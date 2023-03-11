«Дзюба – как Ибрагимович в «Милане». Он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, еще и забивает». Тихонов о форварде «Локо»

сравнил со .

«Локо» уверенно ворвался во вторую часть чемпионата, начал с убедительной победы в Ростове. Усиление в виде Артема Дзюбы более чем оправдывает себя – он сделал хет-трик.

Дзюба – это как Ибрагимович в « »: он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, даже если не забивает голы. А тут он еще и забивает.

« » будет очень заряжен на победу. Но «Ахмат» – это сложный противник. Он в этом сезоне и «Зенит» обыгрывал на его поле, и «Динамо», и тот же «Локомотив». И сейчас, по всей видимости, функционально готов очень даже неплохо.

Очевидного фаворита тут нет. Предположу боевую ничью», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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