Геннадий Орлов: «Закон о Fan ID – ошибочный. Кроме ссоры между болельщиками и властью он ничего не дал. Кто от этого выигрывает?»

Теги премьер-лига Россия болельщики Геннадий Орлов Fan ID Футбол

Комментатор Геннадий Орлов считает введение Fan ID ошибкой.

«Закон о Fan ID – ошибочный. Кроме ссоры между болельщиками и властью он ничего не дал. Кто от этого выигрывает? Пропадает атмосфера на стадионах. Все сектора стадионов находятся под контролем видеокамер. Ну так этого достаточно!

Я оформил Fan ID, но для меня поход на стадион – сбор информации. Какой я журналист без информации? Это моя работа.

Могут ли этот закон отменить? Я сейчас вижу, что депутаты начали задумываться: видимо, что-то не так в этом законе. А как могло быть так? Было бы хорошо, если бы депутаты сами бы отменили свое решение. Буду рад, если это случится», – сказал Орлов.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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33 комментария

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Доктор Броманталь
Ответ d.xoxlov
Этот чёртов id вводили на ЧМ и КК, когда билеты для аборигенов и иностранцев стоили существенно различных денег. В том числе с целью избежать спекуляции. Сейчас какую функцию он будет исполнять? Кроме того, чтобы просто мешать.
Функцию запрета посещения стадионом тем кому это делать запрещено.
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Жесткий Костас
Этим фанИди последний футбол у нас угробили. Показали своё отношение к людям, фанатам. Им глубоко поуху на всех.
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Доктор Броманталь
Ответ инок
Согласен с Орловым. Введение Fan ID это не ошибка, это преступление перед своим народом и наглый распил бюджета...
Если бы на футболе не было драк файероа и выбеганий на поле то никакого фан айди бы не было.
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Доктор Броманталь
Ответ korablev
Сколько времени идет треп о Fan ID, не могу понять одну штуку - чем он лучше паспорта? Обыкновенного российского? Если бы продажа билетов была по паспортам и свидетельствам о рождении, то чем это отличается от наличия Fan ID? Зачем он вообще нужен? Хоть бы кто из депутатов на эту тему слово сказал. С них бы спросить вообще за это дело - бюджетные деньги потратили в пустоту.
При продаже по паспорту билеты может купить один человек а потом передать их другому. И на матч пойдет тот кому по паспорту их бы не продали.

Фан айди закрывает эту лазейку.
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d.xoxlov
Ответ Артем Артемов
Администрация Спб начала бесплатно распространять билеты через чиновников и их знакомых на матчи Зенита и всех гонят в мфц. Так что скоро посещаемость матчей Зенита вырастет.
Пруф?
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d.xoxlov
Этот чёртов id вводили на ЧМ и КК, когда билеты для аборигенов и иностранцев стоили существенно различных денег. В том числе с целью избежать спекуляции. Сейчас какую функцию он будет исполнять? Кроме того, чтобы просто мешать.
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Доктор Броманталь
Ответ Александр Жердин
Вместо того, чтобы вводить фан-уйди, который никому не нужен, кроме распиливающих на его введении 700 лямов, могли внедрить автоматическое определение офсайда и взятия ворот. Но на это денег нет!
Без фан айди беспредел на стадионах так и продолжался бы. Сейчас ни файеров ни драк ни выбеганий на поле нет.
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Доктор Броманталь
Дядя Гена забыл что камеры на стадионе можно выключить как это было на матче Зенита и ЦСКА.
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Доктор Броманталь
Ответ korablev
Сколько времени идет треп о Fan ID, не могу понять одну штуку - чем он лучше паспорта? Обыкновенного российского? Если бы продажа билетов была по паспортам и свидетельствам о рождении, то чем это отличается от наличия Fan ID? Зачем он вообще нужен? Хоть бы кто из депутатов на эту тему слово сказал. С них бы спросить вообще за это дело - бюджетные деньги потратили в пустоту.
Фан айди нужен для того чтобы блокировать доступ тем кому установлен запрет. До введения фан айди те кому выписывали запреты на посещение шли в суды которые отменяли эти запреты.
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Alexandr Sokolov
Те, кто на откатах заработал
а потом заработает, когда эту систему отменять придется

