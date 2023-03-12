Татьяна Тарасова: «В российский футбол вбуханы огромные деньги. Нет системы, нормальной подготовки детей. Результаты должны быть лучше»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова детский футбол деньги Футбол

Татьяна Тарасова считает, что результаты российского футбола несоразмерны тратам на него.

«В российский футбол вбуханы огромные деньги. Это элитный вид спорта. Какие только стадионы стоят! Не у всех ведущих футбольных стран есть такая инфраструктура.

Но на наши успехи это никак не влияет, потому что нет системы в футболе и нормальной подготовки детей. Результаты должны быть лучше», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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51 комментарий

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Анна Беляева
Ответ sanek_rabona
Про бюджетные средства, выделяемые навке в не ограниченных количествах не хочет ничего рассказать?
Навку можно обсудить в разделе "культура", при чем тут спортивные вложения? У нее театральные подмостки. Так вот, все театры живут на государственные дотации, самоокупаемых единицы.
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Ярик01
Тарасова: "фигурное катание популярнее футбола".
Только ни один футболист не говорит про нахрен ненужную фигурку, зато тарасовы стонут каждую вторую речь, что футбол им что-то должен ))
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Анна Беляева
Ответ napoli_14
В России больше 2 миллионов профессиональных футболистов. В лыжах, биатлоне, фигурке хотя бы вместе взятых столько профессионалов наберется?)
Так в том и вопрос, что на 2 миллиона профессиональных футболистов не могут собрать одну достаточно профессиональную и конкурентноспособную сборную неколченогих, которая бы могла конкурировать с мировыми лидерами. В биатлоне и фк не такого количества "профессионалов", однако ж, есть результат.
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Анна Беляева
Ответ tlg
А каких результатах речь вообще, если нигде не выступаете?
А когда наши футболисты где-то выступали,у них были какие-то сногсшибательные результаты
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Юрий Елькин
Ответ Самый адовый Крикун
Сборная уже 16 месяцев подряд никому не проигрывает. В еврокубках ни одного поражения за год с лишним. Какие ещё результаты нужны?
У нас все знают как надо играть в футбол и тратить государственные деньги, Тарасова не исключение. Хорошо хоть ничего не сказала про традиции и былые победы. А то ведь любят времена СССР вспоминать, как-будто в то время наши раз за разом что-то выигрывали.
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Ротор-Волгоград
Ответ napoli_14
В России больше 2 миллионов профессиональных футболистов. В лыжах, биатлоне, фигурке хотя бы вместе взятых столько профессионалов наберется?)
И результаты в лыжах, фигурке и биатлоне лучше. Вывод, к х....м ваш футбол, лучше другие виды спорта развивать. А мячик во дворе попинаешь
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s_h_a_m_a_n
Ответ Allbee
Чемпионы миры, Европы и олимпийские вы хотели сказать? А , кстати, чемпионы чего у нас футболисты?
Каждому свое.
Для меня бронза евро2008 дороже, чем все медали фигуристов вместе взятых за 100 лет.
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Николай Васильков
Спросите у этих фигуристов с биатлонистами что такое оффсайд. Экспертов сразу поубавится)
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VasyaFilkin
Ответ tolstiy
почему она про фигурное катание молчит? туда тоже вбухано куча бабла, всячески пытаются раскрутить показывая шоу по первому каналу, только результат даёт накачивание стиройдами маленьких девочек....
Что за фигню ты только что написал? Какие "стиройды". ты бы хоть в теме был чуток. Кто такую чушь плюсует! Очевидно же, что в ФК у нас есть результаты, что как бы намекает. А раз так, что вливания оправданы. тем более что они на порядок меньше, чем в ногомяч
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napoli_14
В России больше 2 миллионов профессиональных футболистов.
В лыжах, биатлоне, фигурке хотя бы вместе взятых столько профессионалов наберется?)
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tlg
А каких результатах речь вообще, если нигде не выступаете?
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Самый адовый Крикун
Сборная уже 16 месяцев подряд никому не проигрывает. В еврокубках ни одного поражения за год с лишним. Какие ещё результаты нужны?
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sanek_rabona
Про бюджетные средства, выделяемые навке в не ограниченных количествах не хочет ничего рассказать?
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Мистер Блин
только в российский футбол что ли? у нас вбуханы деньги в каждый карман чиновника, в этом проблема настоящая. одни управляемые бюджетники в стране. зависимые. от этого все беды.
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Александр Кудрявцев
Ответ kossen
Какие результаты, тётя Таня, пока в еврокубки не вернёмся, на результаты можно забить.
Ну вернёмся и толку. Всё равно играть то не умеем
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Александр Кудрявцев
Ну в принципе то и права малость
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Gemma157
и вообще, если бы в футболе было как в фигурке(то есть чемпионат мира каждый год и в конкурентах 1-2 сборные других стран) то и у наших футболистов результаты были бы лучше. уж точно за что-то да урвали
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Александр Кудрявцев
Ответ Ебздрогыч
Она-то откуда знает что происходит в футболе?
Ой вы типа эксперт
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Gemma157
не многовато ли тарасовой в последнее время?
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Allbee
Ответ Сергей Бобрик
Смотрю фигуристы, биатлонисты - все сплошь эксперты футбольные)
Чемпионы миры, Европы и олимпийские вы хотели сказать? А , кстати, чемпионы чего у нас футболисты?
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Джавез Тилл
Все деньги из всех отраслей куда-то вбуханы...
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Владислав Романов
что она несёт, у нас всё супер, вон, на Зенит "безопасно" 20тыс бюджетнипов ходит😁 Скоро и в команду по промокодам брать будут.
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Александр Губарьков
Как же все любят считать чужие деньги...
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Jhon Jhon
Это футбол элитный вид спорта то?) В футбол играют миллиарды по всей планете, а сколько
себе могут позволить заниматься фигуркой, даже в зимних странах то?) Эти завистливые совковые ханжи достали уже...
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Девушка Безимени
нормальной подготовки нет, а результаты должны быть лучше...
с каких щей..
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