Фанаты «Атлетика» скандировали «В Сегунду! В Сегунду!», насмехаясь над «Барсой» из-за дела о коррупции

Фанаты « » насмехались над «Барселоной» из-за дела о коррупции.

В первом тайме матча 25-го тура зрители на стадионе «Сан-Мамес» скандировали: «В Сегунду! В Сегунду!»

Это реакция болельщиков на коррупционный скандал, касающийся выплат «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб и его бывших президентов Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. «Реал» выразил обеспокоенность из-за дела и заявил об участии в судебном процессе.

«Барсу» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по делу о судьях докажут. Наиболее вероятен штраф

Прокуратура обвинила «Барсу» в подкупе судей. Насколько все серьезно и грозит ли бан?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас