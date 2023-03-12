Джикия о Fan ID: «Хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Факел Георгий Джикия стадионы Чемпионат.com Fan ID Футбол

Георгий Джикия высказался об атмосфере на стадионе «Спартака» после введения Fan ID.

Вчерашний матч 19-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и «Факелом» посетили около 5 тысяч человек.

– Болельщиков «Факела» было слышно сильнее, чем болельщиков «Спартака»?

– Не показалось. Что касается атмосферы на стадионе, то хочется, чтобы ситуация поскорее изменилась. Будем ждать и надеяться, – сказал капитан «Спартака».

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10 комментариев

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imaxim
Ответ Михо
Этот закон принимали вполне осознанно, избежать больших скоплений организованных активных мужчин. Он работает именно так, как власть и планировала. Это не глупость и не ошибка, потому никто его не отменит
Однако, пустые трибуны мешают власти делать вид, что «ничего не случилось» и интерес к футболу не упал не смотря на то, что международного сезона нет. Поэтому это палка о двух концах, власти нужна картинка полных стадионов для иллюзии, поэтому думаю скоро будут сгонять бюджетников
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Ильдар Фарукшин
Самое главная не молчать. И ты капитан даёшь пример
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m@dm@x
Ответ stirliz
Надо чтобы все байкотировали, а не только фаны Спартака, Ростова или Динамо. На ЦСКА зачастую фансектор битком, Зенит бесплатно на матчи народ загоняет...
Фансектор ЦСКА (Трибуна А) закрыта и туда даже пройти нельзя. Ты что-то путаешь.
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Dima67
Вчера ходили с сыном на Факел. Показывали фан-айди на входе, точнее прислоняли скриншот к устройству. С тем же успехом этот скрин мог приложить кто угодно, друг, брат, сосед…
В плане «безопасности» этот фан-айди - фуфло. А вот что бы люди не ходили на стадион - отличная идея!
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Homelender_666
Ответ Михо
Этот закон принимали вполне осознанно, избежать больших скоплений организованных активных мужчин. Он работает именно так, как власть и планировала. Это не глупость и не ошибка, потому никто его не отменит
Согласен. Вождь не даст заднюю. Иначе в нём начнут сомневаться
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justbored
Товарищ верь взойдет она звезда пленительного счастья.
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stirliz
Надо чтобы все байкотировали, а не только фаны Спартака, Ростова или Динамо. На ЦСКА зачастую фансектор битком, Зенит бесплатно на матчи народ загоняет...
+5
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+3
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Михо
Этот закон принимали вполне осознанно, избежать больших скоплений организованных активных мужчин. Он работает именно так, как власть и планировала. Это не глупость и не ошибка, потому никто его не отменит
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el ruso guapo
Джикия: хочется скорее, чтобы на матчи торпедо ходили по 50 к, как раньше. Фан ай ди все портит.
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zdr7qy9vq9
Позиция всех россиян-ждать и надеяться
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