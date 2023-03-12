Геннадий Орлов: «Закон о Fan ID – ошибочный. Кроме ссоры между болельщиками и властью он ничего не дал. Кто от этого выигрывает?»

Комментатор Геннадий Орлов считает введение Fan ID ошибкой.

«Закон о Fan ID – ошибочный. Кроме ссоры между болельщиками и властью он ничего не дал. Кто от этого выигрывает? Пропадает атмосфера на стадионах. Все сектора стадионов находятся под контролем видеокамер. Ну так этого достаточно!

Я оформил Fan ID, но для меня поход на стадион – сбор информации. Какой я журналист без информации? Это моя работа.

Могут ли этот закон отменить? Я сейчас вижу, что депутаты начали задумываться: видимо, что-то не так в этом законе. А как могло быть так? Было бы хорошо, если бы депутаты сами бы отменили свое решение. Буду рад, если это случится», – сказал Орлов.

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