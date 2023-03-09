Татьяна Тарасова: «Хорошо, что «Газпром» спонсирует «Зенит». Спасибо, что вообще что-то спонсирует»

Теги Зенит премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Газпром деньги Футбол

Татьяна Тарасова считает, что «Газпром» нужно благодарить за спонсирование «Зенита».

Ранее бывший игрок «Амкара» Мартин Якубко высказался о несправедливости такого спонсирования. По словам Якубко, это увеличивает разрыв между командами Мир РПЛ.

«Я на этот счет ничего не думаю, но хорошо, что «Газпром» спонсирует «Зенит». Спасибо за то, что он вообще что-то спонсирует», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.

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28 комментариев

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gustavo1097
Ответ Денис Мартин
Российский гражданин спонсирует Зенит. Не надо вешать лапшу на уши.
Московские бабушки спонсируют Зенит. Не надо вешать лапшу на уши.
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Vasily Ivanov
Ответ Olga.t
Тарасову от ФК отстранили, теперь будет экспертом по футболу)) Вряд ли ей там будут рады.
Ее не от ФК отстраняют , а от самой жизни ....
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Vasily Ivanov
Ответ Vano from Tbilisi
Комментарий удален модератором
Зенит изначально -это спортивное общество ,объединяющее работников авиастроения. Так что все Зениты ,так или иначе " представляют " авиазаводы и другие серьезные предприятия....
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Vasily Ivanov
Ответ Кеша
Остаётся только порадоваться за ленинградцев . Подняли спорт в городе за последние 20 лет. Волейбольная команда появилась . Это ничего , что уже была команда Зенит в Казани . Один выдающийся тренер не устает благодарить Газпром . А то до этого 1 чемпионство в футболе в 84 году и две бронзовые медали в хоккее в 73 году .
Особенно с учетом того .что газ этот коренные ленинградцы добывают прямо на Дворцовой площади . И вылавливают президентов клубов . чтобы насильно вручить им миллионы ,оторванные от своих личных зарплат....
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sava k
Ответ CoMoBo3
Однажды Ленин брился у шалаша в Разливе, а мимо шел маленький мальчик. Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин побрился, кисточку вымыл, опять бритвочку точит, на мальчика поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А ведь мог бы и полоснуть! 😎
Может и полоснул, да следы хорошо замел.
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Жесткий Костас
Кого только Газпром не спонсирует, кроме наших бедных стариков. К Тарасовой это отношения не имеет.
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Realist2022
Ответ La Crosse Bobcats
я не пойму что в голове у болельщиков московских клубов, которые регулярно пишут такое? ))) тут же дело не только в том, что тут можно название любого мск клуба поставить. а ведь еще можно спросить, какого хрена все доходы в принципе в мск стекаются, хотя ни нефти, ни газа, ни никеля там нету. я еще понимаю если бы болельщики из Самары или Иркутстка возмущались - это было бы справедливо. но эти?))
Все доходы с нефти, газа и т.д. стекаются ограниченной группе людей. Рядовые москвичи и петербуржцы шиш имеют, а не деньги с нефти и газа
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Любовь Мелехова
Ответ СИ
Должен быть общий футбольный котёл от всех спонсоров ( но не от государства). А далее честная комиссия, но только без рфс и РПЛ, далее в равных долях распределяет по клубам эти деньги.
Наверно, хотите эту ’честную’ комиссию возглавить, чтобы деньги распределять.
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An Kr
Ответ Максим Медов
Газ не газпрома, а народа. Зачем вообще газ и нефть в руках частника?!
С чего ты взял, что газ народа? Ты его добудь, тогда он будет твой. Ещё кучу налогов заплати. Или языком только чесать можешь?
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Realist2022
Ответ СИ
Должен быть общий футбольный котёл от всех спонсоров ( но не от государства). А далее честная комиссия, но только без рфс и РПЛ, далее в равных долях распределяет по клубам эти деньги.
Футбольные клубы сами должны зарабатывать, а основной заработок - реализация билетов + атрибутика + трансляции разные.
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An Kr
Вообще-то Газпром кучу катков построил. Так Тарасовой на заметку. Ещё баскетбол, хоккей, волейбол спонсирует. Эти фигуристочки совсем отмороженные.
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Realist2022
Ответ Маргарита Михайловна
Газпром ещё спонсирует Европу и Украину так-то.
Уже нет. Не верьте нашим гос. СМИ
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La Crosse Bobcats
Ответ ретроградный меркурий
Зенит спонсирует народ страны, а не Газпром. Газ, который они качают, принадлежит всему населению, а не одной компании и не кучке олигархов. На деньги, которые сжирает ежегодно Зенит, можно финансировать несколько десятков детских школ в России, построить спортивные манежи, поля с подогревом. В крохотной Исландии больше профессиональных детских тренеров, чем в России.
я не пойму что в голове у болельщиков московских клубов, которые регулярно пишут такое? )))
тут же дело не только в том, что тут можно название любого мск клуба поставить.
а ведь еще можно спросить, какого хрена все доходы в принципе в мск стекаются, хотя ни нефти, ни газа, ни никеля там нету.
я еще понимаю если бы болельщики из Самары или Иркутстка возмущались - это было бы справедливо. но эти?))
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Маргарита Михайловна
Газпром ещё спонсирует Европу и Украину так-то.
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СИ
Должен быть общий футбольный котёл от всех спонсоров ( но не от государства).
А далее честная комиссия, но только без рфс и РПЛ, далее в равных долях распределяет по клубам эти деньги.
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CoMoBo3
Однажды Ленин брился у шалаша в Разливе, а мимо шел маленький мальчик. Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин побрился, кисточку вымыл, опять бритвочку точит, на мальчика поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А ведь мог бы и полоснуть! 😎
+3
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nobrainnopain
🍿😏
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Виталик Украинский
Ответ ретроградный меркурий
Зенит спонсирует народ страны, а не Газпром. Газ, который они качают, принадлежит всему населению, а не одной компании и не кучке олигархов. На деньги, которые сжирает ежегодно Зенит, можно финансировать несколько десятков детских школ в России, построить спортивные манежи, поля с подогревом. В крохотной Исландии больше профессиональных детских тренеров, чем в России.
Локо спонсирует народ страны, а не РЖД....(далее по тексту)
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ZarvuR2020
Ответ ретроградный меркурий
Зенит спонсирует народ страны, а не Газпром. Газ, который они качают, принадлежит всему населению, а не одной компании и не кучке олигархов. На деньги, которые сжирает ежегодно Зенит, можно финансировать несколько десятков детских школ в России, построить спортивные манежи, поля с подогревом. В крохотной Исландии больше профессиональных детских тренеров, чем в России.
>любит Локомотив
)))
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Максим Медов
Газ не газпрома, а народа. Зачем вообще газ и нефть в руках частника?!
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Злодей Спб
Согласно отчетности Газпрома, за последние 10 лет компания проспонсировала строительство более 1500 спортивных объектов. И это помимо спонсорских контрактов с футбольными, баскетбольными клубами.

