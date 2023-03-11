Федун о матче «Спартака» с «Факелом»: «Снова грубейшие ошибки арбитра – у Соболева крадут гол второй матч подряд, был сомнительный пенальти»

раскритиковал судейство в матче «Спартака» с «Факелом» (3:2).

На 40-й минуте матча 19-го тура Мир главный арбитр отменил гол Александра Соболева после штрафного из-за фола Руслана Литвинова. А спустя несколько минут за нарушение Данила Пруцева назначил в ворота команды пенальти, ознакомившись с видеоповтором.

«Ребята молодцы! Матч складывался неудачно. Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Соболева крадут гол. Я не понимаю в чем дело. После 2:0 потеря концентрации.

Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не менее судья с удовольствием назначил пенальти.

Потом была вязкая игра. Тренер молодец, перестроил игру. « » достойно оборонялся, но ребята молодцы, добились победы!» – сказал бывший владелец «Спартака».

Также Федун поздравил Квинси Промеса, который забил 100-й и 101-й голы за красно-белых.

«Поздравляю Квинси Промеса с сотым и сто первым голами за «Спартак». Это круто, молодец! Еще немножко и будет лучшим бомбардиром в истории клуба», – добавил он.

Лапочкин считает, что Безбородов ошибся, отменив гол «Спартака»: «Забит чистый гол»

Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак»

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