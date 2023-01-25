Зарема Салихова: «Российскому футболу ######. Выиграет клуб Кубок – и что? У «Зенита» появится звездочка? Да фиг с ними. Единственная интрига – получит ли Мостовой лицензию»

высказалась о перспективах российского футбола.

– отказался возвращать российские клубы и сборные в еврокубки. Что делать? Идти в Азию?

– И в нам откажут.

– Что делать?

– Все вопросы к государству.

– В чем тогда кайф нашего футбола? Европы нет, в круговорот отечественных специалистов, « » – чемпион, интрига отсутствует, вводят Fan ID, пива нет.

– Единственная интрига российского футбола – получит ли Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок – и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звездочка на груди? Да фиг с ними.

Российскому футболу ###### – ну, это было понятно, – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.