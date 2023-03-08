Гаджиев о Дзюбе: «У нас своя сборная, а у Карпина своя»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Гаджи Муслимович Гаджиев Валерий Карпин Футбол

Гаджи Гаджиев оценил решение Валерия Карпина не вызывать Артема Дзюбу в сборную России.

34-летний форвард не был включен в расширенный состав команды на мартовские товарищеские матчи. Сообщалось, что форварда «Локомотива» не вызовут в сборную из-за возраста.

«Относительно отсутствия в списке Дзюбы я думаю, что на это решение не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом». Это не потому, что Дзюба забил три гола.

Мне бы хотелось пожелать Дзюбе, чтобы он так же продолжил забивать, как и в этом матче. Мне нравятся люди, которые могут выйти из непростой ситуации, таким всегда симпатизируешь.

Была большая пауза, сейчас он проявляет характер. Он заслуживает того, чтобы играть в РПЛ и делать чемпионат чуть интереснее.

В Бразилии была ситуация, когда многие возмущались тренером, который не пригласил игрока. А тренер ответил: «У 80 миллионов бразильцев своя сборная, а у меня своя». Вот и у нас своя сборная, а у Карпина своя», – сказал заслуженный тренер России.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
Я считал ,что Гаджиева нормальный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snafu
Да задрали уже со своим Дзюбой, ближайшие официальные матчи самое раннее через два года, нафига наигрывать человека которому 34, даже если он каждый матч трешку будет класть. По-хорошему и Кузяева, которому сейчас 30, уже необязательно вызывать.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар М
Ответ Ранальду с пивком
Комментарий удален модератором
Работа любого полена в том и состоит, чтобы подставить в нужный момент свою корягу) Это называется голевое чутье. Поленьев в России всегда хватало, но вот далеко не каждое из них умеет правильно подставлять коряги, увы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Молодых
Ответ Ранальду с пивком
Комментарий удален модератором
Ну так что же остальные, которые не поленья и которым не 34 года не могут дать такой результат? Может потому что они хуже чем Дзюба играют?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Олегов
Ответ Ранальду с пивком
Комментарий удален модератором
Ну да, вы совсем не предвзяты))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Что все носятся с этим дзюбой.Сбитый летчик.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ Ранальду с пивком
Комментарий удален модератором
Что тогда в сборной делают игроки которым полено 3 забивает? Про физрука вообще молчу
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ранальду с пивком
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий