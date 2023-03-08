Черчесов о Дзюбе: «Классный форвард. Заслуженно продолжает писать уникальную историю в РПЛ»

назвал классным форвардом, пишущим уникальную историю.

– Вы по мере возможностей следите за событиями в российском футболе. Самое яркое событие рестарта – игра и голы Артема Дзюбы за « ». Стало ли это для вас сюрпризом?

– Думаю, что хет-трик в ворота «Ростова» оказался таковым и для него самого (смеется). Ну а если серьезно, то не вижу ничего неожиданного в том, что Артем сейчас хорошо себя проявляет. Не знаю, почему у него не сложилось в Турции, но не сомневался – и не сомневаюсь – в футбольных качествах Дзюбы.

Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России. После матча «Локо» с дончанами отправил нападающему поздравительное сообщение – он ответил.

– После этого успеха сразу пошли разговоры, что нужно пригласить Дзюбу в сборную России на мартовские спарринги с Ираном и Ираком. Вы как считаете?

– У национальной команды есть главный тренер, ему решать, кого и когда вызывать, а кого не стоит. Не спорю, что журналисты и болельщики имеют полное право рассуждать на эту тему, но я не стану, – сказал главный тренер «Ференцвароша», ранее работавший со сборной России.

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