Прокуратура требует допросить Лапорту, Роселя и Гаспара по делу о выплатах «Барсы» Негрейре – как свидетелей

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Сандро Росель Жоан Гаспар Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Прокуратура требует допросить президента «Барселоны» по делу о коррупции.

Ранее стало известно, что на каталонский клуб подадут жалобу в суд в связи с делом о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. 

Как сообщает El Pais, обвинение требует, чтобы действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также Сандро Росель и Жоан Гаспар, ранее занимавшие этот пост, дали показания в суде в качестве свидетелей. 

Прокуратура предъявила обвинения только экс-президенту «Барсы» Жозепу Бартомеу – в его случае срок привлечения к ответственности за нарушения еще не истек. 

Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

Гаспар руководил клубом с 200 по 2003 год, Лапорта – с 2003 по 2010-й, Росель – с 2010 по 2014-й, Бартомеу – с 2014 по 2020-й. Сейчас должность президента снова занимает Лапорта. 

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22 комментария

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Мадрид наказывает!
Ответ M93
Там главный прокурор Барселоны неожиданно подал в отставку. С - совпадение. ) P.S. Спортс тормозит. Там в Испании не менее интересные вещи могут случиться. DAZN и инвестиционный фонд CVC всерьёз рассматривают возможность разрыва соглашений с Тебасом. Если сделка по CVC будет разорвана, большинство клубов Ла Лиги и Сегунды могут оказаться на грани банкротства.
он подал в отставку, чтобы не допрашивать своих каталонских дружков, с которыми был в доле
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M93
Там главный прокурор Барселоны неожиданно подал в отставку.
С - совпадение. )

P.S. Спортс тормозит. Там в Испании не менее интересные вещи могут случиться. DAZN и инвестиционный фонд CVC всерьёз рассматривают возможность разрыва соглашений с Тебасом.

Если сделка по CVC будет разорвана, большинство клубов Ла Лиги и Сегунды могут оказаться на грани банкротства.
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Мадрид наказывает!
Ответ Cruel Snake
Гаспар руководил клубом с 200 по 2003! Какие претензии к этому ветерану /динозавру?
выплаты судьям шли с 99-го года
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Мадрид наказывает!
Для начала как свидетелей. После допроса станут обвиняемыми.
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Alexlagodny
Еще Гампера допросите ))
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-= Masteryuga =-
Способна ли наша прокуратура дерзнуть в футбольных махинациях? Хоть одну новость кто помнит подобного рода? Или мы, как представители бога, достигли идеала в законопослушании?
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nurikkkk
Ответ человек-муравей человек-физрук
по предыдущей новости понятно что Реал регулярно платил судьям и чтобы судейство было честным Барса тоже должна была давать на лапу. Барса отказывается Реал становится чемпионом. Тебас решил давить на Барсу из-за Суперлиги а в итоге отправит Реал в Сегунду
Не фантазируйте
+8
-3
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Sevuska
А вся Бчковская братия молча минусует и дует щёчки 😆😆
+2
-6
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гилберт
Росель, что? Опять в кутузку? Снова гандоны выдадут.
+7
-1
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Sevuska
С 2001 года судейский кабинет крышевали , а всплыло только сейчас 🤔
Думаю Негрейра только козёл отпущения на верхушке коррумпированного айсберга 👍
Причём всё это время Месси играл в клубе и получал свои дутые коррумпированные цацки ни о чём не догадываясь 😱
Бедный парень 🥺
+5
-8
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аdidаs
дело принимает серьезный оборот, но все равно, надеюсь барса откупится, она нужна ла лиге
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человек-муравей человек-физрук
Ответ SCHOKKKK
Эвребе, Айтекин, Бузакка, Эрнандес Эрнандес Угадайте, какой клуб ассоциируется с понятием "судейский беспредел"? Ничего нового, впрочем. Больше чем Коррупция😂
чего такая злая. цветы никто не подарил? :)
+6
-7
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человек-муравей человек-физрук
по предыдущей новости понятно что Реал регулярно платил судьям и чтобы судейство было честным Барса тоже должна была давать на лапу. Барса отказывается Реал становится чемпионом. Тебас решил давить на Барсу из-за Суперлиги а в итоге отправит Реал в Сегунду
+3
-6
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ljolik888
Ответ Экселлент
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Иногда можно новость до конца прочитать , в не только заголовок .
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SCHOKKKK
Эвребе, Айтекин, Бузакка, Эрнандес Эрнандес

Угадайте, какой клуб ассоциируется с понятием "судейский беспредел"?

Ничего нового, впрочем. Больше чем Коррупция😂
+6
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Qarasik
Бесконечное унижение бчк. Скоро вылет в Сегунду и банкротство.
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ЧИКО
Негрейру и надо наказать, он же получал деньги. И естественно Бартомео, он вполне заслужил уважения и покой на нарах… Но и Лапорту стряхнуть немного, было бы в пользу, чтоб он ерундой не занимался ….
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Roman Araslanov
Росель прям какой-то неуловимый Джо. Уже давно должен был с нар не вылезать, а по факту только 2 года в тюрьме провёл
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-5
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Экселлент
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Cruel Snake
Гаспар руководил клубом с 200 по 2003! Какие претензии к этому ветерану /динозавру?
+6
-4
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Evgeny Trifonov
пора БЧК пройти очищение Сегундой
+20
-16
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Cruel Snake
Роселя посадить, снова
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Direct free kick
Просто поменяйте местами Барселону и Депортиво
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