так и живем :)
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Илнур Кара
Ответ инок
Согласен с Орловым. Введение Fan ID это не ошибка, это преступление перед своим народом и наглый распил бюджета...
С орловым лучшего не соглашаться) он только недавно пел что фан айди очистит трибуны от хулиганов, а вот уже все по другому
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SMART789
Ответ Александр
ошибочный, не ошибочный, "давать заднюю" - не по понятиям для нашей народной, уважаемой власти.
да нет они дают заднюю всякий раз когда обстановка накаляется и выходит на федеральный уровень
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Артем Артемов
Администрация Спб начала бесплатно распространять билеты через чиновников и их знакомых на матчи Зенита и всех гонят в мфц. Так что скоро посещаемость матчей Зенита вырастет.
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#SharkTeam
Ответ Dinamik1
Когда будут отменять надо найти конкретных людей кто это придумал и наказать рублем ведь сколько болел перестало ходить на стадионы и сколько клубы денег от этого потеряли
условный клуб потерял условный кинотеатр приобрел
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СИ
«кроме ссоры между болельщиками и властью он ничего не дал»
Согласен.
Fan id коснулась только футбола. В остальных федерациях и заведениях массового посещения этого новшества нет, видимо , там все в порядке с работой с болельщиками спорта и внедрение Fan id там не требуется.
Руководители рфс и РПЛ Митрофанов и Алаев вместо того чтобы продуктивно проводить работу с болельщиками и как подмена этому , уцепились за Fan id , а упущение в работе с болельщиками это серьезное упущение в работе этих руководителей футбола , поэтому ,я считаю , они должны быть уволены и произведено расследование компетентных органов и Минюста по недомыслию или преследовалась какая то иная цель, но то что это не способствует монолитности нашего общества в период СВО и Западных санкций и вероятно всего способствует расколу общества ,как видно из комментариев на спорт ру. в большинстве которых осуждается внедрение этой чудо техники.
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Dinamik1
Когда будут отменять надо найти конкретных людей кто это придумал и наказать рублем ведь сколько болел перестало ходить на стадионы и сколько клубы денег от этого потеряли
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korablev
Сколько времени идет треп о Fan ID, не могу понять одну штуку - чем он лучше паспорта? Обыкновенного российского?
Если бы продажа билетов была по паспортам и свидетельствам о рождении, то чем это отличается от наличия Fan ID?
Зачем он вообще нужен? Хоть бы кто из депутатов на эту тему слово сказал. С них бы спросить вообще за это дело - бюджетные деньги потратили в пустоту.
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Александр Жердин
Вместо того, чтобы вводить фан-уйди, который никому не нужен, кроме распиливающих на его введении 700 лямов, могли внедрить автоматическое определение офсайда и взятия ворот. Но на это денег нет!
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NIK7478
Продолжаю настаивать, что фанаты и болельщики - это не одно и то же! У фанатов на первом месте не футбол, к сожалению! Поэтому,кстати, они и не делают FAN-ID. Который не будет отменен.
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nugoboss
Ответ nugoboss
Fan ID оформишь, а потом пойдёшь на стадион, тебя там схватят и на фронт, скажут ты же был призван, вот для чего нужен этот закон.
Кому-то не нравится правда, не думаю что это болельщики.
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Alex Onufriev
Да не нужно отменять закон. Просто нужно чтобы правительство приостановило или отменило своё постановление об использовании электронного паспорта на матчах ЧР по футболу.
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Владислав Булгаков
Ответ zrada prada
Ты что ? Сейчас налепят минусов и будут рассказывать , что Зенит не такой ни каких бюджетников только преданные фанаты ! А вот на Спартаке все хулиганы , на Торпедо никто не ходит , Локомотив плохо играет , а у Цска бояться морозов
Жаль фото не могу прикрепить сюда)))

Хотя скажут, что фотошоп и тд))))
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инок
Согласен с Орловым. Введение Fan ID это не ошибка, это
преступление перед своим народом и наглый распил бюджета...
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Владислав Булгаков
Ответ zrada prada
Ты что ? Сейчас налепят минусов и будут рассказывать , что Зенит не такой ни каких бюджетников только преданные фанаты ! А вот на Спартаке все хулиганы , на Торпедо никто не ходит , Локомотив плохо играет , а у Цска бояться морозов
😀😀😀😀😀😀😀
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zrada prada
Ответ Владислав Булгаков
И сегодня акция - оформи фанайди и получи бесплатно билет на матч зенит Химки))) всех бюджетников загнали на матч сегодня))) боюсь, народу будет...... Ууууу
Ты что ? Сейчас налепят минусов и будут рассказывать , что Зенит не такой ни каких бюджетников только преданные фанаты ! А вот на Спартаке все хулиганы , на Торпедо никто не ходит , Локомотив плохо играет , а у Цска бояться морозов
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