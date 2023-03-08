Негрейра предлагал «Барсе» помощь с ВАР в 2020-м, когда чемпионом стал «Реал». Клуб отказался из-за угроз босса судейского комитета
Босс испанского судейского комитета предлагал «Барселоне» помощь с ВАР в 2020 году.
Вице-президент Технического судейского комитета (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от «Барсы» 6,66 млн евро с 2001 по 2018 год за консультации об арбитрах.
El Mundo продолжает публиковать информацию о «деле Негрейры». Новый фрагмент расследования касается предложения чиновника помочь каталонцам с системой видеопомощи арбитрам.
Речь идет о времени, когда клуб уже прекратил выплаты Негрейре.
«Я могу помочь вам с ВАР, со мной будет лучше. Если вы заинтересованы, свяжитесь с о мной», – обратился сотрудник CTA к руководству сине-гранатовых.
В сезоне-2019/20 «Реал» стал чемпионом. По ходу того сезона «Барселона» жаловалась на работу ВАР, именно тогда, в 2020-м, Негрейра и предложил свои услуги.
Однако утверждается, что в «Барсе» проигнорировали это предложение, так как клубу надоели угрозы от чиновника, который обещал рассказать о фиктивных выплатах каталонцев экс-функционеру Хосепу Контрерасу.
«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции
случись такое в Германии - репутация клуба была бы похоронена, а сам клуб за такое как-минимум был бы сослан в 3 лигу, если бы речь шла о командах 1 и 2 Бундеслиги или возник бы вопрос вообще о существовании этой команды, если речь о низших дивизионах))
но для Барселоны ничего страшного)) это не коррупция) никаких санкций даже в теории)
Всем интересно как можно было засчитывать голы с метровых офсайдов Баварии.
Так что не фанатам Реала что то говорить о кабинетах, у Реала рыльце в не меньшем пушку.
И вот он в 2020 предложил вновь свою помощь по работе с ВАР, клуб испугался и дальше платить кабинетам. Вот и вся история.
Но сектанты все равно будут и тут приплетать Реал как то ) хотя всем адекватным болельщикам футбола очевиден этот позор