Эммануэль Пети: «Реал» – единственный клуб, способный соблазнить Мбаппе. «Арсеналу» и пытаться не стоит»
Экс-полузащитник «Арсенала» Эммануэль Пети рассказал, кого не надо пробовать купить.
«Арсеналу» не стоит пытаться подписать Килиана Мбаппе. Единственным клубом, способным сейчас – и, вероятно, до конца его карьеры – соблазнить Мбаппе, является «Реал».
Я большой фанат Деклана Райса, ему пора уходить из «Вест Хэма» и играть на более высоком уровне, чтобы реализовать потенциал. Ему надо выступать в важных турнирах каждый год, если он хочет развиваться и перейти на следующий уровень. Думаю, сейчас у него сложности в «Вест Хэме», у него не лучшее окружение для того, чтобы адаптироваться и расти.
Я также фанатею от Мак Аллистера и Кайседо. Знаю, что «Арсенал» не станет покупать их всех, но они хорошо подошли бы Райсу в качестве партнеров», – сказал Пети Premier League Odds.
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