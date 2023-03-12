Джикия о Fan ID: «Хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться»
Георгий Джикия высказался об атмосфере на стадионе «Спартака» после введения Fan ID.
Вчерашний матч 19-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» посетили около 5 тысяч человек.
– Болельщиков «Факела» было слышно сильнее, чем болельщиков «Спартака»?
– Не показалось. Что касается атмосферы на стадионе, то хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться, – сказал капитан «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
В плане «безопасности» этот фан-айди - фуфло. А вот что бы люди не ходили на стадион - отличная идея!