Семак про 3:2 с «Химками»: «Будет урок для «Зенита», чтобы не расслабляться. Легко пропустили 2 мяча, хотя не вспомню ни одного острого момента»

Теги Зенит Химки Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак надеется, что «Зенит» извлечет уроки из матча с «Химками» (3:2).

До 75-й минуты «Зенит» вел 2:0, но затем «Химки» за 10 минут сравняли счет. Питерцы вырвали победу в добавленное время.

«Это была не лучшая наша игра. Тем не менее создали много моментов, но вместо того, чтобы забить третий мяч и закончить игру, мы невероятно легко пропустили два мяча. Хотя не вспомню ни одного острого момента, где бы мы плохо сыграли или дали сопернику что‑то создать.

Два мяча пришли неоткуда. Проанализируем и посмотрим, что не так. Для команды это будет урок, чтобы не расслабляться. Счет 2:0 – скользкий.

Рад, что мы смогли проявить характер и выиграть игру. Те футболисты, которые вышли на замену, поучаствовали в забитом мяче», – сказал тренер «Зенита».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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33 комментария

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Spartakus1984
Отскок по Питерски, а гонору вчера сколько было,когда обсуждали победу Спартака.
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Карл_Иваныч
Семаку нечего сказать - не забей Мантуан и было бы чисто его, тренерское ПОРАЖЕНИЕ (с ничейным счётом - но против никакущего соперника)!
Как можно проводить такие идиотские замены?!
Барриос - в больницу уехал, в обороне дыра, а он выпускает Ерохина и Мантуана!
Ерохин и Мантуан сменили Мостового и Кассьерру при счёте 2-0, неужели некого было выпустить в защиту?!
Или, наоборот, Семак провидец и знал, что ему вколотят два мяча и придется отыгрываться в последние секунды?
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Killyr
Ответ Фантом
Ренан. Сразу ставить тройку вратарь+два ЦЗ, вообще практически не игравших друг с другом - занятие немного безумное, в нынешнем сочетании хотя бы Кержаков и Родригао уже сыграны. Если я прав, то Кержаков будет в воротах до тех пор, пока Ренан не наладит взаимодействие с Родригао как следует (а это еще не произошло, хотя процесс виден). Тогда к ним можно будет добавить нового вратаря.
С Одоевский Родригао тоже играл, до травмы он был основным.
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mahurat
Богданычу надо Ренаника на лавку посадить на лавочку. На пару недель. И дать хотя бы 2 матча подряд Адамову, чтобы не закисал. Караваева нелево, Сантоса - в центр. Кругового вместо Клаудиньо. Как-то так.
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Фантом
Ответ Злодей Спб
Надеюсь, Сергей Богданович тоже определённые выводы сделает, что все его замены на 60-70 минуте не идут на пользу конечному результату для Зенита, хотя и обостряют интригу в игре. А замена Барриоса на Клауда, да еще в первом тайме - совершенно неравноценный размен. Уж лучше бы Кругового выпустил, а Сантос ушел на позицию опорника.
Клаудиньо после травмы, его вводить через игры надо. "Химки" все-таки один из лучших вариантов для этого.
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Фантом
Ответ Killyr
Одоевский чем плох? Уже давно травму залечил.
Ренан. Сразу ставить тройку вратарь+два ЦЗ, вообще практически не игравших друг с другом - занятие немного безумное, в нынешнем сочетании хотя бы Кержаков и Родригао уже сыграны.

