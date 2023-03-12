Виктор Гончаренко: «Нет людей на стадионах, пусто. Так не может продолжаться. Правительство и РФС должны сделать какие-то шаги»

Теги РФС болельщики Урал Виктор Гончаренко Fan ID Футбол

Виктор Гончаренко считает, что ситуацию с низкой посещаемостью в Мир РПЛ надо исправлять.

На игру «Торпедо» – «Урал» на «Арене Химки» в Подмосковье ранее пришли 207 человек. 

«Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться. Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи.

Думаю, правительство и РФС должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Неправильно, когда мы играем, и 200 человек на трибунах находится. Тут надо понять, что еще и достаточно холодно, поэтому давайте все-таки дождемся апреля.

На примере той же Италии: сначала Fan ID ввели, потом начали упрощать, чтобы болельщики начали ходить. Нам тоже надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион», – сказал тренер «Урала».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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8 комментариев

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Новый тренер ФК Спартак
Следующий шаг убрать бешенные бабки из никому не нужного футбола. Сейчас людям не до футбола , да его и нет, только присосавшиеся к кормушки . Клубы пускай начинают сами зарабатывать или до свидание. А чтобы не стать банкротами надо начать жить по средствам, низкие(адекватные зп ), а те кто будет не согласен, пускай едут за бугор показывать свой уровень на запрашиваемую зп. А уровня то и нет) Агентов и посредников лесов и тд. А пока будут гос бабки в больших объемах так и будут высасывать. И будет получаться люди не ходят а эти бегаю хз для кого за офигеть какие деньги и + нет еврокубков)) просто сюр какойто
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Сayman
А как же импортозамещение? Надо гордо пригласить китайцев, ну не любят они футбол... так отдать им Сибирь - думаю тогда они рофутбол всё-таки будут смотреть...
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инок
Согласен с Гончаренко. Введение Fan ID это не ошибка, это
преступление перед своим народом и наглый распил бюджета и кто-то должен понести ответственность за проталкивание этих идей ...
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NIK7478
Причем тут правительство?! Ходить или нет - дело добровольное.Хочешь быть на стадионе - нет проблем.
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dmitry.tchidakin
Гончаренко тупит. Людей нет, потому что всех сожрал ковид. А остатки людей, кого ковид покорить не смог, они боятся ковида, поэтому и не ходят на футбол, потому что сидят дома в масках.
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alexsem69
Отмените ФанАйди!
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ТрактоПоктер
Причем эти шаги очевидны !
Полная отмена ковидных ограничений, тотальное улучшение погодных условий и безоговорочная отмена дачного сезона !
+6
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Ларион Артемов
Всё правильно, пора награждать тех кто внедрял фан уйди, результат достигнут.
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