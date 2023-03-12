Семак про 3:2 с «Химками»: «Будет урок для «Зенита», чтобы не расслабляться. Легко пропустили 2 мяча, хотя не вспомню ни одного острого момента»

надеется, что «Зенит» извлечет уроки из матча с «Химками» (3:2).

До 75-й минуты «Зенит» вел 2:0, но затем «Химки» за 10 минут сравняли счет. Питерцы вырвали победу в добавленное время.

«Это была не лучшая наша игра. Тем не менее создали много моментов, но вместо того, чтобы забить третий мяч и закончить игру, мы невероятно легко пропустили два мяча. Хотя не вспомню ни одного острого момента, где бы мы плохо сыграли или дали сопернику что‑то создать.

Два мяча пришли неоткуда. Проанализируем и посмотрим, что не так. Для команды это будет урок, чтобы не расслабляться. Счет 2:0 – скользкий.

Рад, что мы смогли проявить характер и выиграть игру. Те футболисты, которые вышли на замену, поучаствовали в забитом мяче», – сказал тренер « ».

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