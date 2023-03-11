«Дзюба – как Ибрагимович в «Милане». Он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, еще и забивает». Тихонов о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба Андрей Тихонов Златан Ибрагимович премьер-лига Россия Ахмат Футбол

Андрей Тихонов сравнил Артема Дзюбу со Златаном Ибрагимовичем.

«Локо» уверенно ворвался во вторую часть чемпионата, начал с убедительной победы в Ростове. Усиление в виде Артема Дзюбы более чем оправдывает себя – он сделал хет-трик.

Дзюба – это как Ибрагимович в «Милане»: он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, даже если не забивает голы. А тут он еще и забивает.

«Локо» будет очень заряжен на победу. Но «Ахмат» – это сложный противник. Он в этом сезоне и «Зенит» обыгрывал на его поле, и «Динамо», и тот же «Локомотив». И сейчас, по всей видимости, функционально готов очень даже неплохо.

Очевидного фаворита тут нет. Предположу боевую ничью», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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15 комментариев

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Ксяоми Ноутов
Ответ Александр Кузичкин
че оскорбляли то ? Дзюба в дебютном матче 3 гола забил так-то. А тебе лишь бы плюсы собрать. Заминусите его пацаны
А кубковые матчи типа разминочные были? Товарищеские?
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<=Ubriaco_Belloccio=>
А еще учит молодых как правильно змея душить. Сплошная польза от Дзюбы.
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Максим Пантелеев
Даже сам Дзюба проболтался, что просто повезло.
Заигрывать за основной состав нападающего с такими низкими физическими и техническими скилами -все равно что выходить на гонку на колесе-докатке. И Сборная и Зенит в еврокубках горели на нем 4 сезона. Даже в РПЛ приходилось компенсировать карманной судейкой и договорняками.
В лучшие годы его место последние 10-15 минут для навала или обороне помочь. В основном составе им кастрируют команду. С таким нападающим конкурентную, интересную схему построить невозможно.
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OldRedWhite
Лучше - он как Лукаку !
За это его поклонники так и называют :
Наш Рукаку !
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Максим Пантелеев
Ага, как Златан, только из говна и веток.
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Андрей Абрамов
где то в Италии Ибра только что поперхнулся от такого сравнения
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Vladco
Ответ Velirpa
печально, когда герой детства такую дичь несёт.
О тебе такое не скажут.Не печалься. Потому как до Дзюбы не по каким параметрам не дотягиваешь:((
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dimitrii36
эффект Нобеля дал результат
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Velirpa
печально, когда герой детства такую дичь несёт.
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Александр Кузичкин
Ответ blaugrano
Так Златана ещё не оскорбляли.
че оскорбляли то ? Дзюба в дебютном матче 3 гола забил так-то. А тебе лишь бы плюсы собрать. Заминусите его пацаны
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Джавез Тилл
Ибрагимович - это феррари, а дзюба на фоне как трактор... Ламборгини...
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Inger Samegar
Сейчас где-то поперхнулся Златан .
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леннорыч-абрамович
Отличное сравнение с 42-летним не играющим футболистом.
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Куй Покагорячев
Зюбрагимович
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blaugrano
Так Златана ещё не оскорбляли.
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