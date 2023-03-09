Татьяна Тарасова: «Хорошо, что «Газпром» спонсирует «Зенит». Спасибо, что вообще что-то спонсирует»
Татьяна Тарасова считает, что «Газпром» нужно благодарить за спонсирование «Зенита».
Ранее бывший игрок «Амкара» Мартин Якубко высказался о несправедливости такого спонсирования. По словам Якубко, это увеличивает разрыв между командами Мир РПЛ.
«Я на этот счет ничего не думаю, но хорошо, что «Газпром» спонсирует «Зенит». Спасибо за то, что он вообще что-то спонсирует», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.
тут же дело не только в том, что тут можно название любого мск клуба поставить.
а ведь еще можно спросить, какого хрена все доходы в принципе в мск стекаются, хотя ни нефти, ни газа, ни никеля там нету.
я еще понимаю если бы болельщики из Самары или Иркутстка возмущались - это было бы справедливо. но эти?))
А далее честная комиссия, но только без рфс и РПЛ, далее в равных долях распределяет по клубам эти деньги.
)))
С таким же успехом Газпром мог тратить эти средства внутри компании до налогообложения - на премии топам, ремонт офисов, обновление мебели или it-инфраструктуры. И эти деньги никак бы не попали в бюджет РФ . А если бы и попали, почему обязательно на социальные статьи? Может быть их закопали в строительство инфраструктуры Москвы, создали на них какой-нибудь "летающий ядерный бабах" или просто разворовали.
Спасибо, что хоть что то падает с барского стола моему любимому клубу.
Тут, как я понимаю, главные претензии у отдельных спикеров в комментариях исключительно по причине того, что Зенит спонсируемый Газпромом их клубы дерёт. А тратились бы спонсорские деньги бездумно и бесполезно как в Локо - тогда бы претензий не было.