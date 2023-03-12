Александр Соболев: «Будет полный стадион на матче Россия – Ирак, надеюсь. Тем более Fan ID нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Сборная Ирака по футболу Александр Соболев Fan ID Футбол

Александр Соболев ждет полный стадион на матче Россия – Ирак.

«Игра с Ираком пройдет дома впервые за полтора года. Надеюсь, будет полный стадион. Тем более Fan ID нет. Я соскучился по ощущению полного стадиона. Последний раз я ощущал это в Воронеже в прошлом году.

По сути, кубковое дерби с ЦСКА в феврале 2020 года было последним при полностью полных трибунах на нашем стадионе. Ну и финал Кубка в «Лужниках» классный был», – сказал форвард «Спартака».

Ожидается, что матч Россия – Ирак пройдет 26 марта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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32 комментария

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kunaguero
Ответ Виктор Марков
последний матч сборной смотрел в 2021 с хорватами. Даже обзоры товарняков не смотрел. Смысла не вижу, просто мужики вышли мячик покатать без целей, задач и тд.
Ага, я уже и забыл, когда сборную России вообще видел. Как раз этот матч был. Как же это давно было..
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samarskij-kuzmich
Вроде бы Fan ID как раз для международных соревнований вводился, нет? Или РПЛ теперь международное соревнование, а матчи сборной внутренние?
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Жесткий Костас
Этим фанИди последний футбол у нас угробили. Показали своё отношение к людям, фанатам. Им глубоко поуху на всех.
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Павел Горобенко
Вперед Соболев....мы болеем за тебя....за родной Срартак....за ваше участие в сборной России ....не подведите...
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yalyon
Ответ Василий Питерский
Народ,кому-то вообще, интересен этот матч? Лично мне-нет.честно.
Ты слишком недооцениваешь нашу кузьму, любителей хот-догов и кокошников. Уверен они заполнят стадион
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Александр Васильев
Будут давать каждому по билету, по флагу и по 500 рублей
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Влад161
Почему без фан-айди?????
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Dinamik1
Говорят на международные матчи анализы надо будет сдавать.Власть заботится о здоровье народа.
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poolshh
Ответ zhukas58
А почему фан айди нету? Как же футбольные хулиганы?
Ох, уж эти арабские футбольные хулиганы.
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poolshh
Ответ Шурик Шурик
На безрыбье и рак - рыба
Рыбу раком)
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Max Zhomkov
Ответ analogia
Зачем нужны игры сборной России ?
что бы оправдать существование сборной , которая по сути на данный момент не нужна
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slow focus
спасибо, посмотрел азиатское турне в ноябре, больше желания нет это смотреть
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Max Zhomkov
Ответ Виктор Марков
последний матч сборной смотрел в 2021 с хорватами. Даже обзоры товарняков не смотрел. Смысла не вижу, просто мужики вышли мячик покатать без целей, задач и тд.
тоже самое. РПЛ смотрю регулярно. А на матчи сборных интереса нет вообще, последний матч смотрел тоже с хорватами
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Around the world
Ответ Навотно Стоечко
Я бы сходил, если б в Питере жил
Зачем ?
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ЧакСевернаяКорея
Он так уверен,что его поставят в основу??
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zhukas58
А почему фан айди нету? Как же футбольные хулиганы?
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Василий Питерский
Ответ Виктор Марков
последний матч сборной смотрел в 2021 с хорватами. Даже обзоры товарняков не смотрел. Смысла не вижу, просто мужики вышли мячик покатать без целей, задач и тд.
Также. Большинство кто будет на стадионе, %80. Это будут бюджетники, которых отправят за выходной, ну или под угрозой увольнения как обычно.
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БолельщикСоСтажем
Интереса нет от слова вообще
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Виктор Марков
Ответ Василий Питерский
Народ,кому-то вообще, интересен этот матч? Лично мне-нет.честно.
последний матч сборной смотрел в 2021 с хорватами. Даже обзоры товарняков не смотрел. Смысла не вижу, просто мужики вышли мячик покатать без целей, задач и тд.
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Навотно Стоечко
Я бы сходил, если б в Питере жил
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dreamstep
Кому интересен товарняк с Ираком? Никому.
+4
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Homelender_666
В этом матче главное не проиграть, т.к. это дело государственной важности)
+6
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Шурик Шурик
Ответ Василий Питерский
Народ,кому-то вообще, интересен этот матч? Лично мне-нет.честно.
На безрыбье и рак - рыба
+4
-7
-3
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Football Forever
Нет столько бюджетников
+2
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Василий Питерский
Народ,кому-то вообще, интересен этот матч? Лично мне-нет.честно.
+70
-6
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