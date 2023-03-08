Негрейра предлагал «Барсе» помощь с ВАР в 2020-м, когда чемпионом стал «Реал». Клуб отказался из-за угроз босса судейского комитета

Босс испанского судейского комитета предлагал «Барселоне» помощь с ВАР в 2020 году.

Вице-президент Технического судейского комитета (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от «Барсы» 6,66 млн евро с 2001 по 2018 год за консультации об арбитрах.

El Mundo продолжает публиковать информацию о «деле Негрейры». Новый фрагмент расследования касается предложения чиновника помочь каталонцам с системой видеопомощи арбитрам.

Речь идет о времени, когда клуб уже прекратил выплаты Негрейре.

«Я могу помочь вам с ВАР, со мной будет лучше. Если вы заинтересованы, свяжитесь с о мной», – обратился сотрудник CTA к руководству сине-гранатовых.

В сезоне-2019/20 « » стал чемпионом. По ходу того сезона «Барселона» жаловалась на работу ВАР, именно тогда, в 2020-м, Негрейра и предложил свои услуги.

Однако утверждается, что в «Барсе» проигнорировали это предложение, так как клубу надоели угрозы от чиновника, который обещал рассказать о фиктивных выплатах каталонцев экс-функционеру Хосепу Контрерасу.

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