Негрейра предлагал «Барсе» помощь с ВАР в 2020-м, когда чемпионом стал «Реал». Клуб отказался из-за угроз босса судейского комитета

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи видеоповторы Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Босс испанского судейского комитета предлагал «Барселоне» помощь с ВАР в 2020 году.

Вице-президент Технического судейского комитета (CTA) Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Мария Энрикес Негрейра получил от «Барсы» 6,66 млн евро с 2001 по 2018 год за консультации об арбитрах.

El Mundo продолжает публиковать информацию о «деле Негрейры». Новый фрагмент расследования касается предложения чиновника помочь каталонцам с системой видеопомощи арбитрам.

Речь идет о времени, когда клуб уже прекратил выплаты Негрейре.

«Я могу помочь вам с ВАР, со мной будет лучше. Если вы заинтересованы, свяжитесь с о мной», – обратился сотрудник CTA к руководству сине-гранатовых.

В сезоне-2019/20 «Реал» стал чемпионом. По ходу того сезона «Барселона» жаловалась на работу ВАР, именно тогда, в 2020-м, Негрейра и предложил свои услуги.

Однако утверждается, что в «Барсе» проигнорировали это предложение, так как клубу надоели угрозы от чиновника, который обещал рассказать о фиктивных выплатах каталонцев экс-функционеру Хосепу Контрерасу.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

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36 комментариев

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Bayern-fan
потрясающе, просто потрясающе)
случись такое в Германии - репутация клуба была бы похоронена, а сам клуб за такое как-минимум был бы сослан в 3 лигу, если бы речь шла о командах 1 и 2 Бундеслиги или возник бы вопрос вообще о существовании этой команды, если речь о низших дивизионах))
но для Барселоны ничего страшного)) это не коррупция) никаких санкций даже в теории)
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yarmuck
Ответ Real_v_dushe
Покупка судейства каталонским кабинетом - это вопиющее преступление и только в Испании возможно дальнейшее выступление этого кабинета при таких фактах.
Реал в душе, Барса в голове...
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Youzhny23
Ответ Экспертное мнение
Реал это как отпрыск мажорика, который не понесет наказание, законы на него не действуют. Но простого человека могут даже подставить если он ничего не делал, в данном случае как Барсу. Все знают что мажорик-мадрид виновен, достаточно посмотреть на поле, но ты сам попробуй доказать вину мажорика? Его ведь отмажут.
вся суть оборонцев каталонского спорт кружка, тут пишут про их клуб и доказательства , они сразу все скидывают на соперника, без единого доказательства просто потому что им " так кажется"
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Arthas M
Ответ Экспертное мнение
Реал это как отпрыск мажорика, который не понесет наказание, законы на него не действуют. Но простого человека могут даже подставить если он ничего не делал, в данном случае как Барсу. Все знают что мажорик-мадрид виновен, достаточно посмотреть на поле, но ты сам попробуй доказать вину мажорика? Его ведь отмажут.
Барса простой человек? Нынче что для простых людей дача взяток норм?
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Raindrop Drop Top
Барса отказалась покупать вар и тогда вар купил реал в 2020 🤣
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Born is the King
Ответ Экселлент
Другое дело голубой аутсайдер Апл,со своими многомиллионными покупками
Сити может в ЛЧ аутсайдер ,но в АПЛ они 2е
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Kostya Yaskevich
Ответ Арсен Папикян
Барсе предлагаю помощь-Барса отказывает. Гле тут покупка судей?
Ты думаешь он читал дальше заголовка ?) Этому накинуть и радоваться
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Zidan GOAT
Ответ Арсен Папикян
Барсе предлагаю помощь-Барса отказывает. Гле тут покупка судей?
А до этого 20 лет назад не отказалась ))
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vals1702
пора в сегунду
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Oleg
Ответ Zidan GOAT
Ну очевидно же, что с приходом ВАР платить судьям стало не так выгодно, поэтому и прекратили сотрудничество с Негрейрой И вот он в 2020 предложил вновь свою помощь по работе с ВАР, клуб испугался и дальше платить кабинетам. Вот и вся история. Но сектанты все равно будут и тут приплетать Реал как то ) хотя всем адекватным болельщикам футбола очевиден этот позор
До судейских ЛЧ тоже руки дойдут.
Всем интересно как можно было засчитывать голы с метровых офсайдов Баварии.

