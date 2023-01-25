Зарема Салихова: «Российскому футболу ######. Выиграет клуб Кубок – и что? У «Зенита» появится звездочка? Да фиг с ними. Единственная интрига – получит ли Мостовой лицензию»
Зарема Салихова высказалась о перспективах российского футбола.
– УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в еврокубки. Что делать? Идти в Азию?
– И в Азии нам откажут.
– Что делать?
– Все вопросы к государству.
– В чем тогда кайф нашего футбола? Европы нет, в РПЛ круговорот отечественных специалистов, «Зенит» – чемпион, интрига отсутствует, вводят Fan ID, пива нет.
– Единственная интрига российского футбола – получит ли Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок – и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними.
Российскому футболу ###### – ну, это было понятно, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Не понимаю я баб тупоголовых, матом разговариющих - они думают, что это им шарма добавляет?
И у нее дети будут как мать
И всё. Позориться в еврокубках не обязательно. Тратить деньги на ветер тоже.
Вы просто играете в футбол. Спартак это футбольная команда. Футбол это игра ногами в мяч.
Так а ты у кого этому научился то, неужели у Дзюбы? :)))))
Классическое Спартаковское лицемерие!