Гаджиев о Дзюбе: «У нас своя сборная, а у Карпина своя»
Гаджи Гаджиев оценил решение Валерия Карпина не вызывать Артема Дзюбу в сборную России.
34-летний форвард не был включен в расширенный состав команды на мартовские товарищеские матчи. Сообщалось, что форварда «Локомотива» не вызовут в сборную из-за возраста.
«Относительно отсутствия в списке Дзюбы я думаю, что на это решение не повлияла недавняя победа «Локомотива» над «Ростовом». Это не потому, что Дзюба забил три гола.
Мне бы хотелось пожелать Дзюбе, чтобы он так же продолжил забивать, как и в этом матче. Мне нравятся люди, которые могут выйти из непростой ситуации, таким всегда симпатизируешь.
Была большая пауза, сейчас он проявляет характер. Он заслуживает того, чтобы играть в РПЛ и делать чемпионат чуть интереснее.
В Бразилии была ситуация, когда многие возмущались тренером, который не пригласил игрока. А тренер ответил: «У 80 миллионов бразильцев своя сборная, а у меня своя». Вот и у нас своя сборная, а у Карпина своя», – сказал заслуженный тренер России.
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