Так что не фанатам Реала что то говорить о кабинетах, у Реала рыльце в не меньшем пушку.
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rej1sta
Ответ Zidan GOAT
Ну очевидно же, что с приходом ВАР платить судьям стало не так выгодно, поэтому и прекратили сотрудничество с Негрейрой И вот он в 2020 предложил вновь свою помощь по работе с ВАР, клуб испугался и дальше платить кабинетам. Вот и вся история. Но сектанты все равно будут и тут приплетать Реал как то ) хотя всем адекватным болельщикам футбола очевиден этот позор
Позором является чемпионство Реала в сезоне 16/17
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Zidan GOAT
Ну очевидно же, что с приходом ВАР платить судьям стало не так выгодно, поэтому и прекратили сотрудничество с Негрейрой
И вот он в 2020 предложил вновь свою помощь по работе с ВАР, клуб испугался и дальше платить кабинетам. Вот и вся история.

Но сектанты все равно будут и тут приплетать Реал как то ) хотя всем адекватным болельщикам футбола очевиден этот позор
+2
-4
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Арсен Папикян
Ответ roni20
Официально отказывает а не официально
Так можно про каждую вещь в мире говорить
+2
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Экспертное мнение
Ответ Real_v_dushe
В каком месте здесь Реал? Найдите сначала хоть что-то, а потом обвиняйте. Уже доказанный факт, что Барселона - главный кабинетный клуб в Испании.
Реал это как отпрыск мажорика, который не понесет наказание, законы на него не действуют. Но простого человека могут даже подставить если он ничего не делал, в данном случае как Барсу. Все знают что мажорик-мадрид виновен, достаточно посмотреть на поле, но ты сам попробуй доказать вину мажорика? Его ведь отмажут.
+7
-10
-3
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roni20
Ответ Арсен Папикян
Барсе предлагаю помощь-Барса отказывает. Гле тут покупка судей?
Официально отказывает а не официально
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Арсен Папикян
Ответ Real_v_dushe
Покупка судейства каталонским кабинетом - это вопиющее преступление и только в Испании возможно дальнейшее выступление этого кабинета при таких фактах.
Барсе предлагаю помощь-Барса отказывает. Гле тут покупка судей?
+12
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Арсен Папикян
Ответ Юрий Стеклов
Да все понимали что Евребе это вишенка на торте и если такое творится в полуфинале ЛЧ - что же в Чемпионате, где можно как всегда списать на «лояльность к топ клубам»
Да вот только Барсу обвиняют в покупке с 2010 года, а Эвребе судил в 2010, вам лишь бы что-то написать
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Real_v_dushe
Покупка судейства каталонским кабинетом - это вопиющее преступление и только в Испании возможно дальнейшее выступление этого кабинета при таких фактах.
+10
-12
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Истинный Глор
Никогда такого не было и вот опять.
+52
-9
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Александра Александрова
В 2020 году это как раз тот год, когда вар в матчах с реалом просто не работал и в последних 7 матча было допущено 10-ок ошибок , ладно украли очередное чемпионство у Барсы, как в сезоне 16/17 , но из за реаловских судей , Легенес вылетел в сегунду и потерял кучу бабла !
+3
-4
-1
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Экселлент
Ответ Born is the King
Какое то позорище конечно эта Барселонка. Это даже зашкварнее 2:8 и Айнтрахта
Другое дело голубой аутсайдер Апл,со своими многомиллионными покупками
+10
-4
+6
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Real_v_dushe
Ответ error505
не то что Реал....
В каком месте здесь Реал? Найдите сначала хоть что-то, а потом обвиняйте. Уже доказанный факт, что Барселона - главный кабинетный клуб в Испании.
+15
-12
+3
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rej1sta
Ответ sayemlo
ахахахахаха. отправьте кабинетных в сегунду хахахах. то что они покупали судьей все это понимают
Реал не отправят
+6
-6
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Юрий Стеклов
Да все понимали что Евребе это вишенка на торте и если такое творится в полуфинале ЛЧ - что же в Чемпионате, где можно как всегда списать на «лояльность к топ клубам»
+3
-6
-3
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Экселлент
Надеюсь,разбирательства в этом деле будут прозрачны,все кто заслуживает,пусть будут наказаны,никто и никогда не должен жульничать, побеждать нужно честно!
+7
-3
+4
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