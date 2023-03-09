Александр Мостовой: «Интрига в РПЛ жива. 8 очков между «Спартаком» и «Зенитом» – это всего 3 игры, а впереди еще 12»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартак» может догнать «Зенит» в таблице Мир РПЛ.

«Спартак» хоть и отстает от «Зенита» на восемь очков, но интрига в РПЛ жива. Я об этом говорил много раз. После длительной паузы мы понимали, что шесть очков отставания – они отыгрываемые. И сам «Зенит» давал и дает нам эту интригу.

А «Спартаку» нужно играть и набирать очки, как и другим командам. Еще же есть очная игра между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Да и календарь у «Спартака» в оставшихся матчах довольно хороший.

Верю ли я, что «Спартак» может стать чемпионом? В начале чемпионата мы говорили, что «Зенит» на 80% будет чемпионом, что у нас и происходит из года в год. Сейчас практически ничего не поменялось.

Но восемь очков между «Спартаком» и «Зенитом» – это всего три игры, а впереди еще целых 12», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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9 комментариев

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.ru
это всего 3 игры...
не три а шесть... по три на каждого
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Ильдар Фарукшин
Царь надоел
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Дмитрий9779
Да сколько можно?Давайте просто смотреть футбол.
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NIK7478
Догнать Зенит - миссия невыполнима. 2-е место бы сохранить. А мечтать не вредно, это да.
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Владимир Молявин
Всё может быть.
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В Питере Пять
Ответ Bartez1986
Так оно. Но Зенит же не против Брюгге будет играть? Так что шансы не велики
А против Спартака. Дома. Помню, Локо 2 года назад ехал отбирать титул у Зенита. В итоге 6:1. Напоминать про результаты Спартака в СПб я не буду. Хотя ладно, буду. 5:0, 5:1, 3:1, 7:1, 4:0 и тд.
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В Питере Пять
8 очков – это Зениту надо проиграть 3 игры и при этом Спартаку выиграть все матчи. С учётом личной встречи в Питере, где для КБ главное 5-7 не получить.

Я готов поверить в чудо, что Зенит проиграет ещё 3 раза. Но то что Спартак выиграет все оставшиеся игры – нет.
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Тиджани Бабангида
С устным счетом справляется….
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Bartez1986
Так оно. Но Зенит же не против Брюгге будет играть? Так что шансы не велики
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