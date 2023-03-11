Тарасова об обращении Великобритании к спонсорам Олимпиады: «Англичане же не решают, кого допускать, а кого – нет»
Татьяна Тарасова считает, что Великобритания не повлияет на допуск россиян к Олимпиаде.
Ранее появилось информация о том, что власти Великобритании пытаются оказать давление на спонсоров Олимпийских игр с целью недопуска россиян к соревнованиям.
«Ну, англичане же не решают, кого допускать, а кого – нет. Мы же не можем запретить им направлять письма, пусть пишут», – сказала Тарасова.
Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры
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