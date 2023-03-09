Александр Мостовой: «Интрига в РПЛ жива. 8 очков между «Спартаком» и «Зенитом» – это всего 3 игры, а впереди еще 12»

считает, что «Спартак» может догнать «Зенит» в таблице Мир .

«Спартак» хоть и отстает от « » на восемь очков, но интрига в РПЛ жива. Я об этом говорил много раз. После длительной паузы мы понимали, что шесть очков отставания – они отыгрываемые. И сам «Зенит» давал и дает нам эту интригу.

А « » нужно играть и набирать очки, как и другим командам. Еще же есть очная игра между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Да и календарь у «Спартака» в оставшихся матчах довольно хороший.

Верю ли я, что «Спартак» может стать чемпионом? В начале чемпионата мы говорили, что «Зенит» на 80% будет чемпионом, что у нас и происходит из года в год. Сейчас практически ничего не поменялось.

Но восемь очков между «Спартаком» и «Зенитом» – это всего три игры, а впереди еще целых 12», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.