Геннадий Орлов: «Закон о Fan ID – ошибочный. Кроме ссоры между болельщиками и властью он ничего не дал. Кто от этого выигрывает?»
Комментатор Геннадий Орлов считает введение Fan ID ошибкой.
«Закон о Fan ID – ошибочный. Кроме ссоры между болельщиками и властью он ничего не дал. Кто от этого выигрывает? Пропадает атмосфера на стадионах. Все сектора стадионов находятся под контролем видеокамер. Ну так этого достаточно!
Я оформил Fan ID, но для меня поход на стадион – сбор информации. Какой я журналист без информации? Это моя работа.
Могут ли этот закон отменить? Я сейчас вижу, что депутаты начали задумываться: видимо, что-то не так в этом законе. А как могло быть так? Было бы хорошо, если бы депутаты сами бы отменили свое решение. Буду рад, если это случится», – сказал Орлов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Фан айди закрывает эту лазейку.
а потом заработает, когда эту систему отменять придется
так и живем :)
Согласен.
Fan id коснулась только футбола. В остальных федерациях и заведениях массового посещения этого новшества нет, видимо , там все в порядке с работой с болельщиками спорта и внедрение Fan id там не требуется.
Руководители рфс и РПЛ Митрофанов и Алаев вместо того чтобы продуктивно проводить работу с болельщиками и как подмена этому , уцепились за Fan id , а упущение в работе с болельщиками это серьезное упущение в работе этих руководителей футбола , поэтому ,я считаю , они должны быть уволены и произведено расследование компетентных органов и Минюста по недомыслию или преследовалась какая то иная цель, но то что это не способствует монолитности нашего общества в период СВО и Западных санкций и вероятно всего способствует расколу общества ,как видно из комментариев на спорт ру. в большинстве которых осуждается внедрение этой чудо техники.
Если бы продажа билетов была по паспортам и свидетельствам о рождении, то чем это отличается от наличия Fan ID?
Зачем он вообще нужен? Хоть бы кто из депутатов на эту тему слово сказал. С них бы спросить вообще за это дело - бюджетные деньги потратили в пустоту.
Хотя скажут, что фотошоп и тд))))
преступление перед своим народом и наглый распил бюджета...