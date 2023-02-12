Александр Мостовой: «Одна осечка «Зенита» в РПЛ – уже запара. У «Спартака» пока все неплохо. Верю, что интрига будет»
Александр Мостовой поделился ожиданиями от второй части сезона в Мир РПЛ.
«Главная интрига – смогут ли команды догнать «Зенит». Все-таки шесть очков – это не много. Если бы было девять, то никакой интриги.
Но сейчас одна осечка «Зенита» – и уже запара. Пока у «Спартака» все неплохо. Верю, что эта интрига будет», – сказал экс-игрок сборной России.
«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. На 2-м месте «Спартак» (36 очков), на 3-м – «Ростов» (35).
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Если все будут в строю я не удивлюсь победе в Питере
Все таки Зенит уже зажравшиеся коты
Когда он в студии сидит и в пиджаке не так бросается в глаза
Понятно че его не зовут на большое поле когда играют ветераны Спартака и Зенита , он там сдохнет после рывка