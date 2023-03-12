Маслов не считает Промеса легендой «Спартака»: «Не буду никого записывать в легенды при жизни»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Спартака» Павел Маслов не стал называть Квинси Промеса легендой клуба.

В матче с «Факелом» (3:2) в 19-м туре Мир РПЛ нидерландский хавбек забил 100-й и 101-й гол за красно-белых.

«Не буду никого записывать при жизни в легенды. Но, безусловно, Квинси внес огромный вклад в историю «Спартака». Он забил огромное количество мячей и находится в топе даже среди русских футболистов. Это о многом говорит. Ему действительно важен «Спартак», – сказал Маслов.

Промес в этом сезоне провел 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач.

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25 комментариев

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Иван Иванов
По большому счёту, считать Промеса легендой Спартака или нет, мнение Маслова уж точно не будет учитываться. Да и логика какая-то странная. Это значит того же Титова при жизни нельзя считать легендой Спартака, а вот после, уже можно. Что за бред
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Konstantin Zorin
Паша, самокритикой лучше займись!
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Kit Belleu
Два матча,два привоза,вот настоящая легенда.Великий Маслов!!!
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Спартак Уокер
Ответ Kit Belleu
Дурак он и на поле и за полем дурак.
Странный вы человек если так считаете но у каждого свое мнение
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Kit Belleu
Ответ Спартак Уокер
Романцев легенда и он слава Богу жив так что не обязательно умереть чтобы стать легендой
Дурак он и на поле и за полем дурак.
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Артур Межаков
Сказал главный привозчик голов....
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Tursus
Хоть бы поинтересовались этимологией слова легенда.
В современном русском языке слово «легенда» означает: «опоэтизированное устное народное предание о каком-либо историческом или вымышленном событии или случае, которое может содержать изрядную долю фантастики, вымысла, мистики».
Чтобы стать легендой, нужно, чтобы тебя сначала забыли, а потом вспомнили и дополнили всякой небылицей твои деяния :) А у нас дети сейчас говорят о легендах, которые тоже ещё почти дети :)
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charly_54
Ответ Stasinho7
Красава. А то современное поколение всех подряд уже легендами называет. Прям мода на это слово в последнее время
Да ладно, многие молодые игроки вообще никого не знает. Тот же карпов из цска, как пример
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Спартак Уокер
Ответ Karel
Правильнее было бы не "при жизни", а действующих. Если футболист (тренер) еще играет (тренирует) - то вопрос о "легендах" в отношении них ставить рано и неуместно. Закончит играть - отношение само собой проявится, без всяких объявлений. Да я что-то и не припомню, что бы действующего игрока ВДРУГ, ВНЕЗАПНО объявляли ЛЕГЕНДОЙ, как Промеса. Какой-то журналист решил замесить, больше нет объяснений.
Да это вы правильно говорите
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Kuba Official
Ответ charly_54
Если сесть, то это легенда репа
или Зенита с Краснодаром
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Тайосич
Ну это глупость. Промес - лучший легионер в истории Спартака, один из лучших игроков в истории клуба, один из лучших легионеров в истории российского футбола и скоро станет лучшим бомбардиром среди легионеров в чемпионатах России. Осталось всего 2 гола забить.
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Karel
Ответ Спартак Уокер
Романцев легенда и он слава Богу жив так что не обязательно умереть чтобы стать легендой
Правильнее было бы не "при жизни", а действующих.
Если футболист (тренер) еще играет (тренирует) - то вопрос о "легендах" в отношении них ставить рано и неуместно. Закончит играть - отношение само собой проявится, без всяких объявлений.

Да я что-то и не припомню, что бы действующего игрока ВДРУГ, ВНЕЗАПНО объявляли ЛЕГЕНДОЙ, как Промеса.
Какой-то журналист решил замесить, больше нет объяснений.
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Спартак Уокер
Романцев легенда и он слава Богу жив так что не обязательно умереть чтобы стать легендой
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Торопов Саня
Ответ Stasinho7
Красава. А то современное поколение всех подряд уже легендами называет. Прям мода на это слово в последнее время
Ну Промес заслужил это звание своей игрой
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charly_54
Ответ T622222
А типа он должен умереть!? Или сесть на 10)
Если сесть, то это легенда репа
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schwein
За такие слова можно и ножом в колено получить.
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Pepe Frog
Меня очень порадовало ДАЖЕ СРЕДИ РУССКИХ ФУТБОЛИСТОВ . Не верю . До уровня русских футболистов не добрались еще ни Месси ни Роналду
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Pepe Frog
Квинси топ , конечно . Может быть лучший в РПЛ . Но до легенды недотягивает .
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Питекантроп
Когда сядет, тогда легендой и станет
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Артем Алмазов
Учусь русскому языку. грамотно
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Hong Kil
Только, после отсидки!
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Bartez1986
не считает и не буду - это разные вещи. новостники, блин
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Stasinho7
Красава. А то современное поколение всех подряд уже легендами называет.
Прям мода на это слово в последнее время
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T622222
А типа он должен умереть!? Или сесть на 10)
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Георгий Москалев
"Мастерство" заголовков....
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