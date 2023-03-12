Антон Зиньковский: «Круто, если в сборной будет 10 игроков «Спартака». Можно еще Промеса вызвать»

будет рад, если в сборную России вызовут 10 игроков « ».

«Несколько раз оказывался в расширенном списке сборной, но каждый раз не попадал в окончательный? Не знаю, чего сейчас ждать (смеется). Надеюсь, что вызовут.

Беречь себя? Я и так себя постоянно берегу. Один раз за прошлый год заболел – это было как раз во время сборов сборной. Не знаю, как так получается (смеется). Не знаю, как поберечь себя еще больше.

В расширенном списке 40 человек. Конечно, он еще очень сильно сократится. Круто, если в сборной будет десять игроков «Спартака». Можно выпускать нас и играть. И еще Квинси вызвать – в таком случае будет 11 человек (смеется)!

Это хорошо и для клуба, и для ребят. Особенно для тех, кого вызывают в первый раз, — еще раз отдельно поздравляю. Конечно, хочется, чтобы ребята попали в окончательный список. Чем больше, тем лучше», – сказал хавбек «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас