within
Пора уже сослать это шапито туда, куда оно давно заслуживает. Даже в этом матче аномальное везение на месте, Гарсия в перекладину попал, зато мразь умудрилась забить в своем единственном моменте, где повезло с тормозом, не успевшим создать офсайд. Хватит уже. Пора по заслугам получать.
о, типичный уровень интеллекта глоров маргарина
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Дороф
С начала всей этой истории моё мнение не изменилось - почти наверняка Росель, Бартомеу, Негрейра и все причастные присядут, а Барселона отделается штрафом - вероятность 90% и трансферным баном - вероятность 40%.
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Советский Комиссар
Кстати без бармы лол лига на такое финансовое дно упадёт, что половина игроков тупа сбегут в чемпионшип от нищеты
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Советский Комиссар
Ответ Любезный Коссутий
ну так прокуратура, еще до суда, обязательно бы поделилась с прессой конфиденциальными данными и доказательной базой, ага. все так обычно и происходит в головах ригоберок
Вполне возможно да, там документ успевают прочесть десятки людей на всех стадиях, ещё в кабинетах его обсуждают друг с другом, в итоге слить очень легко можно
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ denisques
Атлетик от этого лучше играть не станет и Ла Лигу никогда не выиграет😂
кстати Атлетик и не вылетал из Ла Лиги никогда...
Барса Реал и Атлетик
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denisques
Ответ The Evil Within
Пора уже сослать это шапито туда, куда оно давно заслуживает. Даже в этом матче аномальное везение на месте, Гарсия в перекладину попал, зато мразь умудрилась забить в своем единственном моменте, где повезло с тормозом, не успевшим создать офсайд. Хватит уже. Пора по заслугам получать.
Может хоккей начнешь смотреть или волейбол, может там больше познаний чем в футболе, есть шансы еще
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-1
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denisques
Атлетик от этого лучше играть не станет и Ла Лигу никогда не выиграет😂
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marshalericsson1357
Ответ The Evil Within
Пора уже сослать это шапито туда, куда оно давно заслуживает. Даже в этом матче аномальное везение на месте, Гарсия в перекладину попал, зато мразь умудрилась забить в своем единственном моменте, где повезло с тормозом, не успевшим создать офсайд. Хватит уже. Пора по заслугам получать.
Кто ж тебя так обидел?
+2
-2
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denisques
Ответ Любезный Коссутий
а суд был?
Ну а что тогда вякаем?
+1
-1
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Velirpa
бгг
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Nj S
Ответ The Evil Within
Пора уже сослать это шапито туда, куда оно давно заслуживает. Даже в этом матче аномальное везение на месте, Гарсия в перекладину попал, зато мразь умудрилась забить в своем единственном моменте, где повезло с тормозом, не успевшим создать офсайд. Хватит уже. Пора по заслугам получать.
Ни одной адекватной причины не написал)
Лишь бы написать что то для плюсов)
+10
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BananaMama
В Сегунду! В Сегунду!
0
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-3
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Любезный Коссутий
Ответ Fox_Mulder_12
Вина доказана?
а суд был?
+1
-1
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The Evil Within
Пора уже сослать это шапито туда, куда оно давно заслуживает.
Даже в этом матче аномальное везение на месте, Гарсия в перекладину попал, зато мразь умудрилась забить в своем единственном моменте, где повезло с тормозом, не успевшим создать офсайд.
Хватит уже. Пора по заслугам получать.
+4
-7
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Любезный Коссутий
Ответ Moscwow
Ригопусик апеллирует статьей, которую выкатила Марка, которую он же в первых рядах поносит, когда другие ее публикации касаются барсы 😂😂😂
ну так прокуратура, еще до суда, обязательно бы поделилась с прессой конфиденциальными данными и доказательной базой, ага.
все так обычно и происходит в головах ригоберок
+3
-2
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Emin Aliev
для начала показали бы хоть один случай подсуживания, особенно когда Барса громила их клуб.
+1
-2
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Fox_Mulder_12
Ответ Donald J. Trump
И в чем они не правы ?
Вина доказана?
+3
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Moscwow
Ригопусик апеллирует статьей, которую выкатила Марка, которую он же в первых рядах поносит, когда другие ее публикации касаются барсы 😂😂😂
+5
-6
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Любезный Коссутий
теперь на всех стадионах страны!
+3
-3
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rigobersong
Ответ Donald J. Trump
И в чем они не правы ?
https://www.sports.ru/football/1114972444-v-iske-prokuratury-k-barse-o-podkupe-sudej-net-dokazatelstv.html?sl=1

🤡🤡🤡
+6
-6
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Макс Петров
Прям вот смеялись подлецы ?🤣
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Aleksey Yashin
Барселона ведёт 1:0
Посмеялись и хватит )
+3
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Donald J. Trump
И в чем они не правы ?
+10
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