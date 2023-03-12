Мостовой об РПЛ: «Зенит» вновь станет чемпионом, интриги давно нет. Есть борьба за топ-5, но какой смысл? В Европе никто не радуется второму месту»

пожаловался на отсутствие интриги в Мир .

«Мы еще осенью говорили, что « » на 80% чемпион, сейчас ничего не изменилось. Думаю, что они и станут чемпионами вновь. Математически у «Спартака» шансы-то еще есть, но это будет тяжело.

Интриги в РПЛ уже давно нет. Интрига у нас будет больше в борьбе за топ-3 и топ-5. Но это ничего не дает, смысл какой?

В Европе никто не радуется второму, третьему место. Все хотят стать только чемпионами», – сказал бывший игрок « ».

После 19 туров Мир РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Спартак», идущий вторым, отстает на 8 очков.

Александр Мостовой: «Интрига в РПЛ жива. 8 очков между «Спартаком» и «Зенитом» – это всего 3 игры, а впереди еще 12»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас