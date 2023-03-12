Татьяна Тарасова: «По поводу YouTube‑шоу пока еще думаем, нет каких‑то продвижений»
Татьяна Тарасова ответила на вопрос о создании шоу на YouTube.
«По поводу YouTube‑шоу пока еще думаем, нет каких‑то продвижений.
А вы что, хотите, чтобы я уже выступала на сцене?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
О желании организовать шоу на видеоплощадке Тарасова сообщала на этой неделе.
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Сиди дома, отдыхай, лечись и радуйся, что иногда можно выехать посмотреть на шоу на льду.