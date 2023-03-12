Александр Соболев: «Будет полный стадион на матче Россия – Ирак, надеюсь. Тем более Fan ID нет»

ждет полный стадион на матче Россия – .

«Игра с Ираком пройдет дома впервые за полтора года. Надеюсь, будет полный стадион. Тем более Fan ID нет. Я соскучился по ощущению полного стадиона. Последний раз я ощущал это в Воронеже в прошлом году.

По сути, кубковое дерби с ЦСКА в феврале 2020 года было последним при полностью полных трибунах на нашем стадионе. Ну и финал Кубка в «Лужниках» классный был», – сказал форвард « ».

Ожидается, что матч Россия – Ирак пройдет 26 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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