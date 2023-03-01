Эммануэль Пети: «Реал» – единственный клуб, способный соблазнить Мбаппе. «Арсеналу» и пытаться не стоит»

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Экс-полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети рассказал, кого не надо пробовать купить.

«Арсеналу» не стоит пытаться подписать Килиана Мбаппе. Единственным клубом, способным сейчас – и, вероятно, до конца его карьеры – соблазнить Мбаппе, является «Реал».

Я большой фанат Деклана Райса, ему пора уходить из «Вест Хэма» и играть на более высоком уровне, чтобы реализовать потенциал. Ему надо выступать в важных турнирах каждый год, если он хочет развиваться и перейти на следующий уровень. Думаю, сейчас у него сложности в «Вест Хэме», у него не лучшее окружение для того, чтобы адаптироваться и расти.

Я также фанатею от Мак Аллистера и Кайседо. Знаю, что «Арсенал» не станет покупать их всех, но они хорошо подошли бы Райсу в качестве партнеров», – сказал Пети Premier League Odds.

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8 комментариев

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•milord•
Ответ Jan Paskel
как называются эти наркотики? Сколько стоят, как купить?
Вот по этой ссылке можно купить:

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Андрей Хенто
Если только бесплатно, за ту цену, которую потребует Париж Мадрид точно не будет его приобретать, да и бесплатно это конечно громко сказано, у такого игрока и аппетиты соответствующие.
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Jan Paskel
Ответ •milord•
Ну так то из Артеты более привлекательная женщина может получится чем из Анчи в силу возраста. Учитывая предпочтения Мбаппе может и клюнуть…
как называются эти наркотики? Сколько стоят, как купить?
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Геннадий Тимченко
после того, что при продлении обещали Мбаппе и не сделали, лучший бомбардир ЧМ теперь все обязательства будет фиксировать в контракте - если Арсенал сможет предложить "будущее", то почему бы и нет
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Raul14
Вот это фанат! Ты определись уже, будь крепким как персофаны Роналду))
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Дворовый футболист
Я конечно не сосьо Реала, но отказываюсь видеть его в сливочной футболке после того цирка
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Роман Марченко
Кажется, это первая новость, в которой пересеклись Арсенал и Мбаппе. Очень странные мысли в голове у Пети.
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•milord•
Ну так то из Артеты более привлекательная женщина может получится чем из Анчи в силу возраста. Учитывая предпочтения Мбаппе может и клюнуть…
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