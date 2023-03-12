Джикия о Fan ID: «Хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться»

высказался об атмосфере на стадионе «Спартака» после введения Fan ID.

Вчерашний матч 19-го тура Мир между « » и «Факелом» посетили около 5 тысяч человек.

– Болельщиков « » было слышно сильнее, чем болельщиков «Спартака»?

– Не показалось. Что касается атмосферы на стадионе, то хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться, – сказал капитан «Спартака».

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