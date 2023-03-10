Губерниев о Fan ID: «Ситуация с посещаемостью чудовищная. Скоро клубы будут зрителей привозить автобусами для видимости заполнения трибун»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Сборная Ирака по футболу Дмитрий Губерниев Fan ID Футбол

Дмитрий Губерниев считает, что Fan ID спровоцировал чудовищную ситуацию с посещаемостью.

Комментатор поднял эту тему, комментируя новость об отсутствии Fan ID в товарищеском матче между сборными России и Ирака, который состоится 26 марта в Санкт–Петербурге на «Газпром Арене».

«Матч международный, и нам важно, чтобы были полные трибуны. Мы же здесь не только для себя, но и для наших иракских друзей и мирового сообщества проводим матч. Поэтому отсутствие Fan ID на матче вполне нормально.

Работа правоохранительных органов – не допустить противоправных действий. Все-таки матчи сборной – это, помимо всего прочего, дело семейное, как показал чемпионат мира. Я думаю, все будет хорошо.

Вопрос Fan ID нуждается в серьезной проработке. Я не хочу говорить об отмене и быть резок в высказывании. Но ситуация с посещаемостью чудовищная. Скоро клубы будут зрителей привозить автобусами, чтобы была видимость заполнения трибун», – сказал Губерниев.

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16 комментариев

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mean machine/
Ответ Ебздрогыч
Почему скоро, Зенит уже начал
Трепло.
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Максим Черкашин
Дед Кабай так и делает.😎
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Гамарджоба Генацвале
Дмитрий Губерфлюгер.
Лжедмитрий
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artpal
Ответ blaugrano
Самое абсурдное здесь то, что угроза безопасности (?) возникает лишь на матчах РПЛ. На остальном футболе в стране терроризм отдыхает. Получается, чтобы повысить посещаемость, клубам РПЛ нужно бороться за выход в ФНЛ.
Локомотив давно эту фишку просек
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Магнетист*
Работа правоохранительных органов – не допустить противоправных действий - пытаться узнать, какого цвета трусики, у биатлонисток.
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Kirkoroff
Ответ blaugrano
Самое абсурдное здесь то, что угроза безопасности (?) возникает лишь на матчах РПЛ. На остальном футболе в стране терроризм отдыхает. Получается, чтобы повысить посещаемость, клубам РПЛ нужно бороться за выход в ФНЛ.
Хах, интересная мысль)
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Wasilij Petrow
Сборная играет матч без ID, там угроз никаких.
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Подкат Мальдини
Скоро мы будем умолять вернуть нам 90ые
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Данил Садыков
Ответ Ебздрогыч
Почему скоро, Зенит уже начал
А у спартачка священная война, где клубу как-то фиолетово от отсутствия сектора фанатосектантов из фратрии)
+1
-1
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Кирилл.С-Пб
@тыямыептачтоделаетсягуберниев
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Никому_никабельный
"Я не хочу говорить об отмене и быть резок в высказывании."
Губер ещё не разобрался куда ветер дует. Или отмашки ещё не было
+4
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Ебздрогыч
Почему скоро, Зенит уже начал
+6
-3
+3
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blaugrano
Самое абсурдное здесь то, что угроза безопасности (?) возникает лишь на матчах РПЛ. На остальном футболе в стране терроризм отдыхает.
Получается, чтобы повысить посещаемость, клубам РПЛ нужно бороться за выход в ФНЛ.
+9
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+9
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Этот Райола хочет денег
Скоро училки, санитарки, дворники и другие бюджетники станут очень сильно любить футбол и еженедельно его посещать
+4
-2
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Gornostaev
В футбол полез, скоморох, на хайповую темку...
+1
-1
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Гамарджоба Генацвале
Дмитрий Губерфлюгер.
+8
-1
+7
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