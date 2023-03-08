Прокуратура требует допросить Лапорту, Роселя и Гаспара по делу о выплатах «Барсы» Негрейре – как свидетелей
Прокуратура требует допросить президента «Барселоны» по делу о коррупции.
Ранее стало известно, что на каталонский клуб подадут жалобу в суд в связи с делом о выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета.
Как сообщает El Pais, обвинение требует, чтобы действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта, а также Сандро Росель и Жоан Гаспар, ранее занимавшие этот пост, дали показания в суде в качестве свидетелей.
Прокуратура предъявила обвинения только экс-президенту «Барсы» Жозепу Бартомеу – в его случае срок привлечения к ответственности за нарушения еще не истек.
Напомним, сообщалось, что каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.
Гаспар руководил клубом с 200 по 2003 год, Лапорта – с 2003 по 2010-й, Росель – с 2010 по 2014-й, Бартомеу – с 2014 по 2020-й. Сейчас должность президента снова занимает Лапорта.
С - совпадение. )
P.S. Спортс тормозит. Там в Испании не менее интересные вещи могут случиться. DAZN и инвестиционный фонд CVC всерьёз рассматривают возможность разрыва соглашений с Тебасом.
Если сделка по CVC будет разорвана, большинство клубов Ла Лиги и Сегунды могут оказаться на грани банкротства.
Думаю Негрейра только козёл отпущения на верхушке коррумпированного айсберга 👍
Причём всё это время Месси играл в клубе и получал свои дутые коррумпированные цацки ни о чём не догадываясь 😱
Бедный парень 🥺
Угадайте, какой клуб ассоциируется с понятием "судейский беспредел"?
Ничего нового, впрочем. Больше чем Коррупция😂