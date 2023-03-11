Кечинов о том, потерял ли «Спартак» шансы на чемпионство: «Практически на 80%. В прошлом туре судья убил интригу. 8 баллов от «Зенита» – очень серьезный гандикап»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Факел Валерий Кечинов Матч ТВ Футбол

Валерий Кечинов считает, что у «Спартака» почти не осталось шансов на чемпионство. 

В 19-м туре Мир РПЛ красно-белые встретятся с «Факелом». Матч состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени. 

– Несмотря на то, что в прошлом туре в матче с «Уралом» судья убил интригу в борьбе за золото, «Спартаку» в любом случае нужно выходить и играть для своего болельщика, показывать тот футбол, который он показывает: комбинационный стиль, зрелищная игра с красивыми голами. Но, разумеется, придется непросто, «Факел» тоже долгое время трудился на сборах.

Думаю, команда у воронежцев будет выглядеть хорошо готовой физически. Плюс тактически она обучена. Есть там и футболисты, способные решить эпизод за счет индивидуального мастерства. Мне кажется, что «Факел» будет играть от обороны с расчётом на контратаки. Предстоит сложная игра, но думаю, что «Спартак» выиграет. Не очень крупно, но уверенно: где‑то 2:0 или 3:1.

– Вы говорите, что арбитр в прошлом туре убил интригу в борьбе за золото. Считаете, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство?

– Практически на 80%. Потому что отрыв «Зенита» в 8 баллов – очень серьезный гандикап. Сложно здесь будет.

Посмотрел календарь «Зенита»: нормальный календарь. Сейчас наверняка у «Химок» выиграют. Плюс сильный состав, игра поставленная. Не знаю, где они очки потеряют. Если только в матче со «Спартаком». Но, повторюсь, уж очень большой гандикап. Если бы оставалось 6 очков, то шансы были бы. Хотя, конечно, это футбол, здесь может произойти что угодно. Но не думаю, что «Зенит» будет оступаться. Здесь надо реально смотреть на вещи, – сказал бывший игрок «Спартака».

После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Москвичи отстают от «Зенита» на 8 баллов. 

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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19 комментариев

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Спорт онлайн
Ответ maksim_mesch
Ты футбол-то смотрел, или лишь бы пукнуть?
То есть судья два гола сам забил в ворота Спартака?))
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maksim_mesch
Ответ Виктор
Судья убил? А то, что Урал весь матч возил спартак и им дважды пришлось отыгрываться, что красную не показали это он предпочитает не замечать.
Ты футбол-то смотрел, или лишь бы пукнуть?
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Alestern
Ответ Назар Игорь
Спартаку надо бы теперь стараться не потерять вторую строку в таблице, а они всё про Зенит. Ну зациклены они на Зените, ничего больше не видят, это отчасти работа их безбашенной болельщицы.
Дело не в Спартаке, а в том, что всем давно уже надоели эти так называемые «чемпионства» зенита.. поэтому и пишут про команду, которая идет на втором месте и которая ближе всех к тому, чтобы выкинуть зенит с первого… но это никому не позволят сделать всеми правдами и неправдами (ситуация с судейством в матче с Уралом тому пример).. зри в корень!
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Alestern
Ответ munhin
Не знаю, где они очки потеряют. Если только в матче со «Спартаком». -------------------- "Ф-а-н-т-а-з-е-р! ты меня называла ... " )))
А что не так? Зенит уже два матча подряд не может выиграть у Спартака (в основное время)… мало того, он даже забить ему не может!.. так что Кечинов не так уж далек от истины :)..
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munhin
Не знаю, где они очки потеряют. Если только в матче со «Спартаком».
--------------------
"Ф-а-н-т-а-з-е-р! ты меня называла ... " )))
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Любовь Мелехова
Ответ Назар Игорь
Спартаку надо бы теперь стараться не потерять вторую строку в таблице, а они всё про Зенит. Ну зациклены они на Зените, ничего больше не видят, это отчасти работа их безбашенной болельщицы.
Все верно, но ведь у них, когда не получается, из года в год кто-то виноват: то судьи, то Газпром, то зенитовские бразильцы.
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Спорт онлайн
Ответ MihuS
Ещё пол чемпионата впереди, рано что-то говорить
Каких пол чемпионата? Больше половины матчей сыграны, и ты серьезно веришь, что Зенит начнёт терять очки, а Спартак всё выиграет?)
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Спорт онлайн
Ответ Спартак-лучшая команда России
Были бы нормальные судьи , Спартак сократил бы отрыв значительно
Будь объективен, не судья виноват по большому счету, не тянет наш Спартак на чемпиона!!!
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Hong Kil
6 балов прям интрига была. Ну не способен Спартак к конкуренции, если есть у него льготы, то да, мог бы создать интригу, а когда все по честному - шансов нет.
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MihuS
Ещё пол чемпионата впереди, рано что-то говорить
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Evgeny Trifonov
то есть 6 очков отрыва Спартак борется за чемпионство, а 8 интрига мертва, серьёзно? есть как бы очная встреча. Иногда кажется что за спартаковских ветеранов интервью даёт нейросеть причем очень сомнительного качества
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Назар Игорь
Спартаку надо бы теперь стараться не потерять вторую строку в таблице, а они всё про Зенит.
Ну зациклены они на Зените, ничего больше не видят, это отчасти работа их безбашенной болельщицы.
+4
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Спартак-лучшая команда России
Были бы нормальные судьи , Спартак сократил бы отрыв значительно
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Спорт онлайн
Да прекратите вы на судью всё валить!!!! Пресса расхвалила Спартак и раздула, но друзья дорогие, если Спартак до такой степени велик, и действительно готов составить конкуренцию Зениту, то почему он пропустил 2 мяча на своём поле, от среднего Урала, где вся команда живет на зарплату Соболева?!! Не лучше ли реальность признать? Не судья виноват, а вы сами
Пы Сын....болельщик Спартака
+14
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Виктор
Судья убил? А то, что Урал весь матч возил спартак и им дважды пришлось отыгрываться, что красную не показали это он предпочитает не замечать.
+18
-3
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Виталий
Победы самому лучшему клубу России
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-3
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Спартак сила
мешок сделал зенит чемпионом
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trav
Да не было никакой интриги! Зенит не уступит чемпионат! Но Спартаку надо верить в заговор
+14
-5
+9
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DpeMa111
Кто победит, Лукойл или Газпрём, делаем ставки
+1
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