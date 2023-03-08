Гаджиев о Дзюбе: «У нас своя сборная, а у Карпина своя»

оценил решение не вызывать в сборную России.

34-летний форвард не был включен в расширенный состав команды на мартовские товарищеские матчи. Сообщалось, что форварда «Локомотива» не вызовут в сборную из-за возраста.

«Относительно отсутствия в списке Дзюбы я думаю, что на это решение не повлияла недавняя победа « » над «Ростовом». Это не потому, что Дзюба забил три гола.

Мне бы хотелось пожелать Дзюбе, чтобы он так же продолжил забивать, как и в этом матче. Мне нравятся люди, которые могут выйти из непростой ситуации, таким всегда симпатизируешь.

Была большая пауза, сейчас он проявляет характер. Он заслуживает того, чтобы играть в и делать чемпионат чуть интереснее.

В Бразилии была ситуация, когда многие возмущались тренером, который не пригласил игрока. А тренер ответил: «У 80 миллионов бразильцев своя сборная, а у меня своя». Вот и у нас своя сборная, а у Карпина своя», – сказал заслуженный тренер России.