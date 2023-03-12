Татьяна Тарасова: «По поводу YouTube‑шоу пока еще думаем, нет каких‑то продвижений»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о создании шоу на YouTube.

«По поводу YouTube‑шоу пока еще думаем, нет каких‑то продвижений.

А вы что, хотите, чтобы я уже выступала на сцене?» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

О желании организовать шоу на видеоплощадке Тарасова сообщала на этой неделе.

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7 комментариев

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maripous
Господи, какие ей шоу еще организовывать? Больная женщина после инсульта, по несколько раз в год в больницу попадает. Еле говорит и передвигается на коляске.
Сиди дома, отдыхай, лечись и радуйся, что иногда можно выехать посмотреть на шоу на льду.
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Toba Door
Я где ягудин, домик во Франции забрали
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Katerina Sunny
Защитники Тарасовой истерили, чтобы отстали от неё. Но для Тарасовой всё что угодно лучше забвения.
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Oleandra
ТАТ хочет, чтобы ей всё приготовили, привели её в студию и в кресло посадили.. самой слишком много сил придётся тратить.. да ещё чтобы ей в рот заглядывали и во всём с её мнением соглашались..
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N-fox
Если не сама Татьяна Анатольевна, то журналисты, так перевозбудившиеся от этой идеи, продавят для нее это шоу.
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Vasily Ivanov
А что про RuTube не думает ? Наш, патриотичный ....
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-2
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margosha58
При чем здесь сцена-то? ТАТ вообще понимает, что такое "шоу на YouTube"? Не похоже.
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