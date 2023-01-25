Зарема Салихова: «Российскому футболу ######. Выиграет клуб Кубок – и что? У «Зенита» появится звездочка? Да фиг с ними. Единственная интрига – получит ли Мостовой лицензию»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России УЕФА Александр Мостовой Азиатская футбольная конфедерация брань Зарема Салихова контент Футбол

Зарема Салихова высказалась о перспективах российского футбола.

УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в еврокубки. Что делать? Идти в Азию?

– И в Азии нам откажут.

– Что делать?

– Все вопросы к государству.

– В чем тогда кайф нашего футбола? Европы нет, в РПЛ круговорот отечественных специалистов, «Зенит» – чемпион, интрига отсутствует, вводят Fan ID, пива нет.

– Единственная интрига российского футбола – получит ли Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок – и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними.

Российскому футболу ###### – ну, это было понятно, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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224 комментария

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dimitrii36
Ответ wRong
В том, что футбол существует не ради пяти команд, которые играют в еврокубках, а он гораздо масштабнее и за мкадом тоже есть жизнь. Условный Текстильщик жил всю жизнь без еврокубков и на него люди ходили просто потому что потому. Не ради еврокубков, а просто поболеть
сие есть железобетонно, но енто не для sports, когда я поддержал возвращение Торпедо, меня заминусовали сектанты с берегов Невы, стреляли точечно, со всех левых аккаунтов, со всех башенных орудий утренней Авроры...
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Wiley Fox
Шамотра вонючая

Не понимаю я баб тупоголовых, матом разговариющих - они думают, что это им шарма добавляет?

И у нее дети будут как мать
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Алар
Браво, браво, браво...
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Celsius
Ответ Федот Евграфович
Там это вовремя заметили и избавились! Так а ты у кого этому научился то, неужели у Дзюбы? :)))))
От Дзюбы то избавились, а вот Ананидзе оставили.
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Mt09
Ответ ДМ-1чемпион
Да если бы не это государство, Зарема бы сейчас на шесте вертелась, или двор метлой бы мела! Это государсво зделало из таких вот ничтожест, политработников и "комсомольцев" долларовых миллиардеров! А сейчас они вздумали руку кусать хозяину, из-за того что их уворованные миллиарды нельзя за бугром потратить!
а хозяин кто?
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wRong
Ответ Андрей Томинов
И в чём она не права?
В том, что футбол существует не ради пяти команд, которые играют в еврокубках, а он гораздо масштабнее и за мкадом тоже есть жизнь. Условный Текстильщик жил всю жизнь без еврокубков и на него люди ходили просто потому что потому. Не ради еврокубков, а просто поболеть
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LoLKeK4eburek
Ответ adamxx
Да все наши команды отлетали. Не только спам.
но у всех остальных команд нет эскортниц с ценными комментариями
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Любовь Мелехова
Ответ Красная стрела
Россия жива. Футбол жив. Всё будет. Ноют те, кто нахапал бабки и ничего не делает для того, что б что-то улучшить. По поводу Зенита, в такое время, даже его троллить не хочется🤷🏿‍♂️ выиграет, так поздравим со второй звездой. Наш чемпионат, как никогда нуждается в поддержке, когда под таким прессом.
Вы абсолютно правы. Уважаю за такую позицию.
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OldRedWhite
Ответ rarog
Однажды Зарема в интервью не тявкнула в сторону Зенита, и у нее отвалился Федун
90 % пользователей Спортса прочла сейчас о Зените - только благодаря Зареме )))
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Vasily Stavchansky
"Вот выиграет команда Кубок – и что?"
И всё. Позориться в еврокубках не обязательно. Тратить деньги на ветер тоже.

Вы просто играете в футбол. Спартак это футбольная команда. Футбол это игра ногами в мяч.
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Федот Евграфович
Ответ Celsius
Дзюбу этому в Спартаке научился, знакомство с человеком по фамилии Ананидзе не могло пройти бесследно.
Там это вовремя заметили и избавились!
Так а ты у кого этому научился то, неужели у Дзюбы? :)))))
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Федот Евграфович
Ответ Назар Игорь
Федот, тебе мама не говорила что хамство не украшает человека?
А тебе небось перед сном мама говорила, что хамство красит её малыша? Прочитай своё первое сообщение. Только разуй глаза перед этим!
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Celsius
Ответ Федот Евграфович
Каждому своё, что тут скажешь! Вы вот по стопам Дзюбы пошли, вам для этого ни кто совершенно не нужен! Вы тихо сам с собою... дальше знаете? :)))))
Дзюбу этому в Спартаке научился, знакомство с человеком по фамилии Ананидзе не могло пройти бесследно.
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Жорег Борщофф
Как я понял, опять мерзкий Зенит прицепился к несчастному Спартаку?
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undermail@mail.ru
Зарема - красотка и прямом, и переносном смысле, правда с пулей в голове. Про Мостового прям в точку сказала ).
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Hong Kil
"Два месяца Промес лучший!" - это максимум, чем может гордится работница кухни.
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Lionel Van Damme
Ответ Михаил Савченко
Зарема мне напоминает спартаковского болельщика из комментариев. Вроде болеет за Спартак, а в профиль заглянешь - каждая реплика про Зенит.
забавно, мне казалось всегда наоборот. ну да ладно
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ЧакСевернаяКорея
Интересно,сколько она башляет,чтобы ежедневно Спорт*с печатал ее перлы,да еще и с матом??
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Lionel Van Damme
Ответ Михаил Максаков
спартачи всю жизнь живут по такому принципу - похер кто там какие кубки выигрывает, они ж всё равно говно, а мы великие спартачи
где так сказано? что кто-то г?
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Назар Игорь
Ответ Федот Евграфович
Из твоего совета назревает вывод, что тебе уже люди в халатах не помогут. Бро, это клиника, печалька :)))))
Федот, тебе мама не говорила что хамство не украшает человека?
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Михаил Савченко
Ответ рашпиль
Больше похоже на нытьё болельщиков Зенита.
Не, не похоже. Придумал бы что нибудь поостроумнее, чем написать "сам дурак")
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dimitrii36
Ответ Sunnyboy
Если ей это все было понятно и вообще трофеи не важны. Чего же она на пару с супругом так радовались, второстепеному кубку. Классическое Спартаковское лицемерие!
лицимерие - енто когда нет места цвета, а таперича шоколадный торт на блюде...
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Михаил Максаков
спартачи всю жизнь живут по такому принципу - похер кто там какие кубки выигрывает, они ж всё равно говно, а мы великие спартачи
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Sunnyboy
Если ей это все было понятно и вообще трофеи не важны. Чего же она на пару с супругом так радовались, второстепеному кубку.
Классическое Спартаковское лицемерие!
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AleksandrVAS
Кто то ради "айфона" губами работает, я лично рад, что государство постепенно лечится и ради еврокубков губами работать не собирается! В жизни куча кайфа который можно получить без унижения, а кому неймется, тем губы в трубочку и вперед, как говорится что бы видно было от какой шелухи отряхнуться!
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