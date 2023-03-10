«Барсу» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по по делу о судьях докажут. Наиболее вероятен штраф

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселоне» грозит понижение в классе или ликвидация, если вину по делу о судьях докажут.

Сегодня прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.

Как сообщает La Vanguardia, «Барселоне» как юридическому лицу грозит штраф, если ее признают виновной в коррупции. Однако также возможны перевод в дивизион ниже и даже роспуск юридического лица.

Эксперты по юриспруденции считают, что «Барселона» в случае доказательства вины будет приговорена к штрафу, а более серьезные последствия маловероятны.

«Барса» будет признана виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство. В ином случае дело будет закрыто.

Бартомеу и Роселю грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до четырех лет за коррупцию и от шести месяцев до трех лет за недобросовестное администрирование.

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100 комментариев

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janitor
Ответ david lamer
вот это поворот!!!!!!!!! за коррупцию может быть наказание!!!!! сколько ещё одинаковых новостей будет
До полного изнеможения двух противоборствующих сторон
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Alexandr Donskoy
Ответ psa.1207
Вот три варианта на выбор: 1. Подкуп был, но из-за тупости не смогли спрятать. 2. Подкуп был, но из-за тупости не подумали, что лучше спрятать. 3. Подкупа не было, но из-за тупости это выглядит как прдкуп. Ваш голос важен ☝
Вариант один . Покупает судей реал!
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zurnach
а Глоры уже обвиняют клуб в мошенничестве, а вина даже не доказана.... долой таких фанатов Барсы.
Если докажут, пусть накажут клуб по закону. Но ликвидировать Барсу = ликвидировать ЛаЛигу. Точно так же, если такое наказание было бы в отношении Реала.
Классика никто в мире не отменит.
Visca el Barca
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Alexandr Donskoy
Если серьёзно это полная ерунда. Вот посмотрите. Просто маленькая шумиха для испанского футбола сейчас нужна
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psa.1207
Вот три варианта на выбор:
1. Подкуп был, но из-за тупости не смогли спрятать.
2. Подкуп был, но из-за тупости не подумали, что лучше спрятать.
3. Подкупа не было, но из-за тупости это выглядит как прдкуп.
Ваш голос важен ☝
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janitor
Ответ Человек1991
Комментарий удален пользователем
Допускаю заговор масонов против бчк. Срочно писать в спортлото. Они помогут.
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SCHOKKKK
Ответ Ansu Fati
Стыдно было бы если бы болел за команду с 10 места и вытиралку ног для Брайтонов и Лидсов😄
Хороша попытка, Фатима, но нет🤣 Даже это не перекроет тот факт, что ты фанатеешь от клуба взяточников и уголовников. А значит и сам поддерживаешь эту систему 🤣
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Евгений Громов 22
Ответ janitor
Сдался тебе этот реал, когда бчк в агонии
))
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U. M. A. Muhammad
Мой любимый клуб, Барселона, точнее я люблю её хейтить и знаете хейт в адрес клуба иногда даже выше любви к родному клубу, я хочу чтобы Барселона избежала все штрафов и оставалась на плаву и дарила мне новые эмоции вылетами из еврокубков и т.д а не вот это вот все
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Raul14
Испанский стыд)) Спотифой -цирк продолжает опозориться))
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Tommy_2_0_7
Да уж..... где же кричащие о том, что Реал всех купил ? Комментировать расхотелось видать ...
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f0rmoceft
Не ликвидируют Барсу, и в сегунду не отправят.
Штраф будет, максимум снятие очков.
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janitor
Ответ Евгений Громов 22
Суд Ювентуса , суд Барселоны , ждём суда Реала ?
Сдался тебе этот реал, когда бчк в агонии
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SCHOKKKK
Какой же ржач ахахаза🤣🤣🤣🤣
Кринжелонцы, что с лицом?🤣
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Ansu Fati
Ответ SCHOKKKK
Как тебе не стыдно болеть за это сообщество преступников?🤣 Месси - преступник Алвез - преступник Барселона кормит судей и раздает взятки 🤣 Я со стыда провалился бы, будь я БЧКистом🤣
Стыдно было бы если бы болел за команду с 10 места и вытиралку ног для Брайтонов и Лидсов😄
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janitor
К сожалению, но чудес не бывает. Отделаются легким испугом и продолжать безобразничать.
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Рустам Атаев
Ответ Юрий Антонович
Охренели штоле,как можно ликвидировать Барсу?Футбола без Барсы не существует,не болела каталунцев если что.
ты прав
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Amalfitano
Ответ orelik_1987
Да-да. Только Бавария как была 25 лет назад главным фаворитом перед каждым сезоном бундеслиги и одним из главных перед каждым сезоном ЛЧ, так ей и остаётся. Тоже самое Реал (да я знаю про серию вылетов в 1/8, но к каждому розыгрышу подходят одними из фаворитов)
Мальчик ниже писал про МИРОВОЙ топ.
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Boni Jek
Не пойму,почему судейский реал который реально покупает судей не трогают? Думаю за реал возьмутся скоро.
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Буратино55
Ответ Тиджани Бабангида
Ликвидация «Барселоны» - звучит очень грозно и очень невероятно
Если бы это был ювентус то прям сейчас бы уже 30 очков сняли как минимум
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Юрий Антонович
Охренели штоле,как можно ликвидировать Барсу?Футбола без Барсы не существует,не болела каталунцев если что.
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Этот Райола хочет денег
Лапорта: Ликвидация? вот ты щас прокурор, говоришь обидно!
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Владимир Самсонов
Ясно, что кроме штрафа реального наказания для клуба не будет.
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Новый рычаг
Если серьезно, будет какой-нибудь штраф тыщ на 500.
Никому не нужно, что бы популярное противостояние хоть на год остановилось
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Pelerin
Ответ Вася Столяр
Гави и Педри в Реал, остальных на исправительные работы
Зачем хоббиты Реалу? У них совсем другая модель игры
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