Промес отдает в среднем 3,5 передачи под удар за матч в РПЛ. Это рекорд лиги

установил рекорд по передачам под удар.

Хавбек «Спартака» отдает в среднем 3,5 передачи под удар за матч в этом сезоне Мир РПЛ, что является рекордом лиги.

Статистика ведется с сезона-2009, у Промеса в текущем сезоне 63 передачи под удар в 18 матчах.

В топ-10 лигах Европы в этом сезоне больше передач под удар за матч отдает только из « » (4,7).

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