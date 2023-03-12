Семшов о Fan ID: «Смотрю фото – жалкое зрелище. Перед принятием законов нужно все взвешивать, чтобы спорт и команды не страдали»

считает, что Fan ID вредит российским клубам.

«Конечно, я против! Надо, конечно же, найти консенсус. Нужно прийти к общему знаменателю, чтобы стадионы заполнялись.

Я смотрю на фото с чемпионатов России – это жалкое зрелище. Не знаю, зачем оно вводится, кого собираются отслеживать. Меня будут отслеживать, потому что я пришел на стадион? Это глупо, наверное.

Перед тем, как принимать какие-то законы, нужно всегда все взвешивать, чтобы наш спорт не страдал, не страдали команды и не терялась футбольная аура», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и сборной России.

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