С таким же успехом Газпром мог тратить эти средства внутри компании до налогообложения - на премии топам, ремонт офисов, обновление мебели или it-инфраструктуры. И эти деньги никак бы не попали в бюджет РФ . А если бы и попали, почему обязательно на социальные статьи? Может быть их закопали в строительство инфраструктуры Москвы, создали на них какой-нибудь "летающий ядерный бабах" или просто разворовали.

Спасибо, что хоть что то падает с барского стола моему любимому клубу.

Тут, как я понимаю, главные претензии у отдельных спикеров в комментариях исключительно по причине того, что Зенит спонсируемый Газпромом их клубы дерёт. А тратились бы спонсорские деньги бездумно и бесполезно как в Локо - тогда бы претензий не было.
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Александр Рагулин
Как это типично для бенефициаров этой власти, получать все сливки, а простому народу за чей счёт банкет, кинуть кость со словами "скажите спасибо, что хоть что-то есть"
+9
-6
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ретроградный меркурий
Зенит спонсирует народ страны, а не Газпром. Газ, который они качают, принадлежит всему населению, а не одной компании и не кучке олигархов. На деньги, которые сжирает ежегодно Зенит, можно финансировать несколько десятков детских школ в России, построить спортивные манежи, поля с подогревом. В крохотной Исландии больше профессиональных детских тренеров, чем в России.
+23
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ZarvuR2020
Ответ Vano from Tbilisi
Комментарий удален модератором
Я за то, чтобы и в других городах плодились.
+4
-5
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Кеша
Остаётся только порадоваться за ленинградцев . Подняли спорт в городе за последние 20 лет. Волейбольная команда появилась . Это ничего , что уже была команда Зенит в Казани . Один выдающийся тренер не устает благодарить Газпром . А то до этого 1 чемпионство в футболе в 84 году и две бронзовые медали в хоккее в 73 году .
+7
-5
+2
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