Маслов не считает Промеса легендой «Спартака»: «Не буду никого записывать в легенды при жизни»

Защитник «Спартака» Павел Маслов не стал называть легендой клуба.

В матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре нидерландский хавбек забил 100-й и 101-й гол за красно-белых.

«Не буду никого записывать при жизни в легенды. Но, безусловно, Квинси внес огромный вклад в историю «Спартака». Он забил огромное количество мячей и находится в топе даже среди русских футболистов. Это о многом говорит. Ему действительно важен «Спартак», – сказал Маслов.

Промес в этом сезоне провел 27 матчей за « » во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

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