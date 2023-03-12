Гогниев о 2:3 с «Зенитом»: «Минимум на ничью мы наиграли. Преимущества у них не было, более-менее равная игра»

Теги Зенит Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Спартак Гогниев считает, что «Химки» могли добиться ничьей в матче с «Зенитом» (2:3).

Подмосковный клуб в матче 19-го тура Мир РПЛ уступал 0:2, сумел забить два мяча за 10 минут, однако пропустил 3-й гол на 92-й минуте и проиграл.

«Не хотелось бы, чтобы исход был таким. Думаю, минимум на ничью мы наиграли. Было много моментов.

«Зенит» всегда имеет тотальное преимущество с командами, которые садятся целиком в оборону за линию мяча. Но сегодня преимущества у соперника точно не было. Была более-менее равная игра. Уровень мастерства футболистов и слаженность действий позволили им забить три мяча, а мы забили два и проиграли.

Игрой доволен, результатом нет. С этой командой мы сыграли очень достойно», – заявил главный тренер «Химок».

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36 комментариев

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Карл_Иваныч
В пользу "Химок" сыграли "волшебные" замены Семака.
Я каждый раз за валидолом тянусь, когда он начинает менять игроков.
Тут он выпустил Ерохина и Мантуана - игроков явно атакующих, и это при том, что на поле уже не было Барриоса - основы обороны "Зенита". Т.е. оборонительные порядки поредели и это в тот момент, когда у "Химок" вышло пятеро новых игроков и все пошли в атаку.
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Владимир Бегляков
Ответ Dandelo_O
В следующий раз надо больше прыгать на бровке и пучить глаза, тогда точно все решат, что ты выдающийся тренер.
На капусте с травой только на лавке бы усидеть щоб не упасть
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Владимир Бегляков
Ответ Виталик Украинский
...игрой доволен, результатом нет... Эта копия Тудеску на минималках, прыгающий как блоха на бровке, должен радоваться результату, но не той "игре" которую и игрой трудно назвать. Понаберут физруков по объявлению...
Понаберут физруков Семаков, вот и возят мордой по газону еле отскочили. Нужно еще прикупить бразильцев по 40 лямов шоб Химки обыгрывать
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Саша Казанов
Ответ freeman123
Ну до паса Романа Адамова, ему далеко я думаю, но где-то рядом))
Ему далеко, но где то рядом
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Сергей Волков
Ответ Alessio Imperiale
Он в 1т спал или что?
Преимущества не было,насмешил.Буцкали по ногам,толкались как бараны.Зенит как на анаболиках.
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Alexander Baskakov
Слава богу Зенит выиграл ,а то выскачки красные бы приблизились
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Alexander Baskakov
Ответ martin.marinin-2007@yandex.ru
Соболев, поздравь Химки с победой!
🤘👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😂😂😂😂😂
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Alexander Baskakov
Ну это как матч с Ростовом,всю игру Ростов возил Зенит , но какие-то невнятные голы и поражение Ростова
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martin.marinin-2007@yandex.ru
Соболев, поздравь Химки с победой!
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Зайцев Руслан
Ответ Дмитрий9779
Почти по всем показателям преимущество по статистике у Зенита: Владение мячом 52% 48% Удары по воротам 14 9 Удары в створ 9 6 Удары мимо 5 3 Заблокированные удары 1 2 Сэйвы 4 6 Фолы 8 16 Угловые удары 4 0 Штрафные удары 16 7 Вне игры 4 3 Удары от ворот 3 6 Автоголы 0 0 Забитые пенальти 0 1 Незабитые пенальти 0 0 Вбрасывания аута 30 14
Это другое! В Москве и подмосковье важнее "играли не хуже", "пенальти не смотрелся" и прочие их понятия
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Виталик Украинский
Ответ Виктор
Почему-то все, кто не пропускает от Зенита от пяти до семи, считают, что они могли выиграть.
Привезли команду борцунов из Химок, которым объяснили рецепт победы над Зенитом: схватить соперника руками или въехать в ноги. Главное- повалить на газон. Судья поможет.
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Посторонним В
Ответ freeman123
Вот что имя с человеком делаем, жесть! Теряет связь с реальностью моментально))
Из такой как ты шютник
Горцы делают шяшлык)
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Зайцев Руслан
*(смех в зале)
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prus_3
Правильно, преимущества не было. Тем более, кто там смотрел по этим платным каналам.
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Виталик Украинский
...игрой доволен, результатом нет...

Эта копия Тудеску на минималках, прыгающий как блоха на бровке, должен радоваться результату, но не той "игре" которую и игрой трудно назвать. Понаберут физруков по объявлению...
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Hong Kil
Я бы даже сказал, что Химки выиграли, ведь перед началом матча равновесная ставка была "-3", а Химки сыграли "+1,5", т.е. выиграли в два мяча!
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Otto Kretschmer
Ответ Goldstream
Пенальти абсолютно по делу.
По воротам уже пробил, и картинно упал от лёгенького касания.
+2
0
+2
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Goldstream
Ответ Otto Kretschmer
Могли сыграть в ничью, но левый пендаль не помог. Зенит с победой!
Пенальти абсолютно по делу.
+5
-3
+2
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Виктор
Почему-то все, кто не пропускает от Зенита от пяти до семи, считают, что они могли выиграть.
+3
-3
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mahurat
Если бы Далер пришил бы Химки при счете 2:0, С. Гогниев молчал бы в тряпочку. Слишком благодушно были настроены, и Клава в игру не вошел.
+5
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Дмитрий9779
Почти по всем показателям преимущество по статистике у Зенита:

Владение мячом
52%
48%
Удары по воротам
14
9
Удары в створ
9
6
Удары мимо
5
3
Заблокированные удары
1
2
Сэйвы
4
6
Фолы
8
16
Угловые удары
4
0
Штрафные удары
16
7
Вне игры
4
3
Удары от ворот
3
6
Автоголы
0
0
Забитые пенальти
0
1
Незабитые пенальти
0
0
Вбрасывания аута
30
14
0
0
0
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Otto Kretschmer
Могли сыграть в ничью, но левый пендаль не помог. Зенит с победой!
+3
-2
+1
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rusichi
Да, Зенит расслабился на несколько минут. Было.
А в остальном, прекрасная маркиза, однозначный пролет.
+2
-1
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Злодей Спб
Зенит владел преимуществом до момента, когда от Химок вышло аж четыре свежих игрока, а от Зенита - Ерохин, который не очень умеет в отбор-оборону и Мантуан, который только в атаку.

Посвежевшие Химки забили гол. Гогниев понял, что угадал - сделал последнюю замену. И в пять свежих Химки хорошо навалились. Керж запаниковал - привёз пенальти.

В общем, не могу сказать, что Химки владели преимуществом или была равная игра, но благодаря удачно сделанным заменам - увезти из Санкт-Петербурга очко Химки могли.

Для Химок в коллекции "достойных поражений" эта игра займёт место в ТОП-3.
+6
-3
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freeman123
Ответ ЛоуренсАравийский
Адамова с его пасом Хиддинку ничто не переплюнет. Садыгову еще учиться
На одной волне😂
+3
0
+3
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