Мостовой об РПЛ: «Зенит» вновь станет чемпионом, интриги давно нет. Есть борьба за топ-5, но какой смысл? В Европе никто не радуется второму месту»
Александр Мостовой пожаловался на отсутствие интриги в Мир РПЛ.
«Мы еще осенью говорили, что «Зенит» на 80% чемпион, сейчас ничего не изменилось. Думаю, что они и станут чемпионами вновь. Математически у «Спартака» шансы-то еще есть, но это будет тяжело.
Интриги в РПЛ уже давно нет. Интрига у нас будет больше в борьбе за топ-3 и топ-5. Но это ничего не дает, смысл какой?
В Европе никто не радуется второму, третьему место. Все хотят стать только чемпионами», – сказал бывший игрок «Спартака».
После 19 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Спартак», идущий вторым, отстает на 8 очков.
Александр Мостовой: «Интрига в РПЛ жива. 8 очков между «Спартаком» и «Зенитом» – это всего 3 игры, а впереди еще 12»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
И первая же ссылка под вью - его же слова, но кардинально обратные😂🤡
если Реал, МС, ПСЖ, Бавария то конечно неудача
а если Ньюкасл, Ренн, Айнтрахт, Аталанта или тот же Сочи то достижение