Татьяна Тарасова: «По поводу YouTube‑шоу пока еще думаем, нет каких‑то продвижений»

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о создании шоу на YouTube.

«По поводу YouTube‑шоу пока еще думаем, нет каких‑то продвижений.

А вы что, хотите, чтобы я уже выступала на сцене?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

О желании организовать шоу на видеоплощадке Тарасова сообщала на этой неделе.

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