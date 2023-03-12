Виктор Гончаренко: «Нет людей на стадионах, пусто. Так не может продолжаться. Правительство и РФС должны сделать какие-то шаги»

считает, что ситуацию с низкой посещаемостью в Мир РПЛ надо исправлять.

На игру «Торпедо» – «Урал» на «Арене Химки» в Подмосковье ранее пришли 207 человек.

«Мы все понимаем, что какие-то шаги должны быть сделаны, потому что не может так дальше продолжаться. Нет людей на стадионах, пусто. Почему-то футбольные болельщики оказались в ситуации, когда не могут посещать матчи.

Думаю, правительство и должны сделать какие-то шаги, чтобы эту ситуацию изменить. Неправильно, когда мы играем, и 200 человек на трибунах находится. Тут надо понять, что еще и достаточно холодно, поэтому давайте все-таки дождемся апреля.

На примере той же Италии: сначала Fan ID ввели, потом начали упрощать, чтобы болельщики начали ходить. Нам тоже надо упрощать эту ситуацию, чтобы люди попадали на стадион», – сказал тренер « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас