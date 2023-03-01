Эммануэль Пети: «Реал» – единственный клуб, способный соблазнить Мбаппе. «Арсеналу» и пытаться не стоит»

Экс-полузащитник « » рассказал, кого не надо пробовать купить.

«Арсеналу» не стоит пытаться подписать . Единственным клубом, способным сейчас – и, вероятно, до конца его карьеры – соблазнить Мбаппе, является « ».

Я большой фанат Деклана Райса, ему пора уходить из « » и играть на более высоком уровне, чтобы реализовать потенциал. Ему надо выступать в важных турнирах каждый год, если он хочет развиваться и перейти на следующий уровень. Думаю, сейчас у него сложности в «Вест Хэме», у него не лучшее окружение для того, чтобы адаптироваться и расти.

Я также фанатею от Мак Аллистера и Кайседо. Знаю, что «Арсенал» не станет покупать их всех, но они хорошо подошли бы Райсу в качестве партнеров», – сказал Пети Premier League Odds.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы