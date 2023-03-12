Маслов не считает Промеса легендой «Спартака»: «Не буду никого записывать в легенды при жизни»
Защитник «Спартака» Павел Маслов не стал называть Квинси Промеса легендой клуба.
В матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре Мир РПЛ нидерландский хавбек забил 100-й и 101-й гол за красно-белых.
«Не буду никого записывать при жизни в легенды. Но, безусловно, Квинси внес огромный вклад в историю «Спартака». Он забил огромное количество мячей и находится в топе даже среди русских футболистов. Это о многом говорит. Ему действительно важен «Спартак», – сказал Маслов.
Промес в этом сезоне провел 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.
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В современном русском языке слово «легенда» означает: «опоэтизированное устное народное предание о каком-либо историческом или вымышленном событии или случае, которое может содержать изрядную долю фантастики, вымысла, мистики».
Чтобы стать легендой, нужно, чтобы тебя сначала забыли, а потом вспомнили и дополнили всякой небылицей твои деяния :) А у нас дети сейчас говорят о легендах, которые тоже ещё почти дети :)
Если футболист (тренер) еще играет (тренирует) - то вопрос о "легендах" в отношении них ставить рано и неуместно. Закончит играть - отношение само собой проявится, без всяких объявлений.
Да я что-то и не припомню, что бы действующего игрока ВДРУГ, ВНЕЗАПНО объявляли ЛЕГЕНДОЙ, как Промеса.
Какой-то журналист решил замесить, больше нет объяснений.
Прям мода на это слово в последнее время