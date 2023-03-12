Татьяна Тарасова: «В российский футбол вбуханы огромные деньги. Нет системы, нормальной подготовки детей. Результаты должны быть лучше»

считает, что результаты российского футбола несоразмерны тратам на него.

«В российский футбол вбуханы огромные деньги. Это элитный вид спорта. Какие только стадионы стоят! Не у всех ведущих футбольных стран есть такая инфраструктура.

Но на наши успехи это никак не влияет, потому что нет системы в футболе и нормальной подготовки детей. Результаты должны быть лучше», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас