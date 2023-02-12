Александр Мостовой: «Одна осечка «Зенита» в РПЛ – уже запара. У «Спартака» пока все неплохо. Верю, что интрига будет»

поделился ожиданиями от второй части сезона в Мир .

«Главная интрига – смогут ли команды догнать «Зенит». Все-таки шесть очков – это не много. Если бы было девять, то никакой интриги.

Но сейчас одна осечка « » – и уже запара. Пока у « » все неплохо. Верю, что эта интрига будет», – сказал экс-игрок сборной России.

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. На 2-м месте «Спартак» (36 очков), на 3-м – «Ростов» (35).

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!