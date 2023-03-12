Александр Соболев: «Представлять Россию – честь, мне не так важно, с кем играть. В сборную хотят все»
Александр Соболев заявил, что у него нет проблем с мотивацией перед играми сборной России.
– Я всегда готов ехать в сборную. Если попаду в окончательный список, то, конечно, полечу в Тегеран. Сборная есть сборная. Это команда нашей страны. Мне не так важно, с кем играть.
– Как находите мотивацию на матчи в Азии?
– Я всегда мотивирован. Повторюсь, это сборная нашей страны. Туда хотят попасть все. Никакая дополнительная мотивация не нужна. Товарищеская игра или официальная – нет разницы. Для меня честь представлять Россию, – сказал нападающий «Спартака».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Я вот например не знаю патриот ли Галицкий или нет. Но то что он сделал для города, команды и страны вызывает уважение.
И если завтра выяснится что он агент Госдепа/ тайный член масонов/ единорос, моё отношение к нему ни как не измениться.
У каждого свое мнение
Никто не обязан быть патриотом
– Ты сам отказался ехать в Киргизию со сборной или же не смог?
–Попросил Карпина не вызывать меня в сборную, потому что у меня появились хронические проблемы со здоровьем и с учетом того, что матч был, можно так сказать, не слишком значимым для российского футбола.
Правда звучит это все из его уст как-то излишне пафосно