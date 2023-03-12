«Химки» превзошли «Зенит» по ожидаемым голам в обоих матчах сезона РПЛ
«Химки» превзошли «Зенит» по ожидаемым голам в обоих матчах сезона Мир РПЛ.
Сегодня показатели составили 1,2 xG против 1,15 xG, хотя матч закончился 3:2 в пользу «Зенита». В 1-м туре, который закончился со счетом 1:1, было 1,1 xG против 0,7 xG также в пользу подмосковного клуба.
В сегодняшнем матче, по данным Opta, процент владения составил 53% против 47% в пользу «Зенита». Питерцы нанесли 14 ударов (9 из них – в створ), у «Химок» – 9 ударов, 6 из которых пришлись в створ.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Может вообще уже перестать голы считать, к чему этот пережиток прошлого? В конце матча судьи таблички с оценками поднимут как в художественной гимнастике какой нибудь и у кого больше баллов тот и выиграл.