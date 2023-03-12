Антон Зиньковский: «Круто, если в сборной будет 10 игроков «Спартака». Можно еще Промеса вызвать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Квинси Промес Антон Зиньковский Футбол

Антон Зиньковский будет рад, если в сборную России вызовут 10 игроков «Спартака».

«Несколько раз оказывался в расширенном списке сборной, но каждый раз не попадал в окончательный? Не знаю, чего сейчас ждать (смеется). Надеюсь, что вызовут.

Беречь себя? Я и так себя постоянно берегу. Один раз за прошлый год заболел – это было как раз во время сборов сборной. Не знаю, как так получается (смеется). Не знаю, как поберечь себя еще больше.

В расширенном списке 40 человек. Конечно, он еще очень сильно сократится. Круто, если в сборной будет десять игроков «Спартака». Можно выпускать нас и играть. И еще Квинси вызвать – в таком случае будет 11 человек (смеется)!

Это хорошо и для клуба, и для ребят. Особенно для тех, кого вызывают в первый раз, — еще раз отдельно поздравляю. Конечно, хочется, чтобы ребята попали в окончательный список. Чем больше, тем лучше», – сказал хавбек «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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10 комментариев

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guiet
Маслов и Денисов не соответствуют уровню сборной и Спартака. Чем раньше это поймет тренерский штаб тем больше шансов занять второе место!
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.ru
такое уже было, при Ромавнцеве... и это было не круто
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Hong Kil
Конечно, когда у сборной нет официальных игр, то можно и зарэмских туда пускать.
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Юрий719
Сейчас сборная не нужна совсем
В турнирах не участвует
К тому же есть риск получить травму
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Nogoi89
Согласимся, только если тренером будет Зарема Федуновна!
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Amalfitano
Скажем прямо, не все игроки Спартака которых Карпин вызвал в сборную достойны играть даже за Спартак. Маслов и Денисов выезжают за счёт общего движения команды. А так, это очень средние игроки при игре один в один. Денисов даже в основу Урала не прошел был.
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Goldstream
Ностальгия по Романцеву...
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Ильдар Фарукшин
Вроде ваши питерские законы принимают. Что 200 человек ходят
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Ильдар Фарукшин
Конечно круто.
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Кирилл.С-Пб
Круто. на вас по 200 человек будет ходить
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