«Промес бьется за эмблему «Спартака», а не ради миллионов евро. Лучший игрок РПЛ». Рианчо о Квинси

Экс-тренер « » считает лучшим игроком Мир РПЛ.

«Промес проводит отличный сезон. Он лучший игрок Премьер-лиги.

Многие сомневались после его возвращения в «Спартак», но только не я. Сразу понимал, что Квинси принесет огромную пользу красно-белым и во второй раз.

Один журналист как-то мне сказал, что Промес приехал в Россию за деньгами. Считаю, что это не так. Промес бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро», – сказал Рианчо.

В текущем сезоне РПЛ Промес провел 17 матчей, забил 14 голов и сделал 6 ассистов. Его подробную статистику можно найти здесь.

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