Если я прав, то Кержаков будет в воротах до тех пор, пока Ренан не наладит взаимодействие с Родригао как следует (а это еще не произошло, хотя процесс виден). Тогда к ним можно будет добавить нового вратаря.
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Вратарь Бага
Отскочил Газенит)
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Lol Ko
Ответ Killyr
Одоевский чем плох? Уже давно травму залечил.
По мне, так тоже не особо надёжный. Хотя уж лучше он, если в нормальном состоянии сейчас.
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Посторонним В
Ответ charly_54
Кто это вы?
кто вы? так вам должно быть виднее, кто вы)
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charly_54
Ответ Посторонним В
ух ты, блин, пенальти им поставили... Вот это показатель)) да вы просто великомученники святые после этого. Как тут не вспомнить кб...
Кто это вы?
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Spartakus1984
Ответ Злодей Спб
Химкам премки обещают из спартака повышенные на матчи с Зенитом. Вообще, я думаю, всем командам второй половины таблицы, с которыми Зениту играть предстоит весной такие предложения поступят от КБ - будут стараться отнять очки, особенно если Зенит будет позволять. Повышенные премиальные творят чудеса. Вон как Ахмат всегда против чемпиона рубится, потому как знают - при выигрыше, банкет у султана и всем по ключам от машины :)
Спартаку нет смысла кого то стимулировать,ибо судьи все равно валят Спартак.Такую ерунду ты написал .
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xa-xa
Ответ Alex_msk
Да, куда уж хуже чем 2 0 против худшей команды лиги ещё и на домашнем поле?
А судьи в этот раз не помогали?
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Посторонним В
Ответ charly_54
И судьям скажите, чтоб пенальти не ставили, а то в стане красно белых непонятки
ух ты, блин, пенальти им поставили... Вот это показатель)) да вы просто великомученники святые после этого. Как тут не вспомнить кб...
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Злодей Спб
Ответ Isa Babaev
Всегда удивлялся, что Зениту сложно играть с Химками или с Сочи условным, мучаются, но московские клубы на классе щелкают каждый сезон
Химкам премки обещают из спартака повышенные на матчи с Зенитом. Вообще, я думаю, всем командам второй половины таблицы, с которыми Зениту играть предстоит весной такие предложения поступят от КБ - будут стараться отнять очки, особенно если Зенит будет позволять.

Повышенные премиальные творят чудеса. Вон как Ахмат всегда против чемпиона рубится, потому как знают - при выигрыше, банкет у султана и всем по ключам от машины :)
+1
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Flashzzz
Ответ amur.
Сколько ещё надо уроков? Я думаю должно хватить одного - в следующий раз снять тренера
А я вижу это так, что замены Семака зарешали.

Хотя вопрос почему Зенит сам себе нервы треплет актуален для меня. Надо решать судьбу матча без решающих голов на 92 минуте
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Кондитер
капустный сегодня отскочил
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rarog
Ответ Vlad Emelin
А можно что нибудь с вратарской линией уже решить? Невозможно на это смотреть.
Пока не уйдет вся старая гвардия тренеров вратарей-ничего не поменяется. Все вратари Зенита с определенного момента просто начинают деградировать, это чуть ли не со времён ухода Малофеева длится
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amur.
Сколько ещё надо уроков?
Я думаю должно хватить одного - в следующий раз снять тренера
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Elegante
Не идут эти уроки впрок Зениту
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Isa Babaev
Всегда удивлялся, что Зениту сложно играть с Химками или с Сочи условным, мучаются, но московские клубы на классе щелкают каждый сезон
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-4
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Filipp Gorski
Ответ Alex_msk
Да, куда уж хуже чем 2 0 против худшей команды лиги ещё и на домашнем поле?
Я бы не назвал Химки худшей командой
Они усилились посмотрим что будет дальше
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леннорыч-абрамович
Надо больше заносить, чтобы меньше пропускать.
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Killyr
Ответ Eugn_eugn
А как ты вне трансферного окна это решать собрался ?
Одоевский чем плох? Уже давно травму залечил.
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hulk&boloto
Ответ Злодей Спб
Надеюсь, Сергей Богданович тоже определённые выводы сделает, что все его замены на 60-70 минуте не идут на пользу конечному результату для Зенита, хотя и обостряют интригу в игре. А замена Барриоса на Клауда, да еще в первом тайме - совершенно неравноценный размен. Уж лучше бы Кругового выпустил, а Сантос ушел на позицию опорника.
Ага, обостряют постоянно)
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Злодей Спб
Надеюсь, Сергей Богданович тоже определённые выводы сделает, что все его замены на 60-70 минуте не идут на пользу конечному результату для Зенита, хотя и обостряют интригу в игре.

А замена Барриоса на Клауда, да еще в первом тайме - совершенно неравноценный размен. Уж лучше бы Кругового выпустил, а Сантос ушел на позицию опорника.
+1
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