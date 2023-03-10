«Промес бьется за эмблему «Спартака», а не ради миллионов евро. Лучший игрок РПЛ». Рианчо о Квинси
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает Квинси Промеса лучшим игроком Мир РПЛ.
«Промес проводит отличный сезон. Он лучший игрок Премьер-лиги.
Многие сомневались после его возвращения в «Спартак», но только не я. Сразу понимал, что Квинси принесет огромную пользу красно-белым и во второй раз.
Один журналист как-то мне сказал, что Промес приехал в Россию за деньгами. Считаю, что это не так. Промес бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро», – сказал Рианчо.
В текущем сезоне РПЛ Промес провел 17 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Статы Промеса: 14 голов 6 ассистов
Статы Малкома:14 голов 5 ассистов