Александр Соболев: «Представлять Россию – честь, мне не так важно, с кем играть. В сборную хотят все»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Александр Соболев заявил, что у него нет проблем с мотивацией перед играми сборной России.

– Я всегда готов ехать в сборную. Если попаду в окончательный список, то, конечно, полечу в Тегеран. Сборная есть сборная. Это команда нашей страны. Мне не так важно, с кем играть.

– Как находите мотивацию на матчи в Азии?

– Я всегда мотивирован. Повторюсь, это сборная нашей страны. Туда хотят попасть все. Никакая дополнительная мотивация не нужна. Товарищеская игра или официальная – нет разницы. Для меня честь представлять Россию, – сказал нападающий «Спартака».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T80cobra
Ответ tankist231
Не спорю, не обязан, но для меня такой человек это паразит
А для меня паразит тот, кто только несёт патриотически речи о Родине, флаге, патриотизме.
Я вот например не знаю патриот ли Галицкий или нет. Но то что он сделал для города, команды и страны вызывает уважение.
И если завтра выяснится что он агент Госдепа/ тайный член масонов/ единорос, моё отношение к нему ни как не измениться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Ответ tankist231
Не спорю, не обязан, но для меня такой человек это паразит
Ради бога будь по вашему)
У каждого свое мнение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tankist231
Ответ Filipp Gorski
Пффф это дело самого человека Никто не обязан быть патриотом
Не спорю, не обязан, но для меня такой человек это паразит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Ответ tankist231
Это уже не человек, а паразит, без родины, без флага
Пффф это дело самого человека
Никто не обязан быть патриотом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tankist231
Ответ Filipp Gorski
если человек не патриот в этом ничего плохого нет :)
Это уже не человек, а паразит, без родины, без флага
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
дзюба
Так Зобнин публично отказался играть за сборную,не знаешь или лицемеришь?
– Ты сам отказался ехать в Киргизию со сборной или же не смог?

–Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем и с учетом того, что матч был, можно так сказать, не слишком значимым для российского футбола.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Фарукшин
Ответ Pok_Toholo
Что он сделал важного для страны и сборной? Дзюба по крайней мере на ЧМ самый высокий процент выигранных единоборств имел, голы важные забивал. А этот кроме нырков и строить плаксивые мордашки ничего не умеет
Так возглавь сборную и бери кого угодно
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pok_Toholo
Ответ Spartakus1984
Соболев патриот в отличае от дзюбы
Что он сделал важного для страны и сборной? Дзюба по крайней мере на ЧМ самый высокий процент выигранных единоборств имел, голы важные забивал. А этот кроме нырков и строить плаксивые мордашки ничего не умеет
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Ответ Spartakus1984
Соболев патриот в отличае от дзюбы
если человек не патриот в этом ничего плохого нет :)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Соболев патриот в отличае от дзюбы
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Дмитрий9779
Зобнин вошёл в чат.
дзюба
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Архитектор Мендисабаль
Очень жаль, что Россию представляют подобные мерзкие типы. И что для них это честь... А вот для России это позор.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Так и должно быть. Особенно для неизбалованного вызовами Соболева.
Правда звучит это все из его уст как-то излишне пафосно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Зобнин вошёл в чат.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий