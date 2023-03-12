Гогниев о 2:3 с «Зенитом»: «Минимум на ничью мы наиграли. Преимущества у них не было, более-менее равная игра»

считает, что « » могли добиться ничьей в матче с « » (2:3).

Подмосковный клуб в матче 19-го тура Мир уступал 0:2, сумел забить два мяча за 10 минут, однако пропустил 3-й гол на 92-й минуте и проиграл.

«Не хотелось бы, чтобы исход был таким. Думаю, минимум на ничью мы наиграли. Было много моментов.

«Зенит» всегда имеет тотальное преимущество с командами, которые садятся целиком в оборону за линию мяча. Но сегодня преимущества у соперника точно не было. Была более-менее равная игра. Уровень мастерства футболистов и слаженность действий позволили им забить три мяча, а мы забили два и проиграли.

Игрой доволен, результатом нет. С этой командой мы сыграли очень достойно», – заявил главный тренер «Химок».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас