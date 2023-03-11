Федун о матче «Спартака» с «Факелом»: «Снова грубейшие ошибки арбитра – у Соболева крадут гол второй матч подряд, был сомнительный пенальти»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Факел Владислав Безбородов Квинси Промес видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун раскритиковал судейство в матче «Спартака» с «Факелом» (3:2).

На 40-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ главный арбитр Владислав Безбородов отменил гол Александра Соболева после штрафного из-за фола Руслана Литвинова. А спустя несколько минут за нарушение Данила Пруцева назначил в ворота команды пенальти, ознакомившись с видеоповтором.

«Ребята молодцы! Матч складывался неудачно. Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Соболева крадут гол. Я не понимаю в чем дело. После 2:0 потеря концентрации.

Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не менее судья с удовольствием назначил пенальти.

Потом была вязкая игра. Тренер молодец, перестроил игру. «Факел» достойно оборонялся, но ребята молодцы, добились победы!» – сказал бывший владелец «Спартака».

Также Федун поздравил Квинси Промеса, который забил 100-й и 101-й голы за красно-белых.

«Поздравляю Квинси Промеса с сотым и сто первым голами за «Спартак». Это круто, молодец! Еще немножко и будет лучшим бомбардиром в истории клуба», – добавил он.

Лапочкин считает, что Безбородов ошибся, отменив гол «Спартака»: «Забит чистый гол»

Промес забил 100-й и 101-й голы за «Спартак»

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89 комментариев

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Алекс Я
Ответ Дмитрий Соболев
главный он
В данном случае нет.если ВАР скажет -оффсайд ,то он не решает
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ers49@yandex.ru
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Поэтому и угарают с вас) два матча Локо топили
Не смеши, мужик. Первый матч вы еле со своей половины выбирались. Разделали под орех за два матча. Рано вам ещё бодаться со Спартаком
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ ers49@yandex.ru
А Спартак тащили? 🤡Выиграл вчистую даже с учётом гола Зобнина
Поэтому и угарают с вас) два матча Локо топили
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brigadir00
Ответ Сергей Гришин
это понятно))) я просто без звука смотрел))) формулировка какая?)
А накто не знает. То ли нарушение, то ли офсайд. Я ж и говорю: "Потому что Спартак"
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Павел Родин
Ответ Злодей Спб
Дык, чего ноете? Снимайтесь :)
Может быть логичнее вас, подстрекателей и провокаторов, отправить на .....
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Mario Lee
Ответ Андрей Катиков
на кубок локомотив так и продолжает играть. и досталась им команда из ФНЛ. ничего не изменилось. а Спартаку два очка никто не вернёт
И? То есть вылет из верхней сетки не считается
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Роман Смирнов
сомнительный пенальти это как чучуть беременная.
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Mario Lee
Ответ Александр Беляков
Писать про судейство при 1:5 и 0:7 это вообще смех и позор) сейчас Спартак неплохо выглядит , но последние годы Зенит и Спартак это совершенно разный уровень, это только больной человек не может признать.
Камон, некоторые кб после 7-1 писали пасты про что все 7 голов нечестные и победа Спартака должна была быть в том матче
Нытьё будет всегда и при любой ситуации. Даже если исчезнет Зенит, то виноват будет условный Галицкий, как раньше был виноват Гинер
Тут просто существуют в реальности где Спартак почти не может проиграть без вмешательства со стороны
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Зубы Дзюбы
Ответ Александр Беляков
Писать про судейство при 1:5 и 0:7 это вообще смех и позор) сейчас Спартак неплохо выглядит , но последние годы Зенит и Спартак это совершенно разный уровень, это только больной человек не может признать.
На Роше не свистнули когда 0-0 сыграли. Ну come on.

