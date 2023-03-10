«Промес бьется за эмблему «Спартака», а не ради миллионов евро. Лучший игрок РПЛ». Рианчо о Квинси

Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо Квинси Промес деньги Футбол

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает Квинси Промеса лучшим игроком Мир РПЛ.

«Промес проводит отличный сезон. Он лучший игрок Премьер-лиги.

Многие сомневались после его возвращения в «Спартак», но только не я. Сразу понимал, что Квинси принесет огромную пользу красно-белым и во второй раз.

Один журналист как-то мне сказал, что Промес приехал в Россию за деньгами. Считаю, что это не так. Промес бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро», – сказал Рианчо.

В текущем сезоне РПЛ Промес провел 17 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов. Его подробную статистику можно найти здесь.

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48 комментариев

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shahmur
от суда прячется в спартаке, а не бъется за эмблему
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Aleus Marcus
Ответ igls54
Промес бьется за свободу, а не ради миллионов евро.
уточним давай - за свою свободу
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Назар Игорь
Даже переподписал контракт на 1 млн. ₽ в год.
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Pol Belov
да, за эмблему... а еще за свободу и за гражданство...
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Ростов-на-Дону
Наглая брехня.
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Nick150486
Скоро за паспорт РФ будет биться, вместе с Заремой
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Максим Попов
найвный, чушь говорит, только ради миллионов и бьётся а на остальное наплевать, цинично просто рубит бабки
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S.Mane10
На удивление, Рианчо прав.
Статы Промеса: 14 голов 6 ассистов
Статы Малкома:14 голов 5 ассистов
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Василиус
Да что уж там Промес с детства за Спартак!
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Konstantin Zorin
Антоха бьётся за Спартак и своё российское будущее! А все его хейтеры пусть идут на китайскую гору...
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сосед царя
Потеря эмблемы = потеря свободы.В самом прямом смысле. А за свободу можно и побиться.
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Чигорин
Да уж.. лучше при деньгах и на свободе в России, чем в голландской тюрьме(а деньги все уйдут на адвокатов и уплату пострадавшему). Ради этого не грех всем сердцем полюбить Россию(в том числе и Единую).
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Alext
Ответ Николай Повалюхин
У Квинси бизнес в Москве, он совладелец блекстарлаунж, он тут как дома, от футбола он получает удовольствие - это видно. Одно то, как он начал разборку с хамом Барриосом, приведшую к массовому замесу, говорит, что что за Спартак он пасть порвёт. Так что тут Рианчо прав, каким бы фриком он ни был.
голубые против)
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apossym
Ответ Николай Повалюхин
У Квинси бизнес в Москве, он совладелец блекстарлаунж, он тут как дома, от футбола он получает удовольствие - это видно. Одно то, как он начал разборку с хамом Барриосом, приведшую к массовому замесу, говорит, что что за Спартак он пасть порвёт. Так что тут Рианчо прав, каким бы фриком он ни был.
Из дома он сбежал из-за угрозы сесть в тюрьму. А так ему нафиг Спартак не нужен.
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Александр Смирнов
не будет биться за Спартак - куда-нибудь продадут. А ему это ой как не нужно....
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Владимир Молявин
Промес, молодец!!!
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Onion
А как за эмблему бился Крал!
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Ak4705
Ответ Holy Diver
Ну и в чем он не прав? Пока Квинси реально играет за Спартак, не ради денег, всякие бразильцы из газового гегемона стремятся вытянуть как можно больше.
Ты забыл отметить, что очень сильно от этого страдают наши пенсионеры. Интересно, когда в вашем шапито играли бразилы, они тоже не ради денег пылили?В своё время их у вас было не меньше, чем сейчас в Зените и никаких достижений они клубу не принесли, то скорее всего, денег им просто не платили)))
+6
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Metaphrast
Надо смотреть только игры Спартака, чтобы считать Промеса лучшим в РПЛ.
+5
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Overkiller
Ему за столько лет так не сделали борщевую детоксикацию в клинике?
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Sinister Kid
Рианчо, в депутаты.
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GarbaXosa
К кому к кому, а к промесу нет вопросов, он никогда не валяет дурака на поле
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romanisti89
Ответ Svobodu Mne
Откуда этот мужик знает то? 😂😂😂
солнце подсказало
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murzzzzzilka
Гыыы, это даже мне смешно:)))
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Николай Повалюхин
У Квинси бизнес в Москве, он совладелец блекстарлаунж, он тут как дома, от футбола он получает удовольствие - это видно. Одно то, как он начал разборку с хамом Барриосом, приведшую к массовому замесу, говорит, что что за Спартак он пасть порвёт. Так что тут Рианчо прав, каким бы фриком он ни был.
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