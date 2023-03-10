Губерниев о Fan ID: «Ситуация с посещаемостью чудовищная. Скоро клубы будут зрителей привозить автобусами для видимости заполнения трибун»

считает, что Fan ID спровоцировал чудовищную ситуацию с посещаемостью.

Комментатор поднял эту тему, комментируя новость об отсутствии Fan ID в товарищеском матче между сборными России и , который состоится 26 марта в Санкт–Петербурге на «Газпром Арене».

«Матч международный, и нам важно, чтобы были полные трибуны. Мы же здесь не только для себя, но и для наших иракских друзей и мирового сообщества проводим матч. Поэтому отсутствие Fan ID на матче вполне нормально.

Работа правоохранительных органов – не допустить противоправных действий. Все-таки матчи сборной – это, помимо всего прочего, дело семейное, как показал чемпионат мира. Я думаю, все будет хорошо.

Вопрос Fan ID нуждается в серьезной проработке. Я не хочу говорить об отмене и быть резок в высказывании. Но ситуация с посещаемостью чудовищная. Скоро клубы будут зрителей привозить автобусами, чтобы была видимость заполнения трибун», – сказал Губерниев.