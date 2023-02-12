Александр Мостовой: «Одна осечка «Зенита» в РПЛ – уже запара. У «Спартака» пока все неплохо. Верю, что интрига будет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от второй части сезона в Мир РПЛ.

«Главная интрига – смогут ли команды догнать «Зенит». Все-таки шесть очков – это не много. Если бы было девять, то никакой интриги.

Но сейчас одна осечка «Зенита» – и уже запара. Пока у «Спартака» все неплохо. Верю, что эта интрига будет», – сказал экс-игрок сборной России.

«Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. На 2-м месте «Спартак» (36 очков), на 3-м – «Ростов» (35).

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16 комментариев

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Павел Ермаков
Что сказал?...
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Посторонним В
Ответ Биодудь
А то у Спартака осечек не будет. Спартак по прежнему является ещё строящейся командой и соревноваться на дистанции с Зенитом будет крайне сложно.
Читаю такие комментарии и диву даюсь! Понимают ли люди то, что им говорят? Ну что в плане интриги изменит осечка Спартака? Да почти ничего, кроме того, кто станет вторым. Интригу в борьбе за второе место? Кого оно интригует?)) А вот осечка Зенита поставит вопрос о чемпионстве. Это куда серьезнее. Понятно, что зенитчикам в ответ на версию об осечке их команды хочется лягнуть Спартак; понятно, что и сказано все верно - у Спартака тоже могут быть осечки. Но вы хоть маленькое усилие сделайте над собой, чтобы понять - речь то не об этом, кто может осечься, кто не может (все могут), а о том, чья осечка возрождает интригу.
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Александр Кудрявцев
В принципе неплохо
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Александр Кудрявцев
Ответ Виктор
Одна осечка Спартака и он в глубокой **пе. Впрочем, он оттуда и не вылезает.
Вы же вылезли
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KOTOV71
Одна " осечка" Спартака,и Ростов их обойдёт,но писать будут про " борьбу Спартака" за Чемпионство.
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свинья в лесу
Ответ Адепт Суперлиги
Вот оно, настоящее лицо "народной" команды.
расшифруй.
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Юрий Кечко
Ответ Биодудь
А то у Спартака осечек не будет. Спартак по прежнему является ещё строящейся командой и соревноваться на дистанции с Зенитом будет крайне сложно.
У Спартака мощное усиление тех кто оправился от травм и Бальде видно для рпл топ
Если все будут в строю я не удивлюсь победе в Питере
Все таки Зенит уже зажравшиеся коты
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Юрий Кечко
Ответ Гамарджоба Генацвале
- Это я почему раньше такой злой был? Потому что на Кубок Легенд не приглашали.
Не думал что у Саши настолько огромное пузо
Когда он в студии сидит и в пиджаке не так бросается в глаза
Понятно че его не зовут на большое поле когда играют ветераны Спартака и Зенита , он там сдохнет после рывка
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Виктор
Одна осечка Спартака и он в глубокой **пе. Впрочем, он оттуда и не вылезает.
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Hong Kil
У Спартака неплохо, но Зенит же не играл в этом зимнем турнире. Откуда запара, не понятно.
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Адепт Суперлиги
Вот оно, настоящее лицо "народной" команды.
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Анатолий Юранов
Как запел сашок!
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свинья в лесу
Ответ Биодудь
А то у Спартака осечек не будет. Спартак по прежнему является ещё строящейся командой и соревноваться на дистанции с Зенитом будет крайне сложно.
именно.
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Гамарджоба Генацвале
- Это я почему раньше такой злой был? Потому что на Кубок Легенд не приглашали.
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Юрий Кечко
Главная интрига даст ли кто нибудь миллион на лицензию..
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Биодудь
А то у Спартака осечек не будет. Спартак по прежнему является ещё строящейся командой и соревноваться на дистанции с Зенитом будет крайне сложно.
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