Сафонов о Fan ID: «Нужно отменить его, для меня болельщики – главное. Не знаю, для чего он нужен»

Теги премьер-лига Россия болельщики Краснодар Матвей Сафонов Fan ID Футбол

Матвей Сафонов недоволен тем, как введение Fan ID сказалось на посещаемости.

«Я не разбираюсь в законах. Конечно, хочется, чтобы болельщиков на трибунах было больше. Думаю, что нужно проводить работу сейчас, чтобы их привлекать на стадион, а не отталкивать. Но я далекий от этого дела человек. Я не знаю, для чего ввели Fan ID, чье это было требование, не понимаю. Мне тяжело судить, правильно это или нет.

Я футболист, для меня болельщики – главное. Мне хочется приносить людям положительные эмоции своей игрой. Самое простое для меня: отменить Fan ID и вернуть все на свои места», – сказал вратарь «Краснодара» и сборной России.

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30 комментариев

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Жанна Калгина
А потом тот же Сафонов будет жаловаться,что ему по башке прилетело зажигалкой,куда смотрит охрана и почему никто за это не наказан, и т.д.
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Борис Гигачад
Ответ igor.igorev
За какую позицию? У него ума как у 12-ти летнего пацана, хотя он в общем-то честно признался, что ни в чём не разбирается.
почитал твои комментарии.

"Что вот мешает людям сделать фан-айди? Ничего. Значит ходили они на стадион не ради футбола, а для какой-то другой цели."

"Никто и ничего не отменит. Государство не пойдёт на поводу у скакунов."

пожалуй, в умственном развитии даже Сафонов тебя опередил — потому что занял позицию не коленно-локтевую...
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igor.igorev
Ответ Борис Гигачад
>я не разбираюсь в законах но даже в данном случае у Матвея аналитические способности гораздо лучше, нежели у тех, кто эти законы пишет. респект за позицию.
За какую позицию? У него ума как у 12-ти летнего пацана, хотя он в общем-то честно признался, что ни в чём не разбирается.
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tankist231
Ответ Homelender_666
Отчасти вы правы, но не верю, что закон отменят. Скорее бюджетников будут гнать на стадионы.
А че бюджетникам без фанайди можно что ли? Везде пытаетесь бюджетников приплести
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igor.igorev
Ответ СИ
« «По умственному развитию находятся на уровне 10-12 летних детей» Неожиданно. Так у нас руководитель РПЛ Алаев не только из футбола а даже из пляжного! И что ?
И он от футболистов недалеко ушёл. Поэтому и меняют лимит каждые два года, вместо того чтобы оставить 2-3 легионера в каждой команде и подождать лет 10-15.
Что вот мешает людям сделать фан-айди? Ничего. Значит ходили они на стадион не ради футбола, а для какой-то другой цели.
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Romeo Yankovich
Ответ Мукунку хороший
Очень много стало подпевал,когда стало всем ясно,что его скоро отменят.. это вопрос времени.. но до этого все молчали и боялись рот открыть)
при чём они со старта могли говорить "а зачем он?? я не чувствую опасность во время матчей со стороны болельщиков". а тут понеслась наперегонки
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гилберт
Очередной типичный спортсмен, не знаю, не разбираюсь...
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СИ
Ответ igor.igorev
Футболисты в своём большинстве по умственному развитию находятся на уровне 10-12-ти летних детей. Хотя не только футболисты, все кто занимается спортом профессионально. Поэтому они судят в соответствие со своими умственными способностями. Сафонов хоть честно признался, что в Законах он не разбирается.
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«По умственному развитию находятся на уровне 10-12 летних детей»
Неожиданно. Так у нас руководитель РПЛ Алаев не только из футбола а даже из пляжного! И что ?
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igor.igorev
Ответ Алексѣй Пестовъ
А я ставлю на то, что закон не отменят, но отменят эту штуку в РПЛ
Никто и ничего не отменит. Государство не пойдёт на поводу у скакунов. По той простой причине, что содержит эту богадельню под названием российский футбол.
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igor.igorev
Ответ Mihail0910
Как для чего? Пересчитать стадо. Большинство тем более уже отметилось, поэтому скоро отменят, когда 207 болельщиков придут на матч в Москве.
Никто ничего не отменит. Клубы сами виноваты в низкой посещаемости. Вместо того, чтобы ещё летом начать привлекать зрителей на матчи, они вывешивали за ворота огромные плакаты 12 ИГРОК. Всячески заигрывали с фанатами, а теперь они просто пожинают плоды. А на Торпедо в последнее время больше 500 зрителей не приходило.
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igor.igorev
Ответ kokakoka
Ещё один голос футболиста. Молодец, Матвей!
Футболисты в своём большинстве по умственному развитию находятся на уровне 10-12-ти летних детей. Хотя не только футболисты, все кто занимается спортом профессионально.
Поэтому они судят в соответствие со своими умственными способностями. Сафонов хоть честно признался, что в Законах он не разбирается.
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Bernie
Николаич вышел из запоя)))
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Kyancey
Ответ Нагрузки Сборной
Футболисты будут приходить на стадион посмотреть на болельщиков вживую, просить с ними сфотографироваться, брать автографы
Смотрим мы, как они приходят на стадион😂😂😂 207 человек на матче😂😂 4-5 тыс на «Спартаке»😅😅
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Нагрузки Сборной
Ответ Kyancey
Таким макаром скоро футболистов на поле будет больше, чем болельщиков на трибуне )))
Футболисты будут приходить на стадион посмотреть на болельщиков вживую, просить с ними сфотографироваться, брать автографы
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abdulkaderkeita
Ответ Homelender_666
Отчасти вы правы, но не верю, что закон отменят. Скорее бюджетников будут гнать на стадионы.
Как можно заставить кого-то куда-то идти? 10 лет проработал в бюджетных организациях, причем в различных, и никогда ничего не делал насильно. Даже не вакцинировался, хотя грозили увольнением. Порой просто достаточно знать свои права и не быть стадом. Такое ощущение, что многие просто оправдывают свой пофигизм и бесхребетность тем, что работают в бюджетных учреждениях.
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Самозанятый
Ответ Mihail0910
Как для чего? Пересчитать стадо. Большинство тем более уже отметилось, поэтому скоро отменят, когда 207 болельщиков придут на матч в Москве.
Чтобы пересчитать стадо, достаточно сделать запрос в крупнейшие компании связи. Это и намного эффективнее, и об этом никто не узнает. Это не оправдывает нелепость данного закона, конечно.
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Mihail0910
Ответ kokakoka
Какое большинство?
Большинство из тех, кто хотел сделать фан айди и его пока не сделал...
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avcgloronalduMU
В соцсетях распространяют промокоды для бесплатных билетов на матч «Зенита» с «Химками»

