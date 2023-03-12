Татьяна Тарасова: «В российский футбол вбуханы огромные деньги. Нет системы, нормальной подготовки детей. Результаты должны быть лучше»
Татьяна Тарасова считает, что результаты российского футбола несоразмерны тратам на него.
«В российский футбол вбуханы огромные деньги. Это элитный вид спорта. Какие только стадионы стоят! Не у всех ведущих футбольных стран есть такая инфраструктура.
Но на наши успехи это никак не влияет, потому что нет системы в футболе и нормальной подготовки детей. Результаты должны быть лучше», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Только ни один футболист не говорит про нахрен ненужную фигурку, зато тарасовы стонут каждую вторую речь, что футбол им что-то должен ))
Для меня бронза евро2008 дороже, чем все медали фигуристов вместе взятых за 100 лет.
В лыжах, биатлоне, фигурке хотя бы вместе взятых столько профессионалов наберется?)
себе могут позволить заниматься фигуркой, даже в зимних странах то?) Эти завистливые совковые ханжи достали уже...
с каких щей..