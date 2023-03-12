Мостовой об РПЛ: «Зенит» вновь станет чемпионом, интриги давно нет. Есть борьба за топ-5, но какой смысл? В Европе никто не радуется второму месту»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой пожаловался на отсутствие интриги в Мир РПЛ.

«Мы еще осенью говорили, что «Зенит» на 80% чемпион, сейчас ничего не изменилось. Думаю, что они и станут чемпионами вновь. Математически у «Спартака» шансы-то еще есть, но это будет тяжело.

Интриги в РПЛ уже давно нет. Интрига у нас будет больше в борьбе за топ-3 и топ-5. Но это ничего не дает, смысл какой?

В Европе никто не радуется второму, третьему место. Все хотят стать только чемпионами», – сказал бывший игрок «Спартака».

После 19 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Спартак», идущий вторым, отстает на 8 очков.

Александр Мостовой: «Интрига в РПЛ жива. 8 очков между «Спартаком» и «Зенитом» – это всего 3 игры, а впереди еще 12»

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29 комментариев

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Ковид 07.10.52
Еще как радуются, потому что это попадание в ЛЧ....он забыл, что только нас от туда выгнали...
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БRAYZ
Забыл добавить, что это все из-за Абаскаля. Если бы тренировал Мостовой, ещё бы во втором туре досрочно взяли бы 1 место.
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Konstantin Zorin
Разве интрига только что не появилась? Зенит еле еле выиграл у Химок!
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добрый грек
И что, даже про тренеров ничего не задвинет?
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Guillermo
Ответ Мартинелли
Сборная Франции наверное очень рада своим медалям в Катаре
Хорваты рады
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Guillermo
В Европе никто не радуется, а у нас радуются. В чём проблема?
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Мартинелли
Ответ Дмитрий9779
Ну медали есть медали,ради этого и играют в футбол.
Сборная Франции наверное очень рада своим медалям в Катаре
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Deca
Опять переобулся 🤣🤣😂
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Abil Alex
когда Спартак всех рвал годами ,другие болельщики не ныли
+3
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Vhlam
Так безрадостно он в Сельте и играл.
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Иван Егурнов
Ответ sprmn
Ну до поздних 80х тоже кроме первого и иногда второго остальные места ничего не давали.
Получается Мостовой застрял в 80-х )))
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Vatikan
Ответ pogbadrogba
😂😂😂 И первая же ссылка под вью - его же слова, но кардинально обратные😂🤡
Это же перестраховка. В конце сезона можно ссылаться на нужное высказывание и сказать "я же говорил!"
+8
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В Питере Пять
Ответ pogbadrogba
😂😂😂 И первая же ссылка под вью - его же слова, но кардинально обратные😂🤡
Сегодня умерла интрига, получается.
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Otto Kretschmer
Ответ Кузбасс
Назначьте Мостового тренером Зенита. Он вернет интригу.
Почему Зенита, а не Спартака?
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Спартак Уокер
Все 3 места в любом чемпионате это уже достижение
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Федя Букин
Радовались бы, если бы были еврокубки(быбыбы). В те времена места со 2 по 5 действительно имели значение, и накал борьбы за них был соответствующий. Сейчас вообще пофиг кто на каком месте.
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T622222
Опять камешек в бывший клуб ))))))
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sprmn
Ответ red hikkikomori
Интриги реально нет, кроме чемпионства радоваться нечему , потому что нет еврокубков, а если их нет, то какая разница, вот Локо например, какая им разница какое место, главное не вылететь. Но в Европейских чемпионатах могут радоваться месту в ЛЧ, даже если не чемпионы, в той же АПЛ всем за радость быть в топ-4
Ну до поздних 80х тоже кроме первого и иногда второго остальные места ничего не давали.
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benjamin92
Мостового на днях не пустили в самолёт. Требовали какую-то бумажку
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NIK7478
При чем тут ссылка на Европу?!У них не радуются 2-му месту, у нас радуются. И что?!
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pogbadrogba
😂😂😂
И первая же ссылка под вью - его же слова, но кардинально обратные😂🤡
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Кузбасс
Назначьте Мостового тренером Зенита. Он вернет интригу.
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balander09
смотря кто займет второе место
если Реал, МС, ПСЖ, Бавария то конечно неудача
а если Ньюкасл, Ренн, Айнтрахт, Аталанта или тот же Сочи то достижение
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poolshh
Ну всё тогда, расходимся. У Мостового больше комментариев не брать, гонораров не платить.
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red hikkikomori
Интриги реально нет, кроме чемпионства радоваться нечему , потому что нет еврокубков, а если их нет, то какая разница, вот Локо например, какая им разница какое место, главное не вылететь. Но в Европейских чемпионатах могут радоваться месту в ЛЧ, даже если не чемпионы, в той же АПЛ всем за радость быть в топ-4
+6
-2
+4
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