«Химки» превзошли «Зенит» по ожидаемым голам в обоих матчах сезона РПЛ

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия Футбол

«Химки» превзошли «Зенит» по ожидаемым голам в обоих матчах сезона Мир РПЛ.

Сегодня показатели составили 1,2 xG против 1,15 xG, хотя матч закончился 3:2 в пользу «Зенита». В 1-м туре, который закончился со счетом 1:1, было 1,1 xG против 0,7 xG также в пользу подмосковного клуба.

В сегодняшнем матче, по данным Opta, процент владения составил 53% против 47% в пользу «Зенита». Питерцы нанесли 14 ударов (9 из них – в створ), у «Химок» – 9 ударов, 6 из которых пришлись в створ.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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26 комментариев

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Карл_Иваныч
"Химки" превзошли ожидания просто своим всё-ещё-присутствием в РПЛ.
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Shikari
Ответ MAXIMum1
И чьи это проблемы? Адамова? Зенита?
Да это байт, Адамов стоит 1.5 млн евро, Маркос Гильерме из Химок стоит 2 млн
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Pelerin
Ответ luu
Так сегодня у Химок пенальти был, а это почти 1 по xg, что не отменяет того, что в обоих матчах Зенит пижонил и не включался на полную, забей Кузяев при 2:0,всё было бы решено
Да без "так". Просто нужно спокойней относится к модели xG и тем более xPnts. Их можно использовать, если нет совсем уж ничего другого )
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Arty K.
Это понятно, но счёт на табло
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Flashzzz
Ответ luu
Так сегодня у Химок пенальти был, а это почти 1 по xg, что не отменяет того, что в обоих матчах Зенит пижонил и не включался на полную, забей Кузяев при 2:0,всё было бы решено
Там Кассьера еще по мячу не попал
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Владимир Бегляков
Ну че у голубцов пригорает что чудом отскочили от аутсайдера
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ZarvuR2020
Ответ Tille
Матч Зенита и Химок, в топе очередной комментарий про Спартак. Ничего нового.
Ну во первых ваш фарм играет. Во вторых, угадай о ком в топе комментарии на вчерашних ветках Спартака и Факела?
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ZarvuR2020
Ответ Dima91Caps
Комментарий удален модератором
Рука Москвы делает вид, что болелы протестуют против фанайди только в Москве.
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Klinsmann32
Ответ 2vdhrvmmzf
Напомним что товарищ Адамов со скамейки Зенита стоит дороже чем весь ФК Химки вместе с обслуживающим персоналом
контракт Лени сколько был? с ФНЛ))
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Sektor 33
Ответ Garikus89
Ну, как по мне, удар Кузяева по пустым воротам - это почти гарантированный гол, тяжело с такого расстояния не забить. А сколько было других моментов - не счесть. Просто хГ учитывает именно позицию удара, то есть Малком, по сути, бил по пустым, но почти с линии штрафной, поэтому в реальности момент голевой, а по этой метрике не особо опасный, ибо до ворот далеко.
Мантуан в штангу еще попал
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Tille
Ответ ZarvuR2020
Вторая моральная победа заремовских. Первая на главной висит
Матч Зенита и Химок, в топе очередной комментарий про Спартак. Ничего нового.
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Hong Kil
В прошлом году Зенит победила Уфа, помните такую? А вот эту вот фразу в заголовке, Химки внесут в зал славы, когда будут тонуть в ФНЛ.
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Dima91Caps
Ответ ZarvuR2020
Вторая моральная победа заремовских. Первая на главной висит
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Спартак Уокер
Нашли хоть что то чем превзошли Зенит
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KOT_B_yHTAX
Удивляюсь как только газон под Гогниевым не запылал от стольких эмоций)))
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Overkiller
Сначала Гогниев со своим "мы наиграли на ничью", потом "«Химки» превзошли «Зенит» по ожидаемым голам".

Может вообще уже перестать голы считать, к чему этот пережиток прошлого? В конце матча судьи таблички с оценками поднимут как в художественной гимнастике какой нибудь и у кого больше баллов тот и выиграл.
+2
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Garikus89
Ну, как по мне, удар Кузяева по пустым воротам - это почти гарантированный гол, тяжело с такого расстояния не забить. А сколько было других моментов - не счесть. Просто хГ учитывает именно позицию удара, то есть Малком, по сути, бил по пустым, но почти с линии штрафной, поэтому в реальности момент голевой, а по этой метрике не особо опасный, ибо до ворот далеко.
+7
0
+7
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CoMoBo3
Ответ Streetbor
а три очка забрал Зенит. Вот и вся статистика))
Сказался класс исполнителей 😎
+4
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+4
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IceBear27
Бразильцы прям спят и видят, как громят Химки. Зенит сыграл вяло, думали легко всё пройдёт, но нет. Классика)
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Кирилл Голивец
Ответ luu
Так сегодня у Химок пенальти был, а это почти 1 по xg, что не отменяет того, что в обоих матчах Зенит пижонил и не включался на полную, забей Кузяев при 2:0,всё было бы решено
при этом Химки прессинговали на уровне команды добротной середины таблицы, кроме шуток) если бы в обойме был не Илья Туфанович, а защитники более сыграны между собой (стали играть заметно менее авантюрно при выходе из обороны), можно было быть уверенным в спасении. Факел намного скучнее и прямолинейнее играть
+2
-1
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MAXIMum1
Ответ 2vdhrvmmzf
Напомним что товарищ Адамов со скамейки Зенита стоит дороже чем весь ФК Химки вместе с обслуживающим персоналом
И чьи это проблемы? Адамова? Зенита?
+19
-3
+16
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savik-A.M.
Ответ luu
Так сегодня у Химок пенальти был, а это почти 1 по xg, что не отменяет того, что в обоих матчах Зенит пижонил и не включался на полную, забей Кузяев при 2:0,всё было бы решено
Xg при пенальти 0.7
+8
0
+8
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Streetbor
а три очка забрал Зенит. Вот и вся статистика))
+16
-4
+12
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ZarvuR2020
Вторая моральная победа заремовских. Первая на главной висит
+25
-11
+14
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luu
Так сегодня у Химок пенальти был, а это почти 1 по xg, что не отменяет того, что в обоих матчах Зенит пижонил и не включался на полную, забей Кузяев при 2:0,всё было бы решено
+37
-6
+31
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