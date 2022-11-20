Джикия о матче с Узбекистаном: «Давайте смотреть на все позитивно. 0:0 – хороший результат»

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Георгий Джикия назвал хорошим результатом итоговый счет в матче с Узбекистаном.

Сборная России сыграла вничью 0:0 в товарищеской игре, которая состоялась в Ташкенте.

«Понятное дело, что хотели выиграть и порадовать болельщиков. Но и 0:0 – хороший результат. Играли на выезде. Давайте смотреть на все позитивно.

Критика болельщиков? Это не в первый раз, к этому все готовы.

Не буду говорить, что идет перестройка в команде, новые люди, дебютанты. Это касается только нас. Мы с этим справимся и будем прибавлять от игры к игре. Быстрее друг к другу притираться», – сказал защитник сборной России и «Спартака».

Вы наверняка упустили: сыграла сборная России. 0:0 второй раз подряд

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