считает, что у «Спартака» почти не осталось шансов на чемпионство.

В 19-м туре Мир РПЛ красно-белые встретятся с « ». Матч состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

– Несмотря на то, что в прошлом туре в матче с «Уралом» судья убил интригу в борьбе за золото, « » в любом случае нужно выходить и играть для своего болельщика, показывать тот футбол, который он показывает: комбинационный стиль, зрелищная игра с красивыми голами. Но, разумеется, придется непросто, «Факел» тоже долгое время трудился на сборах.

Думаю, команда у воронежцев будет выглядеть хорошо готовой физически. Плюс тактически она обучена. Есть там и футболисты, способные решить эпизод за счет индивидуального мастерства. Мне кажется, что «Факел» будет играть от обороны с расчётом на контратаки. Предстоит сложная игра, но думаю, что «Спартак» выиграет. Не очень крупно, но уверенно: где‑то 2:0 или 3:1.

– Вы говорите, что арбитр в прошлом туре убил интригу в борьбе за золото. Считаете, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство?

– Практически на 80%. Потому что отрыв «Зенита» в 8 баллов – очень серьезный гандикап. Сложно здесь будет.

Посмотрел календарь «Зенита»: нормальный календарь. Сейчас наверняка у «Химок» выиграют. Плюс сильный состав, игра поставленная. Не знаю, где они очки потеряют. Если только в матче со «Спартаком». Но, повторюсь, уж очень большой гандикап. Если бы оставалось 6 очков, то шансы были бы. Хотя, конечно, это футбол, здесь может произойти что угодно. Но не думаю, что « » будет оступаться. Здесь надо реально смотреть на вещи, – сказал бывший игрок «Спартака».

После 18 туров Мир «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. Москвичи отстают от «Зенита» на 8 баллов.

У «Спартака» отобрали победный гол? А пенальти в их ворота был?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас