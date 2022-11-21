Зарема Салихова: «Соболев – любимый игрок моей дочки. Пусть не обращает внимания на критику»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Соболев Чемпионат.com Руслан Литвинов Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала игру футболистов «Спартака» за сборную России.

В ноябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – против Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счетом 0:0.

«Приятно, что Литвинов стал игроком матча Узбекистан – Россия. Соболев пусть не обращает внимания на критику. Он любимый игрок моей дочки. Уверена, забьет важные голы за «Спартак» и порадует болельщиков», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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