Тарасова о допуске фехтовальщиков: «Слава богу! Спортсмены совершенно ни при чем! Если у нас тоже что‑то начнется, будем рады»

Татьяна Тарасова высказалась о допуске российских фехтовальщиков к турнирам.

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Это решение было принято на внеочередном конгрессе организации.

«Слава богу! Спортсмены совершенно ни при чем! Если у нас тоже что‑то начнется, мы рады будем этому», – сказала Тарасова.

⚡️Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Глава ФФР о допуске россиян: «Есть некая эйфория, что нас допустили. Но будет огромное количество сложностей, чтобы добраться до соревнований»