Федун о матче «Спартака» с «Факелом»: «Снова грубейшие ошибки арбитра – у Соболева крадут гол второй матч подряд, был сомнительный пенальти»
Леонид Федун раскритиковал судейство в матче «Спартака» с «Факелом» (3:2).
На 40-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ главный арбитр Владислав Безбородов отменил гол Александра Соболева после штрафного из-за фола Руслана Литвинова. А спустя несколько минут за нарушение Данила Пруцева назначил в ворота команды пенальти, ознакомившись с видеоповтором.
«Ребята молодцы! Матч складывался неудачно. Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Соболева крадут гол. Я не понимаю в чем дело. После 2:0 потеря концентрации.
Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не менее судья с удовольствием назначил пенальти.
Потом была вязкая игра. Тренер молодец, перестроил игру. «Факел» достойно оборонялся, но ребята молодцы, добились победы!» – сказал бывший владелец «Спартака».
Также Федун поздравил Квинси Промеса, который забил 100-й и 101-й голы за красно-белых.
«Поздравляю Квинси Промеса с сотым и сто первым голами за «Спартак». Это круто, молодец! Еще немножко и будет лучшим бомбардиром в истории клуба», – добавил он.
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Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак»
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Нытьё будет всегда и при любой ситуации. Даже если исчезнет Зенит, то виноват будет условный Галицкий, как раньше был виноват Гинер
Тут просто существуют в реальности где Спартак почти не может проиграть без вмешательства со стороны
А 1-5 и 0-7 с зенитом как связаны?
Позор судейству. Всех разогнать.
Сейчас да, бывают абсурдные моменты, но они единичны и это издержки роста, все-таки ВАР стал активно применяться менее 5 лет назад, при этом, на мой взгляд, уже доказал свою полезность.
Зачем вообще Зенит везде приплетать?