Татьяна Тарасова: «Хорошо, что «Газпром» спонсирует «Зенит». Спасибо, что вообще что-то спонсирует»

Татьяна Тарасова считает, что «Газпром» нужно благодарить за спонсирование «Зенита».

Ранее бывший игрок «Амкара» Мартин Якубко высказался о несправедливости такого спонсирования. По словам Якубко, это увеличивает разрыв между командами Мир РПЛ.

«Я на этот счет ничего не думаю, но хорошо, что «Газпром» спонсирует «Зенит». Спасибо за то, что он вообще что-то спонсирует», – сказала заслуженный тренер России по фигурному катанию.