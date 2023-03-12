Гогниев о 2:3 с «Зенитом»: «Минимум на ничью мы наиграли. Преимущества у них не было, более-менее равная игра»
Спартак Гогниев считает, что «Химки» могли добиться ничьей в матче с «Зенитом» (2:3).
Подмосковный клуб в матче 19-го тура Мир РПЛ уступал 0:2, сумел забить два мяча за 10 минут, однако пропустил 3-й гол на 92-й минуте и проиграл.
«Не хотелось бы, чтобы исход был таким. Думаю, минимум на ничью мы наиграли. Было много моментов.
«Зенит» всегда имеет тотальное преимущество с командами, которые садятся целиком в оборону за линию мяча. Но сегодня преимущества у соперника точно не было. Была более-менее равная игра. Уровень мастерства футболистов и слаженность действий позволили им забить три мяча, а мы забили два и проиграли.
Игрой доволен, результатом нет. С этой командой мы сыграли очень достойно», – заявил главный тренер «Химок».
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Я каждый раз за валидолом тянусь, когда он начинает менять игроков.
Тут он выпустил Ерохина и Мантуана - игроков явно атакующих, и это при том, что на поле уже не было Барриоса - основы обороны "Зенита". Т.е. оборонительные порядки поредели и это в тот момент, когда у "Химок" вышло пятеро новых игроков и все пошли в атаку.
Горцы делают шяшлык)
Эта копия Тудеску на минималках, прыгающий как блоха на бровке, должен радоваться результату, но не той "игре" которую и игрой трудно назвать. Понаберут физруков по объявлению...
Владение мячом
52%
48%
Удары по воротам
14
9
Удары в створ
9
6
Удары мимо
5
3
Заблокированные удары
1
2
Сэйвы
4
6
Фолы
8
16
Угловые удары
4
0
Штрафные удары
16
7
Вне игры
4
3
Удары от ворот
3
6
Автоголы
0
0
Забитые пенальти
0
1
Незабитые пенальти
0
0
Вбрасывания аута
30
14
А в остальном, прекрасная маркиза, однозначный пролет.
Посвежевшие Химки забили гол. Гогниев понял, что угадал - сделал последнюю замену. И в пять свежих Химки хорошо навалились. Керж запаниковал - привёз пенальти.
В общем, не могу сказать, что Химки владели преимуществом или была равная игра, но благодаря удачно сделанным заменам - увезти из Санкт-Петербурга очко Химки могли.
Для Химок в коллекции "достойных поражений" эта игра займёт место в ТОП-3.