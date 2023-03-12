Сафонов о Fan ID: «Нужно отменить его, для меня болельщики – главное. Не знаю, для чего он нужен»
Матвей Сафонов недоволен тем, как введение Fan ID сказалось на посещаемости.
«Я не разбираюсь в законах. Конечно, хочется, чтобы болельщиков на трибунах было больше. Думаю, что нужно проводить работу сейчас, чтобы их привлекать на стадион, а не отталкивать. Но я далекий от этого дела человек. Я не знаю, для чего ввели Fan ID, чье это было требование, не понимаю. Мне тяжело судить, правильно это или нет.
Я футболист, для меня болельщики – главное. Мне хочется приносить людям положительные эмоции своей игрой. Самое простое для меня: отменить Fan ID и вернуть все на свои места», – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России.
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"Что вот мешает людям сделать фан-айди? Ничего. Значит ходили они на стадион не ради футбола, а для какой-то другой цели."
"Никто и ничего не отменит. Государство не пойдёт на поводу у скакунов."
пожалуй, в умственном развитии даже Сафонов тебя опередил — потому что занял позицию не коленно-локтевую...
Что вот мешает людям сделать фан-айди? Ничего. Значит ходили они на стадион не ради футбола, а для какой-то другой цели.
«По умственному развитию находятся на уровне 10-12 летних детей»
Неожиданно. Так у нас руководитель РПЛ Алаев не только из футбола а даже из пляжного! И что ?
Поэтому они судят в соответствие со своими умственными способностями. Сафонов хоть честно признался, что в Законах он не разбирается.
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