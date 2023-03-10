«Барсу» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по по делу о судьях докажут. Наиболее вероятен штраф
«Барселоне» грозит понижение в классе или ликвидация, если вину по делу о судьях докажут.
Сегодня прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.
Как сообщает La Vanguardia, «Барселоне» как юридическому лицу грозит штраф, если ее признают виновной в коррупции. Однако также возможны перевод в дивизион ниже и даже роспуск юридического лица.
Эксперты по юриспруденции считают, что «Барселона» в случае доказательства вины будет приговорена к штрафу, а более серьезные последствия маловероятны.
«Барса» будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство. В ином случае дело будет закрыто.
Бартомеу и Роселю грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до четырех лет за коррупцию и от шести месяцев до трех лет за недобросовестное администрирование.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Если докажут, пусть накажут клуб по закону. Но ликвидировать Барсу = ликвидировать ЛаЛигу. Точно так же, если такое наказание было бы в отношении Реала.
Классика никто в мире не отменит.
Visca el Barca
1. Подкуп был, но из-за тупости не смогли спрятать.
2. Подкуп был, но из-за тупости не подумали, что лучше спрятать.
3. Подкупа не было, но из-за тупости это выглядит как прдкуп.
Ваш голос важен ☝
Штраф будет, максимум снятие очков.
Кринжелонцы, что с лицом?🤣
Никому не нужно, что бы популярное противостояние хоть на год остановилось