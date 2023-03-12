Промес отдает в среднем 3,5 передачи под удар за матч в РПЛ. Это рекорд лиги
Квинси Промес установил рекорд РПЛ по передачам под удар.
Хавбек «Спартака» отдает в среднем 3,5 передачи под удар за матч в этом сезоне Мир РПЛ, что является рекордом лиги.
Статистика ведется с сезона-2009, у Промеса в текущем сезоне 63 передачи под удар в 18 матчах.
В топ-10 лигах Европы в этом сезоне больше передач под удар за матч отдает только Душан Тадич из «Аякса» (4,7).
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это рекорд лиги
Сколько там у главного верблюда Аль насраль?)
И какое уныние имеем сейчас. Как же сильно просели
Обалдеть…
Так и живем.