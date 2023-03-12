Семак про 3:2 с «Химками»: «Будет урок для «Зенита», чтобы не расслабляться. Легко пропустили 2 мяча, хотя не вспомню ни одного острого момента»
Сергей Семак надеется, что «Зенит» извлечет уроки из матча с «Химками» (3:2).
До 75-й минуты «Зенит» вел 2:0, но затем «Химки» за 10 минут сравняли счет. Питерцы вырвали победу в добавленное время.
«Это была не лучшая наша игра. Тем не менее создали много моментов, но вместо того, чтобы забить третий мяч и закончить игру, мы невероятно легко пропустили два мяча. Хотя не вспомню ни одного острого момента, где бы мы плохо сыграли или дали сопернику что‑то создать.
Два мяча пришли неоткуда. Проанализируем и посмотрим, что не так. Для команды это будет урок, чтобы не расслабляться. Счет 2:0 – скользкий.
Рад, что мы смогли проявить характер и выиграть игру. Те футболисты, которые вышли на замену, поучаствовали в забитом мяче», – сказал тренер «Зенита».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Как можно проводить такие идиотские замены?!
Барриос - в больницу уехал, в обороне дыра, а он выпускает Ерохина и Мантуана!
Ерохин и Мантуан сменили Мостового и Кассьерру при счёте 2-0, неужели некого было выпустить в защиту?!
Или, наоборот, Семак провидец и знал, что ему вколотят два мяча и придется отыгрываться в последние секунды?
Если я прав, то Кержаков будет в воротах до тех пор, пока Ренан не наладит взаимодействие с Родригао как следует (а это еще не произошло, хотя процесс виден). Тогда к ним можно будет добавить нового вратаря.
Повышенные премиальные творят чудеса. Вон как Ахмат всегда против чемпиона рубится, потому как знают - при выигрыше, банкет у султана и всем по ключам от машины :)
Хотя вопрос почему Зенит сам себе нервы треплет актуален для меня. Надо решать судьбу матча без решающих голов на 92 минуте
Я думаю должно хватить одного - в следующий раз снять тренера
Они усилились посмотрим что будет дальше
А замена Барриоса на Клауда, да еще в первом тайме - совершенно неравноценный размен. Уж лучше бы Кругового выпустил, а Сантос ушел на позицию опорника.