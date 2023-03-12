Промес отдает в среднем 3,5 передачи под удар за матч в РПЛ. Это рекорд лиги

Теги Спартак Аякс премьер-лига Россия рекорды Душан Тадич Квинси Промес Футбол

Квинси Промес установил рекорд РПЛ по передачам под удар.

Хавбек «Спартака» отдает в среднем 3,5 передачи под удар за матч в этом сезоне Мир РПЛ, что является рекордом лиги. 

Статистика ведется с сезона-2009, у Промеса в текущем сезоне 63 передачи под удар в 18 матчах.

В топ-10 лигах Европы в этом сезоне больше передач под удар за матч отдает только Душан Тадич из «Аякса» (4,7).

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22 комментария

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SMART789
Спартак в среднем оплачивает 4 спецпроекта каждый месяц на счета sports.ru

Это рекорд лиги
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Николай Горнаков
Реально лучший игрок РПЛ
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Konstantin Zorin
Ответ RSI
Правильно. Если и пырнул кого, не беда! Не тебя же, правда? Так и живем.
А ничего, что уголовники страну защищают? Не суди другого, да не судим будешь!
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МОНТЁР ТуПи
Ответ Muhammad Juraev
У гнома 13 ассистов, у Промеса 6! Сколько там у главного верблюда Аль насраль?)
Я за Холанда
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Muhammad Juraev
Ответ МОНТЁР ТуПи
Комментарий удален модератором
У гнома 13 ассистов, у Промеса 6!
Сколько там у главного верблюда Аль насраль?)
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LegrandDadais
Ответ МОНТЁР ТуПи
Комментарий удален модератором
но и пока что не арабский фрукт
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Ivan Petrov
Ответ Shuller18
Эх, вспоминаю первый сезон Промеса в РПЛ, какие там были легионеры: Халк, Витцель, Кришито, Гарай, Гарсия, Данни, Вальбуэна, Кураньи, Чорлука, Ману Фернандеш, Буссуфа, Гранквист, Думбия, Рома Еременко, который среди этих селебрити стал футболистом года... И какое уныние имеем сейчас. Как же сильно просели
И это ещё не дно
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Shuller18
Эх, вспоминаю первый сезон Промеса в РПЛ, какие там были легионеры: Халк, Витцель, Кришито, Гарай, Гарсия, Данни, Вальбуэна, Кураньи, Чорлука, Ману Фернандеш, Буссуфа, Гранквист, Думбия, Рома Еременко, который среди этих селебрити стал футболистом года...
И какое уныние имеем сейчас. Как же сильно просели
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RSI
Удивительно, что спартачи сами поддерживают Промеса. Вот уж точно, никаких принципов… Неужели не удивляет, что он не то, что не едет домой, на родину, а даже из России выехать боится?! Люди, вам реально плевать, что играет потенциальный преступник? Или вообще башка не варит? Ждём, когда здесь начнет ножиком размахивать? Своих буйных мало?
Обалдеть…
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T622222
Ответ kreator.vvv
приговора суда ещё не было, так что не стоит клеймить..
Не отдадим по любому он наш навсегда!
+1
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Ильдар Фарукшин
Антошка красавчик
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RSI
Ответ Konstantin Zorin
А хоть бы и будет, плевать! Не нам его судить.
Правильно. Если и пырнул кого, не беда! Не тебя же, правда?
Так и живем.
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xepaff
Что ни сделаешь, чтобы не экстрадировали))
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МОНТЁР ТуПи
Ответ kreator.vvv
приговора суда ещё не было, так что не стоит клеймить..
Оправдают как Дани Алвеса
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МОНТЁР ТуПи
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Konstantin Zorin
Ответ kreator.vvv
приговора суда ещё не было, так что не стоит клеймить..
А хоть бы и будет, плевать! Не нам его судить.
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Konstantin Zorin
Антоха реально крут! Пусть играет в Спартаке, сколько сможет!
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mot1v
Под удар НОЖОМ. 🔪
+7
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kreator.vvv
приговора суда ещё не было, так что не стоит клеймить..
+7
-2
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nolan_90
Ну так он мастер и лучший игрок РПЛ
+14
-5
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kreator.vvv
Ответ камикадзе
Лучший в МИРе
и в Спартаке
0
-3
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Kanan Jarrus
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
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камикадзе
Лучший в МИРе
+24
-7
+17
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