«Дзюба – как Ибрагимович в «Милане». Он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, еще и забивает». Тихонов о форварде «Локо»
Андрей Тихонов сравнил Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем.
«Локо» уверенно ворвался во вторую часть чемпионата, начал с убедительной победы в Ростове. Усиление в виде Артема Дзюбы более чем оправдывает себя – он сделал хет-трик.
Дзюба – это как Ибрагимович в «Милане»: он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, даже если не забивает голы. А тут он еще и забивает.
«Локо» будет очень заряжен на победу. Но «Ахмат» – это сложный противник. Он в этом сезоне и «Зенит» обыгрывал на его поле, и «Динамо», и тот же «Локомотив». И сейчас, по всей видимости, функционально готов очень даже неплохо.
Очевидного фаворита тут нет. Предположу боевую ничью», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
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Заигрывать за основной состав нападающего с такими низкими физическими и техническими скилами -все равно что выходить на гонку на колесе-докатке. И Сборная и Зенит в еврокубках горели на нем 4 сезона. Даже в РПЛ приходилось компенсировать карманной судейкой и договорняками.
В лучшие годы его место последние 10-15 минут для навала или обороне помочь. В основном составе им кастрируют команду. С таким нападающим конкурентную, интересную схему построить невозможно.
За это его поклонники так и называют :
Наш Рукаку !