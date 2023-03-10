Губерниев о Fan ID: «Ситуация с посещаемостью чудовищная. Скоро клубы будут зрителей привозить автобусами для видимости заполнения трибун»
Дмитрий Губерниев считает, что Fan ID спровоцировал чудовищную ситуацию с посещаемостью.
Комментатор поднял эту тему, комментируя новость об отсутствии Fan ID в товарищеском матче между сборными России и Ирака, который состоится 26 марта в Санкт–Петербурге на «Газпром Арене».
«Матч международный, и нам важно, чтобы были полные трибуны. Мы же здесь не только для себя, но и для наших иракских друзей и мирового сообщества проводим матч. Поэтому отсутствие Fan ID на матче вполне нормально.
Работа правоохранительных органов – не допустить противоправных действий. Все-таки матчи сборной – это, помимо всего прочего, дело семейное, как показал чемпионат мира. Я думаю, все будет хорошо.
Вопрос Fan ID нуждается в серьезной проработке. Я не хочу говорить об отмене и быть резок в высказывании. Но ситуация с посещаемостью чудовищная. Скоро клубы будут зрителей привозить автобусами, чтобы была видимость заполнения трибун», – сказал Губерниев.
Губер ещё не разобрался куда ветер дует. Или отмашки ещё не было
Получается, чтобы повысить посещаемость, клубам РПЛ нужно бороться за выход в ФНЛ.