А 1-5 и 0-7 с зенитом как связаны?
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Зубы Дзюбы
Ответ Сергей Гришин
я так и не понял , почему гол отменили?
Была борьба в штрафной д
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Ak4705
Ответ Андрей Катиков
на кубок локомотив так и продолжает играть. и досталась им команда из ФНЛ. ничего не изменилось. а Спартаку два очка никто не вернёт
Да какая разница, кто, где и с кем играет, сам факт того, что оба момента одинаковые, и там и там пасивные офсайды,мешающие игрокам чужой команды, вести борьбу.... Но... в первом случае, вы говорите, что всё норм, гол отменён правильно, а в сегодняшнем матче, всё орут, что отняли чистейший мяч.
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Дмитрий Соболев
Ответ Алекс Я
Так не он же отменял.
главный он
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Hipper
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Спартак топят судейством. Это просто беспредел
Беспредел это какие нытики спартачи, это ужас. Все команды вместе взятые столько не ноют
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Жесткий Костас
Сегодня в Лахте кто то окошко разбил изнутри на самом верхнем этаже. Никто не знает, что случилось?
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Алекс Я
Ответ Дмитрий Соболев
он даже не знает почему отменил гол. вроде и вне игры и нарушение правил. глядишь что-то и пройдет
Так не он же отменял.
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Тайосич
Ответ Lol Ko
Ну не знаю... Как-то в матче с Ахматом нападающий сам прыгнул в Ловрена, кажется. Пенальти назначили. Зачем вообще Зенит везде приплетать?
Потому что Зенит вместе с Газпромом - главные враги российского футбола.
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marchellinos
Ответ Сергей Гришин
я так и не понял , почему гол отменили?
Большинство адекватных болельщиков и игроков не понимают.
Позор судейству. Всех разогнать.
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Ник Прост
Гол сперли без зазрения совести, но винить надо не столько судейку, сколько ту безальтернативность, в которой варятся нынешние судьи: сколько не косяч, какие нижайшие оценки не получишь, как бы тебя не клеймили все подряд, и даже "коллега" Лапочкин (тоже, кстати, тот еще "арбитр"), все равно в следующем туре будешь на поле!
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uchiyamada
Ответ Stas Politik
То есть, они могут откатывать игру назад и без ВАР?😑 Судьи не могут пользоваться слотами для сохранения, потому что это реальность, а не игра. Здесь же основной прикол в том, что происходят абсолютно абсурдные ситуации, когда уже после заигранного момента судья возвращается к нему, когда матч продолжился.
да, могли откатывать и без ВАР. Офсайд можно показать после завершения момента, были в свое время допсудьи на лицевых линиях, которые могли сигнализировать главному судье о пропущенном им пенальти. И собственно, зачем откатывать, если главный судья до ВАР обладал на поле абсолютной властью? Всё, за что ему проплатили, он легко мог сделать в режиме реального времени. А потом сказать, ну ошибся, с кем не бывает.

Сейчас да, бывают абсурдные моменты, но они единичны и это издержки роста, все-таки ВАР стал активно применяться менее 5 лет назад, при этом, на мой взгляд, уже доказал свою полезность.
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dimitrii36
Ответ MishaFCZ
Как можно сравнивать эти 2 момента. Абсолютно разные ситуации
кручу - верчу, разные ситуации
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Игорь Макаров
даже Зарема промолчала, а здесь прям стон стоит
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Григорий Гашников
все решения арбитра корректные, СПАМ опять истерит на ровном месте, давайте играйте лучше
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Lol Ko
Ответ Тайосич
По пенальти скажем так: в ворота Зенита такие никогда бы не поставили. Им даже не ставили пенальти за откровенный удар рукой в лицо Соболеву. Потом ещё Кашшай их отмазывал, мол, нет крови, значит, не пенальти.
Ну не знаю... Как-то в матче с Ахматом нападающий сам прыгнул в Ловрена, кажется. Пенальти назначили.
Зачем вообще Зенит везде приплетать?
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Ильдар Фарукшин
Ответ Сергей Гришин
я так и не понял , почему гол отменили?
Они объяснили работу мешка, кто то понял. Сейчас тоже так объяснят😊
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ers49@yandex.ru
Ответ King_X
Федун, когда тащили Спартак в матче с Локо: "нормальное судейство"
А Спартак тащили? 🤡Выиграл вчистую даже с учётом гола Зобнина
+4
-2
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