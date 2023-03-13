Фанаты «Атлетика» скандировали «В Сегунду! В Сегунду!», насмехаясь над «Барсой» из-за дела о коррупции
Фанаты «Атлетика» насмехались над «Барселоной» из-за дела о коррупции.
В первом тайме матча 25-го тура Ла Лиги зрители на стадионе «Сан-Мамес» скандировали: «В Сегунду! В Сегунду!»
Это реакция болельщиков на коррупционный скандал, касающийся выплат «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. «Реал» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.
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Лишь бы написать что то для плюсов)
Даже в этом матче аномальное везение на месте, Гарсия в перекладину попал, зато мразь умудрилась забить в своем единственном моменте, где повезло с тормозом, не успевшим создать офсайд.
Хватит уже. Пора по заслугам получать.
все так обычно и происходит в головах ригоберок
🤡🤡🤡
Посмеялись и хватит )