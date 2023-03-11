Тарасова об обращении Великобритании к спонсорам Олимпиады: «Англичане же не решают, кого допускать, а кого – нет»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Великобритания не повлияет на допуск россиян к Олимпиаде.

Ранее появилось информация о том, что власти Великобритании пытаются оказать давление на спонсоров Олимпийских игр с целью недопуска россиян к соревнованиям.

«Ну, англичане же не решают, кого допускать, а кого – нет. Мы же не можем запретить им направлять письма, пусть пишут», – сказала Тарасова. 

Власти Великобритании попросили спонсоров Олимпиад оказать давление на МОК с целью недопуска России на Игры

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3 комментария

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Viks
Да-да, мы уже слышали от хорохорившегося Баха: Не правительствам решать... Но будем смотреть по факту, чуть позже.
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Геннадий Тимченко
согласен, надо договариваться со страной, принимающей Олимпиаду... ведь просто могут не дать виз, ведь дистанционное выступление пока на Олимпиадах не практикуется🤷
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Маргарита Михайловна
Притворяется что она не знает кто решает.
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