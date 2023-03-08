Черчесов о Дзюбе: «Классный форвард. Заслуженно продолжает писать уникальную историю в РПЛ»

Теги Локомотив Артем Дзюба Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Станислав Черчесов назвал Артема Дзюбу классным форвардом, пишущим уникальную историю. 

– Вы по мере возможностей следите за событиями в российском футболе. Самое яркое событие рестарта РПЛ – игра и голы Артема Дзюбы за «Локомотив». Стало ли это для вас сюрпризом?

– Думаю, что хет-трик в ворота «Ростова» оказался таковым и для него самого (смеется). Ну а если серьезно, то не вижу ничего неожиданного в том, что Артем сейчас хорошо себя проявляет. Не знаю, почему у него не сложилось в Турции, но не сомневался – и не сомневаюсь – в футбольных качествах Дзюбы.

Это классный форвард, который заслуженно продолжает писать свою уникальную историю в чемпионате России. После матча «Локо» с дончанами отправил нападающему поздравительное сообщение – он ответил.

– После этого успеха сразу пошли разговоры, что нужно пригласить Дзюбу в сборную России на мартовские спарринги с Ираном и Ираком. Вы как считаете?

– У национальной команды есть главный тренер, ему решать, кого и когда вызывать, а кого не стоит. Не спорю, что журналисты и болельщики имеют полное право рассуждать на эту тему, но я не стану, – сказал главный тренер «Ференцвароша», ранее работавший со сборной России. 

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7 комментариев

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Nogoi89
Кидайте в него сколько угодно фекалий, хейтеры. Ему от этого точно не хуже, чем вам. Как бы к нему не относились, а он свое имя вписал в историю нашей лиги. и в ближайшие 10 лет его рекорд точно не падёт. Соболев если только может посягнуть, но лично я думаю, что не сможет. К Дзюбе отношусь никак. Но, смешно, когда пишут, что он деревянный, для своих физ данных и для наших реалий это технарь, ассистент и бомбардир элитного ДЛЯ РПЛ уровня.
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NOOhr
Как у дедушки Крылова: Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку…
P.s. Один вопрос, кто в этой паре Петух🤔
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avcgloronalduMU
намыливают друг друга))
как Третьяк и ротенберги
с чего бы вдруг
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Роман Олегов
Какой бы он не был неприятный человек для многих, следует признать, что для отечественного футбола он большая величина. И как игрок и как медийная личность. Не удивлюсь, если спустя какое-то количество времени про него фильм снимут.
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Pelerin
В последнем уникальном интервью Саламыч и Слуцкий - единственные друзья игрочишки, по его собственному признанию. Показательно, кстати, что среди игроков никого нет )
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Великий Алонсо
Дзюба классный, 🍆 у него тоже ничего такой 😋🤭
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T622222
Салимыч молодец не стал топить
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