Зарема Салихова: «Соболев – любимый игрок моей дочки. Пусть не обращает внимания на критику»

прокомментировала игру футболистов «Спартака» за сборную России.

В ноябре команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – против Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счетом 0:0.

«Приятно, что Литвинов стал игроком матча Узбекистан – Россия. Соболев пусть не обращает внимания на критику. Он любимый игрок моей дочки. Уверена, забьет важные голы за «Спартак» и порадует болельщиков», – сказала супруга бывшего владельца Леонида Федуна.