Соответствующие сообщения публикуют на страницах бюджетных учреждений и даже в родительских чатах. Мы проверили: промокоды работают
https://paperpaper.ru/papernews/2023/3/12/v-socsetyah-rasprostranyayut-promokody/?s=09
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kokakoka
Ответ Mihail0910
Как для чего? Пересчитать стадо. Большинство тем более уже отметилось, поэтому скоро отменят, когда 207 болельщиков придут на матч в Москве.
Какое большинство?
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kokakoka
Ещё один голос футболиста. Молодец, Матвей!
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Albert Rrahmani
Ответ Мукунку хороший
Очень много стало подпевал,когда стало всем ясно,что его скоро отменят.. это вопрос времени.. но до этого все молчали и боялись рот открыть)
Ты прав, но закон не отменят, в этом сезоне так уж точно, а те кто говорил про отмену Fan ID из депутатов и политиков, по типу милонова или кпрф, просто занимаются популизмом перед выборами, ибо во время принятия закона все было тише воды, ниже травы.
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Mixos Demid
Молодец Матвей!!! Не зассал!!!
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Mihail0910
Как для чего? Пересчитать стадо. Большинство тем более уже отметилось, поэтому скоро отменят, когда 207 болельщиков придут на матч в Москве.
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Homelender_666
Отчасти вы правы, но не верю, что закон отменят. Скорее бюджетников будут гнать на стадионы.
А я ставлю на то, что закон не отменят, но отменят эту штуку в РПЛ
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Homelender_666
Ответ Мукунку хороший
Очень много стало подпевал,когда стало всем ясно,что его скоро отменят.. это вопрос времени.. но до этого все молчали и боялись рот открыть)
Отчасти вы правы, но не верю, что закон отменят. Скорее бюджетников будут гнать на стадионы.
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