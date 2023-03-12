Сафонов о Fan ID: «Нужно отменить его, для меня болельщики – главное. Не знаю, для чего он нужен»

недоволен тем, как введение Fan ID сказалось на посещаемости.

«Я не разбираюсь в законах. Конечно, хочется, чтобы болельщиков на трибунах было больше. Думаю, что нужно проводить работу сейчас, чтобы их привлекать на стадион, а не отталкивать. Но я далекий от этого дела человек. Я не знаю, для чего ввели Fan ID, чье это было требование, не понимаю. Мне тяжело судить, правильно это или нет.

Я футболист, для меня болельщики – главное. Мне хочется приносить людям положительные эмоции своей игрой. Самое простое для меня: отменить Fan ID и вернуть все на свои места», – сказал вратарь « » и сборной России.

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