Александр Соболев: «Представлять Россию – честь, мне не так важно, с кем играть. В сборную хотят все»

заявил, что у него нет проблем с мотивацией перед играми сборной России.

– Я всегда готов ехать в сборную. Если попаду в окончательный список, то, конечно, полечу в Тегеран. Сборная есть сборная. Это команда нашей страны. Мне не так важно, с кем играть.

– Как находите мотивацию на матчи в Азии?

– Я всегда мотивирован. Повторюсь, это сборная нашей страны. Туда хотят попасть все. Никакая дополнительная мотивация не нужна. Товарищеская игра или официальная – нет разницы. Для меня честь представлять Россию, – сказал нападающий « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас