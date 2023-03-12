«Химки» превзошли «Зенит» по ожидаемым голам в обоих матчах сезона РПЛ

« » превзошли «Зенит» по ожидаемым голам в обоих матчах сезона Мир .

Сегодня показатели составили 1,2 xG против 1,15 xG, хотя матч закончился 3:2 в пользу «Зенита». В 1-м туре, который закончился со счетом 1:1, было 1,1 xG против 0,7 xG также в пользу подмосковного клуба.

В сегодняшнем матче, по данным Opta, процент владения составил 53% против 47% в пользу « ». Питерцы нанесли 14 ударов (9 из них – в створ), у «Химок» – 9 ударов, 6 из которых пришлись в створ.

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