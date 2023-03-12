Семшов о Fan ID: «Смотрю фото – жалкое зрелище. Перед принятием законов нужно все взвешивать, чтобы спорт и команды не страдали»

Теги Зенит Игорь Семшов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва стадионы Политика Fan ID Футбол

Игорь Семшов считает, что Fan ID вредит российским клубам.

«Конечно, я против! Надо, конечно же, найти консенсус. Нужно прийти к общему знаменателю, чтобы стадионы заполнялись.

Я смотрю на фото с чемпионатов России – это жалкое зрелище. Не знаю, зачем оно вводится, кого собираются отслеживать. Меня будут отслеживать, потому что я пришел на стадион? Это глупо, наверное.

Перед тем, как принимать какие-то законы, нужно всегда все взвешивать, чтобы наш спорт не страдал, не страдали команды и не терялась футбольная аура», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Динамо» и сборной России.

207 зрителей посетили матч «Торпедо» – «Урал»

Где собираются 200 человек, как на «Арене Химки»? Фестиваль «Тещин погребок», вагон метро «Москва» и выставка «Тайна цветка»

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
вот и выяснили кто болельщик, а кто понторез...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MikhaL
Те, кто принимает законы, по сути являются простыми нажимателями кнопок. Им все равно, им так сказали.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Гордеев
Чем больше говорят о его вреде, тем лучше, и не так важно кто и как. В данном случае Игорь молоток
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кузбасс
Ничего, придворный клуб за счет бесплатных билетов покажет всем, как народ "любит" ФанАйДи и одобряет мудрое решение государства)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Новиков
Ви хочете, как у Грузии?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гога11
А зачем взвешивать, покорное стадо все схавает.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий