Тарасова о допуске фехтовальщиков: «Слава богу! Спортсмены совершенно ни при чем! Если у нас тоже что‑то начнется, будем рады»

Теги Татьяна Тарасова сборная России сборная России жен FIE Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о допуске российских фехтовальщиков к турнирам. 

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Это решение было принято на внеочередном конгрессе организации.

«Слава богу! Спортсмены совершенно ни при чем! Если у нас тоже что‑то начнется, мы рады будем этому», – сказала Тарасова.

⚡️Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Глава ФФР о допуске россиян: «Есть некая эйфория, что нас допустили. Но будет огромное количество сложностей, чтобы добраться до соревнований»

14 комментариев

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Катэ))
Ответ Галина Александрова
Федерацию фехтования нашей страны кто возглавляет? А чья дочь занимается этим видом спорта? Вот вам и быстродопуск к международным турнирам.
Чья
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Anna Morgan
Ответ ЮИ
Вполне себе лидеры. Фехтование очень интересно ещё тем, что там нет однозначных фаворитов. Есть лидеры, но на разных соревнованиях могут быть непредсказуемые спортсмены в 8-ке.
насколько я помню, российское и мировое фехтование последнее десятилетие плотно спонсировал один из рос олигархов, кто именно - не помню. Помню только как ему фехтовальщики в благодарностях рассыпались. Во-вторых, что будет делать федерация, если другие спортсмены откажутся выступать в россиянами и белорусами?
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Галина Александрова
Ответ Акселек давай
В фехтовании наши, видимо, не лидеры, можно и допустить.
Олимпийские чемпионки последних двух ОИ с вами не согласны.
Софья Великая
Ольга Никитина
София Позднякова Юлия Гаврилова
Екатерина Дьяченко
Яна Егорян
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Акселек давай
Ответ Онопко2
Наши в фехтовании самые что ни на есть фавориты. Удивляет другое, что заставляет Вас, будучи полным профаном в этом виде спорта, оставлять комментарии?
Я со стороны невесты (Тарасовой), в фехтовании не разбираюсь, просто предположила. Но мне довольно вежливо выше рассказали что и как, комментировать не запрещали, к совести не взывали.
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Акселек давай
Ответ ЮИ
Вполне себе лидеры. Фехтование очень интересно ещё тем, что там нет однозначных фаворитов. Есть лидеры, но на разных соревнованиях могут быть непредсказуемые спортсмены в 8-ке.
Не знала, спасибо большое, что рассказали)
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-1
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Онопко2
Ответ Акселек давай
В фехтовании наши, видимо, не лидеры, можно и допустить.
Наши в фехтовании самые что ни на есть фавориты. Удивляет другое, что заставляет Вас, будучи полным профаном в этом виде спорта, оставлять комментарии?
+2
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Маргарита Михайловна
В фигурном катании что-то начнётся только когда Валиеву дисквалифицируют. Ну то есть тоже не раньше апреля.
0
-2
-2
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Галина Александрова
Федерацию фехтования нашей страны кто возглавляет? А чья дочь занимается этим видом спорта? Вот вам и быстродопуск к международным турнирам.
+1
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ЮИ
Ответ Акселек давай
В фехтовании наши, видимо, не лидеры, можно и допустить.
Вполне себе лидеры. Фехтование очень интересно ещё тем, что там нет однозначных фаворитов. Есть лидеры, но на разных соревнованиях могут быть непредсказуемые спортсмены в 8-ке.
+2
0
+2
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Акселек давай
В фехтовании наши, видимо, не лидеры, можно и допустить.
0
-1
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Маргарита В Сафронова
У кого-то ещӗ мозг сохранился.
0
-2
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s_h_a_m_a_n
Прибалтика негодуэ!!!
+1
-3
-2
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fewral
Поползновения на коленях объявляются открытыми.)
+1
-7
-6
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Леличек
Хорошо! Может быть это первая ласточка!
+11
0
+11
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